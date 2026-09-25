Tasos Douvikas, herói da Grécia na partida, expressou sua alegria após marcar de cabeça aos 95 minutos para garantir a vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia, em Belgrado. Saindo do banco como parte do sistema de ataque duplo montado por Ivan Jovanovic no fim do jogo, o atacante do Como subiu mais alto dentro da área para converter o cruzamento de Kostas Tsimikas.

O gol de abertura logo aos quatro minutos, marcado por Andrija Zivkovic, havia colocado a Sérvia em vantagem inicialmente no Estádio Rajko Mitic.

No entanto, o gol de empate de Christos Tzolis no segundo tempo preparou o cenário para a dramática intervenção tardia de Douvikas.