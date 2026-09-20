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'O time mais frágil da minha carreira!' - Roberto De Zerbi faz ataque extraordinário aos jogadores do Tottenham após pesadelo no início continuar em derrota para o Aston Villa
Tottenham entra na zona de rebaixamento
O início miserável do Tottenham na nova campanha da Premier League continuou com uma derrota por 3 a 2 para o Aston Villa no sábado. O revés deixa a equipe do norte de Londres afundada na zona de rebaixamento, depois de não conseguir uma única vitória nas cinco primeiras partidas pela liga.
De Zerbi conduziu o Spurs com sucesso à permanência na temporada passada, mas seu segundo ano no comando rapidamente desandou. Apesar de dominar os minutos iniciais e criar oportunidades claras, um colapso já conhecido fez com que a equipe entregasse a partida e aumentasse ainda mais a pressão no vestiário.
- Getty Images Sport
De Zerbi questiona a mentalidade do Tottenham
Falando à talkSPORTapós o apito final, um De Zerbi frustrado não poupou críticas. O italiano questionou a resiliência psicológica de seus jogadores, expressando incredulidade diante da incapacidade deles de sustentar uma atuação competitiva ao longo dos 90 minutos.
"É difícil explicar porque, na minha carreira, em 14 anos como técnico, nunca vi um time como o nosso", afirmou o treinador. "Tão frágil, tão inconsistente. Ou você é bom, ou você é ruim. Você não pode ser muito bom nos primeiros 30, 40 minutos e depois sofrer gols assim, dessa maneira. É difícil aceitar para mim."
Ao ser pressionado sobre o catalisador do colapso, De Zerbi admitiu que estava em busca de respostas, afirmando: "Olha, eu sou técnico, mas não tenho todas as respostas... para a sua pergunta, não tenho resposta.
"Posso dizer o que penso, o que vi hoje, e vi meu time jogar muito bem no primeiro tempo, tivemos chances de marcar. Não marcamos e depois sofremos o primeiro gol... temos que ficar mais juntos e ser mais fortes, mais compactos.
"No segundo tempo, depois do gol de Kudus, não sei se os jogadores perderam energia... agora temos que explicar mais uma derrota."
Falta de liderança no norte de Londres
A derrota para o Villa destacou um tema recorrente do Tottenham nesta temporada. De Zerbi apontou uma grave falta de liderança em campo como uma razão principal para as falhas estruturais da equipe quando os jogos se voltam contra ela.
"Talvez a comunicação entre os jogadores [seja o problema], talvez os líderes tenham que ser mais fortes", acrescentou. "Precisamos de líderes para impulsionar e liderar o time. Contra o Newcastle foi a mesma coisa, em Liverpool foi a mesma coisa, contra o Everton foi a mesma coisa... temos que encontrar as soluções."
Esse padrão de começar bem antes de desmoronar agora já custou ao Spurs pontos vitais contra vários adversários. O técnico planeja ter conversas urgentes com seu elenco para tratar dessas questões de mentalidade profundamente enraizadas.
- AFP
Viagem assustadora a Old Trafford pela frente
A primeira pausa internacional da temporada chega em um momento crucial para o Tottenham, oferecendo a De Zerbi uma breve janela para se reorganizar e buscar soluções táticas. No entanto, o calendário não dá trégua quando a ação doméstica for retomada.
O Spurs terá uma difícil viagem a Old Trafford para enfrentar o Manchester United em seu próximo compromisso. Se não conseguir corrigir sua fragilidade defensiva e a falta de liderança, poderá se afundar ainda mais na parte de baixo da tabela.
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