AFP
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O toque mágico de Jurgen Klopp! Florian Wirtz revela conversas secretas por trás da atuação de gala da Alemanha, enquanto a estrela do Liverpool brilha para o ex-técnico dos Reds
Uma aula em Munique
Wirtz foi a força motriz por trás da vitória da Alemanha por 2 a 0 sobre a Sérvia na noite de quinta-feira. O meia-atacante deu a assistência para Tom Bischof marcar o primeiro gol antes de selar o resultado ele mesmo com uma brilhante jogada individual, enganando um defensor dentro da área e finalizando com categoria.
A atuação de destaque garantiu a Klopp sua primeira vitória desde que assumiu o comando da seleção alemã. Atuando com liberdade tática no terço final, a estrela do Liverpool ditou o ritmo e incomodou de forma constante a defesa sérvia na Allianz Arena. Após o apito final, Klopp foi visto abraçando calorosamente seu armador em campo.
- Jan Huebner
O conselho crucial de Klopp
A estrela do Liverpool admitiu que a gestão de grupo de Klopp teve um papel crucial para restaurar sua confiança. Após o escrutínio em nível de clube, Wirtz expressou gratidão pela orientação do ex-técnico dos Reds durante a pausa internacional.
"Sim, claro [que conversamos], e ele quer que eu jogue o tipo de futebol que as pessoas estão acostumadas a ver de mim", explicou Wirtz. "Tivemos algumas conversas, e ele me deu algumas coisas para assimilar e tentar implementar. Fico feliz por ele ter falado comigo. Definitivamente, está indo na direção certa."
Klopp também demonstrou sua satisfação, elogiando a ética de trabalho e o talento criativo do meio-campista. O técnico da Alemanha disse aos repórteres: "A forma como queremos jogar combina com 'Flo' Wirtz. Acho que todos em Liverpool estão muito felizes hoje. O garoto está transbordando alegria de jogar e trabalhou incrivelmente duro."
Enviando uma mensagem ao mundo
Apesar de usar a braçadeira de capitão em Munique, Wirtz minimizou sua importância, atribuindo seu desempenho ao esquema tático e ao espaço concedido pelo adversário.
"Do que eu preciso para estar no meu melhor? O ideal é ter muito espaço em todos os jogos para eu poder fazer o que quero!", brincou Wirtz. "Foi um passe muito bom do Maxi [Mittelstadt]. Eu esperava que ele tocasse porque não era fácil, e então vi alguém vindo por trás de mim e fiz o que fiz."
A vitória contundente serve como uma declaração de intenções da seleção. Wirtz acrescentou: "Eu não diria que [minha atuação foi] por causa da braçadeira. Mas, claro, o adversário nos deu mais espaço porque estava um pouco mais desorganizado. Isso criou mais espaços que nós aproveitamos bem. Acho que a troca de passes, desde a linha de defesa até o atacante, foi muito boa. Claro que era importante vencer de novo, também pelo espírito de equipe, e mandar uma mensagem para o mundo exterior de que somos bons jogadores e uma boa nação do futebol."
- Getty Images Sport
Um ponto a provar contra a Grécia
Antes de voltar para Merseyside, Wirtz e seus companheiros de seleção têm contas a acertar. A Alemanha está programada para enfrentar a Grécia no domingo, oferecendo ao elenco de Klopp uma oportunidade de redenção imediata após sofrer uma derrota surpreendente para o mesmo adversário na última vez em que se enfrentaram.
Assim que os compromissos internacionais terminarem, Wirtz tentará transformar sua forma brilhante em sucesso no cenário doméstico. O Liverpool recebe o Manchester City em Anfield no dia 11 de outubro, apresentando o palco perfeito para o meia calar os críticos que ainda restam em um confronto crucial da Premier League.
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