Em entrevista ao BestBettingSites, Dixon revelou que nunca se convenceu de que uma transferência para o norte de Londres realmente se materializaria. Ele acredita que os representantes do jogador usaram ativamente o interesse genuíno do clube da Premier League para negociar melhores termos na capital espanhola.

"Engraçado isso, não é? Sim, acho que a equipe do Vinicius estava fazendo jogo. Não acho que o fato de o Arsenal não tê-lo contratado nos prejudique e, na verdade, acho que fez muito bem ao clube entrar na disputa, porque isso mostra uma intenção real", explicou Dixon. "Se foi uma investida totalmente séria ou não, é uma transferência muito complicada de concretizar.

"Mostrar esse nível de interesse foi uma coisa boa porque, tirando os torcedores dizendo que isso nunca iria acontecer, as pessoas de dentro do mundo do futebol vão saber que havia alguma verdade nisso.

"De repente, pessoas no Manchester City e no Manchester United veem o Arsenal mostrando força. Isso dá a outros times um momento de 'uau': eles estão pensando grande, então nós também temos que elevar o nível. Então, como torcedor ou jogador, ter perdido a chance de contratá-lo não nos prejudicou em nada."