"É claro que esse é o meu plano", disse o ex-técnico da seleção alemã quando questionado se a renovação do seu contrato até 2028 já estava decidida.
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O título da Liga dos Campeões como grande objetivo: Hansi Flick dá a entender que renovará contrato com o FC Barcelona
Recentemente, o presidente do clube, Joan Laporta, havia declarado publicamente que Flick só gostaria de abordar o assunto após o fim da temporada; o próprio técnico, por sua vez, se mostrou um pouco mais cauteloso.
“Acho que ele merece a renovação do contrato, mas prefere analisar a situação só no final da temporada e decidir então como será o futuro”, disse Laporta recentemente, acrescentando: “Se conseguirmos mais um ano, ele já tem a renovação garantida.”
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Hansi Flick quer conquistar a Liga dos Campeões com o FC Barcelona
Depois de ter evitado responder a perguntas sobre o assunto recentemente, Flick admitiu agora que gostaria de ficar além de 2027. “Sim, eu gostaria de renovar meu contrato, mas não é o momento certo para falar sobre isso, pois temos semanas importantes pela frente”, disse Flick antes da partida da liga contra o Celta de Vigo na quarta-feira (21h30/DAZN). Afinal, ele ainda quer “ganhar a Liga dos Campeões com o Barça e ser o técnico do Barça quando o estádio estiver pronto”, disse ele.
Com nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Real Madrid, o Barcelona está a sete rodadas do título na corrida pelo campeonato. Para Flick, seria o segundo título na sua segunda temporada com os catalães e o quinto título no total.
A trajetória de Hansi Flick no FC Barcelona em números
Jogos
110
Vitórias
83
Empates
10
Derrotas
17
Títulos
1x Campeão Espanhol (2025), 1x Vencedor da Copa da Espanha (2025), 2x Vencedor da Supercopa da Espanha (2025, 2026)