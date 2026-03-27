O tempo está se esgotando para Jamal Musiala! Julian Nagelsmann faz uma avaliação preocupante sobre as chances do craque do Bayern de Munique na Copa do Mundo, em meio a problemas com lesões

Nagelsmann deixou claro que Musiala está em uma corrida contra o tempo para estar pronto para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. O jogador de 23 anos foi uma ausência notável na última convocação da seleção nacional para os jogos contra a Suíça e Gana, tendo sido atormentado por problemas recorrentes no tornozelo que remontam ao verão passado.

Em entrevista coletiva na quinta-feira, Nagelsmann não mediu palavras ao falar sobre os critérios de seleção para o torneio. “O importante é que ele esteja saudável e sem dores, possa jogar com total liberdade a 100% e atingir seu nível máximo. É isso que realmente importa”, explicou o técnico.

Com o anúncio da lista de convocados para o torneio se aproximando em maio, a pressão recai sobre o meia para que ele retorne aos gramados e permaneça lá.



