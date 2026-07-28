Falando em uma coletiva de imprensa em Perth, Amorim abordou a incerteza em curso sobre seu ponta estrela. O ex-técnico do Manchester United deixou claro que situações individuais não vão atrapalhar a preparação de sua equipe.

"Ele é nosso jogador até que algo mude, o time vem em primeiro lugar", afirmou Amorim, como citado por Gianluca Dimarzio. "Não é tão complicado, para mim o time é a coisa mais importante.

"Vou falar com Rafael, com [Goncalo] Ramos, com [Alexis] Saelemaekers, com todos os jogadores que estão voltando da Copa do Mundo para explicar o que vamos fazer. Sei que há muita especulação sobre alguns dos nossos jogadores, mas eles continuam sendo nossos até que algo mude."