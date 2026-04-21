O título da Liga dos Campeões como grande objetivo: Hansi Flick dá a entender que renovará contrato com o FC Barcelona

Depois de ter evitado responder a perguntas sobre o assunto recentemente, Flick admitiu agora que gostaria de ficar além de 2027. “Sim, eu gostaria de renovar meu contrato, mas não é o momento certo para falar sobre isso, pois temos semanas importantes pela frente”, disse Flick antes da partida da liga contra o Celta de Vigo na quarta-feira (21h30/DAZN). Afinal, ele ainda quer “ganhar a Liga dos Campeões com o Barça e ser o técnico do Barça quando o estádio estiver pronto”, disse ele.

Com nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Real Madrid, o Barcelona está a sete rodadas do título na corrida pelo campeonato. Para Flick, seria o segundo título na sua segunda temporada com os catalães e o quinto título no total.