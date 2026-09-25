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imago-sport-1083744127.jpgMN Press Photo
Alvino Hanafi
Traduzido por

‘O terceiro lugar não é o nosso objetivo!’: Tasos Douvikas se pronuncia após vitória da Grécia em Belgrado aos 95 minutos

Grécia
A. Douvikas
Liga das Nações A

O atacante reserva Tasos Douvikas marcou de cabeça, aos 95 minutos, o gol dramático da vitória, enquanto a Grécia protagonizou uma impressionante virada para vencer a Sérvia por 2 a 1 em Belgrado. Falando após a partida, o autor do gol da vitória rejeitou qualquer conversa sobre se contentar com o terceiro lugar e insistiu que o elenco de Ivan Jovanovic mira muito mais alto.

  • Douvikas marca de cabeça aos 95 minutos para selar virada dramática

    Tasos Douvikas, herói da Grécia na partida, expressou sua alegria após marcar de cabeça aos 95 minutos para garantir a vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia, em Belgrado. Saindo do banco como parte do sistema de ataque duplo montado por Ivan Jovanovic no fim do jogo, o atacante do Como subiu mais alto dentro da área para converter o cruzamento de Kostas Tsimikas.

    O gol de abertura logo aos quatro minutos, marcado por Andrija Zivkovic, havia colocado a Sérvia em vantagem inicialmente no Estádio Rajko Mitic.

    No entanto, o gol de empate de Christos Tzolis no segundo tempo preparou o cenário para a dramática intervenção tardia de Douvikas.

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    Atacante elogia a calma do time e a profundidade do elenco

    Falando após o apito final à NOVA, Douvikas elogiou seus companheiros de equipe por manterem a disciplina tática apesar de sofrerem um gol cedo fora de casa. Ele enfatizou que a força do banco da Grécia teve um papel fundamental para mudar o rumo da partida no fim do jogo.

    O atacante também prometeu, em tom bem-humorado, pagar algo para Tsimikas em agradecimento pelo cruzamento preciso do defensor do Liverpool.

    "Estamos muito felizes", afirmou Douvikas. "Foi uma vitória importante, vencemos na estreia fora de casa. O gol foi frio, mas mostramos caráter e estivemos unidos. Temos muitos bons jogadores, e é muito importante para a equipe ter profundidade de banco."

  • Douvikas mira objetivos ambiciosos além do terceiro lugar na Liga A

    Ao abordar as sugestões de que uma vitória em Belgrado garante uma base sólida para o terceiro lugar no Grupo A2, Douvikas rejeitou com firmeza qualquer mentalidade defensiva. O atacante insistiu que a talentosa geração da Grécia tem qualidade para competir diretamente contra as principais seleções da Europa.

    Seus comentários após a partida refletem a crescente confiança dentro do elenco de Jovanovic após o acesso à Liga A.

    "O terceiro lugar é importante", explicou Douvikas. "Mas essa posição não é o nosso objetivo. Estamos mirando muito alto, temos uma equipe com excelentes jogadores."

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    Autor do gol da vitória dedica gol decisivo à família que está esperando um bebê

    Douvikas revelou um tocante marco pessoal por trás de seu gol comemorado, dedicando a cabeçada da vitória à esposa, que está grávida, e ao filho que ainda vai nascer. Ele descreveu a chegada do bebê como sua motivação máxima dentro e fora de campo.

    A vitória coloca a Grécia na liderança do Grupo A2 ao lado da Holanda após a partida de estreia.

    Agora, a equipe de Jovanovic se prepara para viajar à Alemanha para seu segundo jogo da fase de grupos no domingo.

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