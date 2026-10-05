'O Ten Hag português!' - Piers Morgan dá veredito brutal sobre Jorge Jesus após desentendimento com Cristiano Ronaldo

A relação entre Ronaldo e a estrutura da seleção de Portugal chegou a um novo patamar negativo após uma troca pública de palavras entre o técnico Jesus e um aliado próximo de Ronaldo, Piers Morgan. O apresentador foi às redes sociais para expressar sua fúria depois que Jesus minimizou um incidente recente envolvendo o capitão do Al-Nassr durante a pausa internacional. Morgan, que ficou famoso por conduzir a entrevista explosiva que levou à saída de Ronaldo de Old Trafford, não poupou críticas ao avaliar o estilo de liderança do atual técnico de Portugal.

Em uma publicação no X, Morgan fez uma dura reprimenda ao treinador. "Esse cara é o Ten Hag português... quer fazer um nome para si mesmo sendo o grandão durão ao tentar humilhar @cristiano com um desrespeito chocante. Vou lidar com ele, de uma perspectiva muito bem informada, no episódio de hoje à noite de Football Uncensored", afirmou Morgan.

A comparação com o ex-treinador do Manchester United é especialmente contundente, dado o rompimento amplamente divulgado e amargo de Ronaldo com o holandês antes de se transferir para a Saudi Pro League.