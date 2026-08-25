Com o confronto contra o Angers superado com sucesso, o foco de Ancelotti se volta imediatamente para manter essa harmonia positiva à medida que desafios mais difíceis se aproximam. O defensor Romain Perraud elogiou a energia inicial da equipe e o plano de jogo eficaz sob a nova comissão técnica, embora tenha alertado que a consistência nos dois tempos segue sendo vital. Enquanto o Lille se prepara para o próximo confronto em casa contra o Paris, a abordagem de Ancelotti na gestão do elenco será testada mais uma vez. Manter relações fortes com os jogadores e a resiliência coletiva será fundamental para que o clube sustente seu embalo no início da temporada.