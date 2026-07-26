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O time feminino do Wrexham vê seu sonho da Liga dos Campeões ir por água abaixo após a derrota do time galês na eliminatória
Os Red Dragons assumem a vantagem logo no início
A atmosfera no Racecourse estava eletrizante, já que os campeões da Adran Premier buscavam dar continuidade à sua impressionante vitória sobre o time armênio FC Pyunik na rodada anterior. O Wrexham começou com imensa confiança, ditando o ritmo e forçando os visitantes a recuarem logo nos primeiros minutos da partida.
A partida não poderia ter começado melhor para os anfitriões, já que Lili Jones empolgou a torcida local logo nos primeiros 10 minutos de jogo.
O gol surgiu após uma jogada ensaiada mal afastada pela defesa do Riga, permitindo que Jones mostrasse sua qualidade técnica com um voleio controlado no canto. Foi seu segundo gol europeu neste verão e, durante grande parte do primeiro tempo, parecia que isso seria suficiente para levar o Wrexham à próxima fase da competição.
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Riga consegue uma recuperação impecável
No entanto, o segundo tempo contou uma história completamente diferente, com as atuais campeãs da Letônia demonstrando sua eficiência. O gol de empate surgiu aos 50 minutos, quando a meio-campista japonesa Minami Oi demonstrou grande coragem ao avançar e cabecear para além de Maria Francis-Jones. O gol surpreendeu a torcida da casa e alterou completamente o equilíbrio psicológico da partida, e Kumba Brima aproveitou a oportunidade para virar o jogo quatro minutos depois. A jovem reserva Laura Kallase marcou o terceiro gol, consolidando a vantagem da equipe.
O Wrexham enfrenta dificuldades diante da pressão no final da partida
À medida que o tempo ia se esgotando, as exigências físicas da partida de classificação começaram a pesar sobre os campeões galeses. O Riga, percebendo que o Wrexham estava se cansando, colocou jogadores descansados em campo para manter seu jogo de pressão de alta intensidade.
A noite foi de mal a pior para os Red Dragons quando Shiori Kato marcou o quarto gol no final da partida, ressaltando a grande diferença de experiência europeia entre os dois clubes. Apesar do placar final, as jogadoras do Wrexham foram recebidas com aplausos calorosos da torcida, em reconhecimento à imensa conquista de chegar a esta fase da competição pela primeira vez na história do clube.
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Fim de uma estreia histórica na Europa
Embora o sonho da Liga dos Campeões tenha sido frustrado nesta temporada, a experiência adquirida será inestimável para o avanço do futebol feminino no Norte do País de Gales. O clube teve uma ascensão meteórica sob a liderança de seus proprietários de grande visibilidade, e competir nesse nível serve como referência para as ambições futuras. O Wrexham voltará agora seu foco para as competições nacionais, com o objetivo de defender o título do campeonato e garantir mais uma chance de disputar competições europeias no ano que vem.
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