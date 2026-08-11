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"'O time de Vinicius Junior jogando o jogo' - Lee Dixon revela por que ficar sem a estrela do Real Madrid é uma VITÓRIA para o Arsenal"
Vinicius renova contrato com o Madrid
O Arsenal foi recentemente ligado a uma movimentação sensacional para contratar o astro do Real Madrid Vinicius. No entanto, o internacional brasileiro optou por permanecer no Santiago Bernabéu após oficialmente assinar um novo contrato lucrativo. Apesar de perder a contratação do talentoso atacante, o ex-zagueiro do Arsenal Dixon acredita que toda a saga não foi coincidência.
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Estafe do jogador entrou no jogo
Em entrevista ao BestBettingSites, Dixon revelou que nunca se convenceu de que uma transferência para o norte de Londres realmente se materializaria. Ele acredita que os representantes do jogador usaram ativamente o interesse genuíno do clube da Premier League para negociar melhores termos na capital espanhola.
"Engraçado isso, não é? Sim, acho que a equipe do Vinicius estava fazendo jogo. Não acho que o fato de o Arsenal não tê-lo contratado nos prejudique e, na verdade, acho que fez muito bem ao clube entrar na disputa, porque isso mostra uma intenção real", explicou Dixon. "Se foi uma investida totalmente séria ou não, é uma transferência muito complicada de concretizar.
"Mostrar esse nível de interesse foi uma coisa boa porque, tirando os torcedores dizendo que isso nunca iria acontecer, as pessoas de dentro do mundo do futebol vão saber que havia alguma verdade nisso.
"De repente, pessoas no Manchester City e no Manchester United veem o Arsenal mostrando força. Isso dá a outros times um momento de 'uau': eles estão pensando grande, então nós também temos que elevar o nível. Então, como torcedor ou jogador, ter perdido a chance de contratá-lo não nos prejudicou em nada."
Dixon apoia Tzolis para a ponta esquerda
Ao abordar as opções atuais do Arsenal para a ponta esquerda, Dixon enfatizou que o novo reforço Christos Tzolis pode ocupar essa posição e tornar o ataque dos Gunners mais agudo.
"Eu sempre falei sobre essa posição pela esquerda, até na temporada antes de eles vencerem a liga. Eu disse, e talvez tenha sido um pouco duro", afirmou. "Não acho que você ganhe a Premier League com Leandro Trossard como ponta esquerda titular. Dito isso, na última temporada ele fez alguns jogos realmente importantes e marcou alguns gols cruciais. Virou muito mais um jogo de elenco, em que ele e Gabriel Martinelli se revezaram e foram muito bem juntos.
"Mas o jogador que mais se destaca para mim é Tzolis. Eu gosto muito desse garoto. Acho que ele está em um nível acima do Trossard. Martinelli é um pouco mais imprevisível, você nem sempre sabe o que vai receber. Então, acho que devemos dar um pouco mais de liberdade ao Tzolis e ver como ele vai nas primeiras seis ou sete partidas. Fora isso, tragam Ryan Giggs de volta, ele não era ruim (risos)!"
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Amistosos e a Community Shield aguardam
O Arsenal agora deve voltar rapidamente o foco para o campo, à medida que os preparativos para a pré-temporada se intensificam. O time enfrenta o clube italiano Como em um amistoso em 12 de agosto, antes de encarar o Manchester City na Supercopa da Inglaterra no domingo.
Enquanto isso, Vinicius vai se concentrar na próxima temporada com o Real Madrid sob o comando do técnico Jose Mourinho. O Real Madrid se prepara para amistosos de pré-temporada contra Deportivo La Coruna e Schalke antes de abrir sua campanha em La Liga contra o Espanyol em 22 de agosto.
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