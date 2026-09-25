MN Press Photo
Traduzido por
‘O terceiro lugar não é o nosso objetivo!’: Tasos Douvikas se pronuncia após vitória da Grécia em Belgrado aos 95 minutos
Douvikas marca de cabeça aos 95 minutos para selar virada dramática
Tasos Douvikas, herói da Grécia na partida, expressou sua alegria após marcar de cabeça aos 95 minutos para garantir a vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia, em Belgrado. Saindo do banco como parte do sistema de ataque duplo montado por Ivan Jovanovic no fim do jogo, o atacante do Como subiu mais alto dentro da área para converter o cruzamento de Kostas Tsimikas.
O gol de abertura logo aos quatro minutos, marcado por Andrija Zivkovic, havia colocado a Sérvia em vantagem inicialmente no Estádio Rajko Mitic.
No entanto, o gol de empate de Christos Tzolis no segundo tempo preparou o cenário para a dramática intervenção tardia de Douvikas.
- MN Press Photo
Atacante elogia a calma do time e a profundidade do elenco
Falando após o apito final à NOVA, Douvikas elogiou seus companheiros de equipe por manterem a disciplina tática apesar de sofrerem um gol cedo fora de casa. Ele enfatizou que a força do banco da Grécia teve um papel fundamental para mudar o rumo da partida no fim do jogo.
O atacante também prometeu, em tom bem-humorado, pagar algo para Tsimikas em agradecimento pelo cruzamento preciso do defensor do Liverpool.
"Estamos muito felizes", afirmou Douvikas. "Foi uma vitória importante, vencemos na estreia fora de casa. O gol foi frio, mas mostramos caráter e estivemos unidos. Temos muitos bons jogadores, e é muito importante para a equipe ter profundidade de banco."
Douvikas mira objetivos ambiciosos além do terceiro lugar na Liga A
Ao abordar as sugestões de que uma vitória em Belgrado garante uma base sólida para o terceiro lugar no Grupo A2, Douvikas rejeitou com firmeza qualquer mentalidade defensiva. O atacante insistiu que a talentosa geração da Grécia tem qualidade para competir diretamente contra as principais seleções da Europa.
Seus comentários após a partida refletem a crescente confiança dentro do elenco de Jovanovic após o acesso à Liga A.
"O terceiro lugar é importante", explicou Douvikas. "Mas essa posição não é o nosso objetivo. Estamos mirando muito alto, temos uma equipe com excelentes jogadores."
- AFP
Autor do gol da vitória dedica gol decisivo à família que está esperando um bebê
Douvikas revelou um tocante marco pessoal por trás de seu gol comemorado, dedicando a cabeçada da vitória à esposa, que está grávida, e ao filho que ainda vai nascer. Ele descreveu a chegada do bebê como sua motivação máxima dentro e fora de campo.
A vitória coloca a Grécia na liderança do Grupo A2 ao lado da Holanda após a partida de estreia.
Agora, a equipe de Jovanovic se prepara para viajar à Alemanha para seu segundo jogo da fase de grupos no domingo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.