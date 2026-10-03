Apesar de usar a braçadeira de capitão em Munique, Wirtz minimizou sua importância, atribuindo seu desempenho ao esquema tático e ao espaço concedido pelo adversário.

"Do que eu preciso para estar no meu melhor? O ideal é ter muito espaço em todos os jogos para eu poder fazer o que quero!", brincou Wirtz. "Foi um passe muito bom do Maxi [Mittelstadt]. Eu esperava que ele tocasse porque não era fácil, e então vi alguém vindo por trás de mim e fiz o que fiz."

A vitória contundente serve como uma declaração de intenções da seleção. Wirtz acrescentou: "Eu não diria que [minha atuação foi] por causa da braçadeira. Mas, claro, o adversário nos deu mais espaço porque estava um pouco mais desorganizado. Isso criou mais espaços que nós aproveitamos bem. Acho que a troca de passes, desde a linha de defesa até o atacante, foi muito boa. Claro que era importante vencer de novo, também pelo espírito de equipe, e mandar uma mensagem para o mundo exterior de que somos bons jogadores e uma boa nação do futebol."



