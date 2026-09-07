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imago-sport-1082439722.jpgSeskim Photo TR
Alvino Hanafi

Traduzido por

'O tipo de assistência que você veria de Messi!' - Dusan Vlahovic exalta Orkun Kokcu após atuação decisiva no clássico

O. Kokcu
Campeonato Turco
Fenerbahçe
Besiktas
D. Vlahovic

Dusan Vlahovic marcou o gol da vitória na virada do Besiktas por 2 a 1 sobre o Fenerbahce no clássico da Trendyol Super Lig. Após sua atuação decisiva, o atacante sérvio elogiou o capitão Orkun Kokcu por dar uma assistência "à la Messi" em Kadikoy.

  • Besiktas garante vitória sensacional no clássico local

    O Besiktas protagonizou uma fantástica reação no segundo tempo para vencer o arquirrival Fenerbahce por 2 a 1 em Kadikoy, na quarta rodada da temporada da Trendyol Super Lig. A vitória deu aos visitantes o direito de se gabar no primeiro clássico de Istambul da campanha.

    O Fenerbahce abriu o placar aos 26 minutos com o capitão Milan Skriniar, mas o Besiktas empatou 12 minutos depois com Ridvan Yilmaz.

    Dusan Vlahovic completou a virada aos 73 minutos, mandando para as redes o gol decisivo para selar um memorável triunfo fora de casa.


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  • Fenerbahce SK v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    Vlahovic elogia Kokcu, "parecido com Messi"

    Falando após sua primeira participação em um clássico no futebol turco, Vlahovic se mostrou satisfeito com o resultado e reservou elogios especiais para a assistência decisiva do capitão Orkun Kokcu.

    "Orkun Kokcu é uma estrela de nível mundial", disse Vlahovic após a partida. "Graças a ele, tenho marcado muitos gols. Ele deu mais uma assistência fantástica esta noite, daquelas que você veria de Messi."

    "Tenho sorte de ter a oportunidade de jogar ao lado dele", acrescentou o atacante. "Mesmo eu tendo marcado, isso não teria importado se não tivéssemos vencido o jogo."

  • Kokcu destaca o espírito coletivo da equipe

    Kokcu revelou que armou de propósito para Vlahovic marcar o gol da vitória, apesar de ter espaço para finalizar ele mesmo. O capitão do Besiktas elogiou a resiliência da equipe após sair atrás logo no início da partida.

    "Eu poderia ter chutado para fazer o segundo gol, mas sabia que Vlahovic estaria lá", explicou Kokcu. "Vlahovic é um jogador de alto nível e está faminto por gols."

    "Nosso moral sentiu um pouco quando saímos atrás, mas reagimos rapidamente", acrescentou. "Mostramos a todos que somos um bom time."

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  • Fenerbahce SK v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    Ganhando embalo na Super Lig

    O triunfo fora de casa dá ao Besiktas um impulso significativo na classificação da Super Lig, enquanto a equipe busca ganhar embalo neste início de temporada.

    Vlahovic enfatizou que ainda está trabalhando para atingir sua melhor condição física e espera marcar ainda mais gols à medida que a temporada avançar.

    Agora, o Besiktas voltará sua atenção para os próximos compromissos pela liga, com o objetivo de manter a boa fase após o sucesso no clássico em Kadikoy.

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