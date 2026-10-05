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'O Ten Hag português!' - Piers Morgan dá veredito brutal sobre Jorge Jesus após desentendimento com Cristiano Ronaldo
Morgan critica Jesus por comparação com Ten Hag
A relação entre Ronaldo e a estrutura da seleção de Portugal chegou a um novo patamar negativo após uma troca pública de palavras entre o técnico Jesus e um aliado próximo de Ronaldo, Piers Morgan. O apresentador foi às redes sociais para expressar sua fúria depois que Jesus minimizou um incidente recente envolvendo o capitão do Al-Nassr durante a pausa internacional. Morgan, que ficou famoso por conduzir a entrevista explosiva que levou à saída de Ronaldo de Old Trafford, não poupou críticas ao avaliar o estilo de liderança do atual técnico de Portugal.
Em uma publicação no X, Morgan fez uma dura reprimenda ao treinador. "Esse cara é o Ten Hag português... quer fazer um nome para si mesmo sendo o grandão durão ao tentar humilhar @cristiano com um desrespeito chocante. Vou lidar com ele, de uma perspectiva muito bem informada, no episódio de hoje à noite de Football Uncensored", afirmou Morgan.
A comparação com o ex-treinador do Manchester United é especialmente contundente, dado o rompimento amplamente divulgado e amargo de Ronaldo com o holandês antes de se transferir para a Saudi Pro League.
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A controvérsia do aquecimento explicada
A tensão vem da recente vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega, em que Ronaldo permaneceu no banco de reservas durante toda a partida. Apesar de ter sido chamado para aquecer, o vencedor de cinco Bolas de Ouro nunca entrou em campo, o que gerou ampla especulação sobre sua situação no elenco.
Jesus depois tentou explicar a decisão, sugerindo que a imprensa e os torcedores só estavam focados no episódio por causa da enorme estatura de Ronaldo no futebol, e não por se tratar de um desprestígio tático. O treinador questionou por que situações semelhantes envolvendo outros jogadores não recebem o mesmo nível de intenso escrutínio da imprensa.
"Só porque era ele. Só porque era ele e, talvez com razão, porque ele é um símbolo, toda essa questão de aquecer e não aquecer, entrar e não entrar, foi criada", disse Jesus. Em seguida, ele também defendeu sua escolha ao apontar o duplo padrão na cobertura.
"Quantos jogadores aqueceram hoje e não entraram? Quantos? Vai haver problema com algum deles? Não", acrescentou, insistindo que o pequeno incidente não havia causado nenhum dano duradouro à sua relação profissional com o capitão da equipe.
Ronaldo deixa a concentração da seleção nacional
Apesar das tentativas do treinador de minimizar o drama, a situação se agravou rapidamente quando Jesus informou à imprensa que Ronaldo também não começaria como titular na partida seguinte da Liga das Nações contra a Dinamarca. Pouco depois desse anúncio, o lendário atacante tomou a medida drástica de deixar a concentração de Portugal após uma conversa privada com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.
A saída alimentou relatos de uma ruptura significativa, sugerindo que o veterano centroavante sentiu que a forma como seu papel foi tratada foi mal comunicada e pessoalmente insultuosa. Desde então, Jesus tem tentado estender a mão, afirmando que a porta segue aberta para um retorno, mas o dano à dinâmica de trabalho entre eles parece substancial.
- IG:@piersmorgan
Emissora promete expor a verdade
Morgan prometeu dar mais detalhes sobre o que chama de "desrespeito chocante" demonstrado ao seu amigo, alegando ter informações internas sobre a natureza do conflito. A promessa do comunicador de "acertar as contas" com o treinador em seu programa sugere que mais revelações podem surgir sobre as conversas que aconteceram a portas fechadas no Porto.
Enquanto o debate continua acalorado em Portugal, muitos torcedores seguem divididos sobre se a equipe superou seu filho mais famoso ou se Jesus está provocando desnecessariamente um ícone nacional para afirmar a própria autoridade.
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