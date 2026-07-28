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'"O time vem em primeiro lugar": Ruben Amorim quebra o silêncio sobre o futuro de Rafael Leao, com o ponta do Milan ligado a uma transferência para o Fenerbahce'
Amorim aborda rumores de transferência de Leao
Amorim falou sobre o futuro de Leao enquanto o clube inicia a segunda fase de sua turnê de pré-temporada. O Milan chegou a Perth, na Austrália Ocidental, antes de um amistoso com portões fechados contra o Perth Glory. Leao deve se juntar ao elenco na Austrália após retornar da Copa do Mundo.
Sua chegada acontece em meio a fortes especulações sobre transferência, com o Fenerbahce supostamente fazendo uma proposta oficial pelo atacante, segundo o Sport Mediaset. O gigante turco enviou recentemente o diretor Cihan Kamer à Itália para negociar o acordo. No entanto, o Milan tem exigências financeiras rígidas e está determinado a ditar os termos de qualquer possível saída.
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"O time vem em primeiro lugar"
Falando em uma coletiva de imprensa em Perth, Amorim abordou a incerteza em curso sobre seu ponta estrela. O ex-técnico do Manchester United deixou claro que situações individuais não vão atrapalhar a preparação de sua equipe.
"Ele é nosso jogador até que algo mude, o time vem em primeiro lugar", afirmou Amorim, como citado por Gianluca Dimarzio. "Não é tão complicado, para mim o time é a coisa mais importante.
"Vou falar com Rafael, com [Goncalo] Ramos, com [Alexis] Saelemaekers, com todos os jogadores que estão voltando da Copa do Mundo para explicar o que vamos fazer. Sei que há muita especulação sobre alguns dos nossos jogadores, mas eles continuam sendo nossos até que algo mude."
Milan exige transferência em definitivo
O Fenerbahce teria oferecido um pacote de até € 42 milhões por Leao. A Sport Mediaset afirma que essa proposta inclui uma taxa inicial de empréstimo de € 5 milhões, uma obrigação de compra de € 35 milhões no próximo verão e € 2 milhões em bônus relacionados a desempenho. No entanto, o Milan pede € 50 milhões fixos e descartou completamente uma saída por empréstimo.
O clube da Serie A já havia avisado Galatasaray e Benfica de que só aceitará uma transferência em definitivo. O Milan precisa urgentemente de novos recursos para financiar novos movimentos no mercado. O clube já gastou mais de € 100 milhões neste verão para garantir as contratações de Goncalo Ramos e Mario Gila.
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Contrato milionário aguarda Leao
As negociações entre Milan e Fenerbahce devem continuar nos próximos dias. Apesar de viajar para a Austrália, Leao ainda pode deixar San Siro antes do fechamento da janela de transferências. O atacante estaria preparado para assinar um contrato lucrativo na Turquia no valor de € 12 milhões por temporada. Esse pacote financeiro massivo dobraria, na prática, seu salário atual no Milan.
Enquanto as conversas pela transferência avançam nos bastidores, Amorim vai se concentrar nos próximos compromissos de pré-temporada de sua equipe. O Milan enfrentará o Perth Glory no sábado, enquanto busca ganhar ritmo antes da nova campanha.
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