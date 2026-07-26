O time feminino do Wrexham vê seu sonho da Liga dos Campeões ir por água abaixo após a derrota do time galês na eliminatória

A atmosfera no Racecourse estava eletrizante, já que os campeões da Adran Premier buscavam dar continuidade à sua impressionante vitória sobre o time armênio FC Pyunik na rodada anterior. O Wrexham começou com imensa confiança, ditando o ritmo e forçando os visitantes a recuarem logo nos primeiros minutos da partida.

A partida não poderia ter começado melhor para os anfitriões, já que Lili Jones empolgou a torcida local logo nos primeiros 10 minutos de jogo.

O gol surgiu após uma jogada ensaiada mal afastada pela defesa do Riga, permitindo que Jones mostrasse sua qualidade técnica com um voleio controlado no canto. Foi seu segundo gol europeu neste verão e, durante grande parte do primeiro tempo, parecia que isso seria suficiente para levar o Wrexham à próxima fase da competição.