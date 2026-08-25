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O toque humano de Ancelotti! Novo técnico do Lille revela relação especial com seu elenco após vitória
Construindo uma cultura vencedora
Davide Ancelotti teve um início forte no futebol francês ao conduzir o Lille a uma convincente vitória fora de casa por 2 a 0 sobre o Angers. Apresentado como o novo treinador principal do clube antes da campanha de 2026–27, em um contrato válido até junho de 2028, o técnico italiano implementou rapidamente sua visão tática. Após a estreia bem-sucedida, a atenção naturalmente se voltou para a forma como o ex-auxiliar do Real Madrid administra seu vestiário. A capacidade de Ancelotti de unir jogadores experientes e jovens talentos já começou a dar resultado em campo.
- AFP
Priorizando o lado humano
Falando à imprensa após a partida, Ancelotti ofereceu uma rara visão de sua filosofia de gestão e de sua abordagem no dia a dia com o elenco. Em vez de depender apenas de limites profissionais impostos pela autoridade, o jovem treinador destacou que os laços pessoais formam a base de seu estilo de liderança. "Eu sempre priorizo a conexão humana em vez da relação profissional com meus jogadores", afirmou Ancelotti. Ele observou que promover a confiança mútua é essencial para lidar com os desafios inevitáveis que surgem ao longo de uma exigente temporada nacional.
Gerenciando estrelas e a harmonia do elenco
O ex-técnico do Botafogo reconheceu que manter uma comunicação aberta ajuda a diminuir a distância entre a comissão técnica e os jogadores, seja lidando com veteranos experientes ou talentos em ascensão. Ao apontar para as relações próximas com figuras-chave do elenco, Ancelotti expressou sua satisfação ao ver jogadores correndo para comemorar com ele depois de marcar. "Claro, estou feliz por eles terem vindo me ver depois do gol deles", acrescentou. "Estamos no começo desta história e estou feliz com a relação que tenho com todos os jogadores e com o clube."
- AFP
De olho nos testes futuros
Com o confronto contra o Angers superado com sucesso, o foco de Ancelotti se volta imediatamente para manter essa harmonia positiva à medida que desafios mais difíceis se aproximam. O defensor Romain Perraud elogiou a energia inicial da equipe e o plano de jogo eficaz sob a nova comissão técnica, embora tenha alertado que a consistência nos dois tempos segue sendo vital. Enquanto o Lille se prepara para o próximo confronto em casa contra o Paris, a abordagem de Ancelotti na gestão do elenco será testada mais uma vez. Manter relações fortes com os jogadores e a resiliência coletiva será fundamental para que o clube sustente seu embalo no início da temporada.
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