Falando à talkSPORTapós o apito final, um De Zerbi frustrado não poupou críticas. O italiano questionou a resiliência psicológica de seus jogadores, expressando incredulidade diante da incapacidade deles de sustentar uma atuação competitiva ao longo dos 90 minutos.

"É difícil explicar porque, na minha carreira, em 14 anos como técnico, nunca vi um time como o nosso", afirmou o treinador. "Tão frágil, tão inconsistente. Ou você é bom, ou você é ruim. Você não pode ser muito bom nos primeiros 30, 40 minutos e depois sofrer gols assim, dessa maneira. É difícil aceitar para mim."

Ao ser pressionado sobre o catalisador do colapso, De Zerbi admitiu que estava em busca de respostas, afirmando: "Olha, eu sou técnico, mas não tenho todas as respostas... para a sua pergunta, não tenho resposta.

"Posso dizer o que penso, o que vi hoje, e vi meu time jogar muito bem no primeiro tempo, tivemos chances de marcar. Não marcamos e depois sofremos o primeiro gol... temos que ficar mais juntos e ser mais fortes, mais compactos.

"No segundo tempo, depois do gol de Kudus, não sei se os jogadores perderam energia... agora temos que explicar mais uma derrota."



