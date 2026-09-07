O Besiktas protagonizou uma fantástica reação no segundo tempo para vencer o arquirrival Fenerbahce por 2 a 1 em Kadikoy, na quarta rodada da temporada da Trendyol Super Lig. A vitória deu aos visitantes o direito de se gabar no primeiro clássico de Istambul da campanha.

O Fenerbahce abriu o placar aos 26 minutos com o capitão Milan Skriniar, mas o Besiktas empatou 12 minutos depois com Ridvan Yilmaz.

Dusan Vlahovic completou a virada aos 73 minutos, mandando para as redes o gol decisivo para selar um memorável triunfo fora de casa.



