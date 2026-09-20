Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1083487446.jpgEvery Second Media
Muhammad Zaki
Traduzido por

'O time mais frágil da minha carreira!' - Roberto De Zerbi faz ataque extraordinário aos jogadores do Tottenham após pesadelo no início continuar em derrota para o Aston Villa

R. De Zerbi
Tottenham
Tottenham x Aston Villa
Aston Villa
Premier League

O início desastroso do Tottenham Hotspur na nova temporada da Premier League atingiu um novo fundo neste fim de semana, levando Roberto De Zerbi a classificar os Spurs como o time mais "frágil" mentalmente que ele já comandou. Após uma desmoralizante derrota por 3 a 2 para o Aston Villa, o técnico italiano não poupou palavras em sua avaliação de uma equipe que atualmente ocupa a zona de rebaixamento.

  • Tottenham entra na zona de rebaixamento

    O início miserável do Tottenham na nova campanha da Premier League continuou com uma derrota por 3 a 2 para o Aston Villa no sábado. O revés deixa a equipe do norte de Londres afundada na zona de rebaixamento, depois de não conseguir uma única vitória nas cinco primeiras partidas pela liga.

    De Zerbi conduziu o Spurs com sucesso à permanência na temporada passada, mas seu segundo ano no comando rapidamente desandou. Apesar de dominar os minutos iniciais e criar oportunidades claras, um colapso já conhecido fez com que a equipe entregasse a partida e aumentasse ainda mais a pressão no vestiário.

    • Publicidade
  • Tottenham Hotspur v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    De Zerbi questiona a mentalidade do Tottenham

    Falando à talkSPORTapós o apito final, um De Zerbi frustrado não poupou críticas. O italiano questionou a resiliência psicológica de seus jogadores, expressando incredulidade diante da incapacidade deles de sustentar uma atuação competitiva ao longo dos 90 minutos.

    "É difícil explicar porque, na minha carreira, em 14 anos como técnico, nunca vi um time como o nosso", afirmou o treinador. "Tão frágil, tão inconsistente. Ou você é bom, ou você é ruim. Você não pode ser muito bom nos primeiros 30, 40 minutos e depois sofrer gols assim, dessa maneira. É difícil aceitar para mim."

    Ao ser pressionado sobre o catalisador do colapso, De Zerbi admitiu que estava em busca de respostas, afirmando: "Olha, eu sou técnico, mas não tenho todas as respostas... para a sua pergunta, não tenho resposta.

    "Posso dizer o que penso, o que vi hoje, e vi meu time jogar muito bem no primeiro tempo, tivemos chances de marcar. Não marcamos e depois sofremos o primeiro gol... temos que ficar mais juntos e ser mais fortes, mais compactos.

    "No segundo tempo, depois do gol de Kudus, não sei se os jogadores perderam energia... agora temos que explicar mais uma derrota."


  • Falta de liderança no norte de Londres

    A derrota para o Villa destacou um tema recorrente do Tottenham nesta temporada. De Zerbi apontou uma grave falta de liderança em campo como uma razão principal para as falhas estruturais da equipe quando os jogos se voltam contra ela.

    "Talvez a comunicação entre os jogadores [seja o problema], talvez os líderes tenham que ser mais fortes", acrescentou. "Precisamos de líderes para impulsionar e liderar o time. Contra o Newcastle foi a mesma coisa, em Liverpool foi a mesma coisa, contra o Everton foi a mesma coisa... temos que encontrar as soluções."

    Esse padrão de começar bem antes de desmoronar agora já custou ao Spurs pontos vitais contra vários adversários. O técnico planeja ter conversas urgentes com seu elenco para tratar dessas questões de mentalidade profundamente enraizadas.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-ASTON VILLAAFP

    Viagem assustadora a Old Trafford pela frente

    A primeira pausa internacional da temporada chega em um momento crucial para o Tottenham, oferecendo a De Zerbi uma breve janela para se reorganizar e buscar soluções táticas. No entanto, o calendário não dá trégua quando a ação doméstica for retomada.

    O Spurs terá uma difícil viagem a Old Trafford para enfrentar o Manchester United em seu próximo compromisso. Se não conseguir corrigir sua fragilidade defensiva e a falta de liderança, poderá se afundar ainda mais na parte de baixo da tabela.

Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Brentford crest
Brentford
BRE
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Tottenham crest
Tottenham
TOT