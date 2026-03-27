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O tempo está se esgotando para Jamal Musiala! Julian Nagelsmann faz uma avaliação preocupante sobre as chances do craque do Bayern de Munique na Copa do Mundo, em meio a problemas com lesões
Nagelsmann dá ultimato sobre a preparação física
Nagelsmann deixou claro que Musiala está em uma corrida contra o tempo para estar pronto para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. O jogador de 23 anos foi uma ausência notável na última convocação da seleção nacional para os jogos contra a Suíça e Gana, tendo sido atormentado por problemas recorrentes no tornozelo que remontam ao verão passado.
Em entrevista coletiva na quinta-feira, Nagelsmann não mediu palavras ao falar sobre os critérios de seleção para o torneio. “O importante é que ele esteja saudável e sem dores, possa jogar com total liberdade a 100% e atingir seu nível máximo. É isso que realmente importa”, explicou o técnico.
Com o anúncio da lista de convocados para o torneio se aproximando em maio, a pressão recai sobre o meia para que ele retorne aos gramados e permaneça lá.
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"Ele não tem muito tempo de vida"
Nagelsmann ressaltou que a reputação por si só não garante uma vaga na delegação. A disputa pelas vagas nos setores criativos é acirrada, e a comissão técnica exige jogadores capazes de suportar os rigores físicos de um grande torneio.
“Ele não tem muito tempo sobrando. Isso é inquestionável. Temos muitos jogadores ofensivos muito bons. Jamal, como todos os outros, precisa estar 100% se quiser jogar”, acrescentou Nagelsmann.
Apesar da advertência severa, ainda há um vislumbre de esperança, com o técnico sugerindo que um período de oito semanas oferece tempo suficiente para uma recuperação completa, caso o processo de reabilitação continue no caminho certo.
O Bayern dá um impulso na hora certa
Em meio às crescentes preocupações sobre sua disponibilidade para a seleção nacional, houve um desdobramento positivo no âmbito do clube. O Bayern de Munique confirmou que o meio-campista finalmente voltou a treinar em campo. Isso representa um avanço significativo depois que o jovem ficou afastado das atividades devido a uma recaída da lesão sofrida durante o Mundial de Clubes do verão passado.
O gigante da Bundesliga revelou que Musiala completou uma sessão individual com a bola na manhã de quinta-feira. Foi sua primeira aparição no campo de treino desde que o último revés provocou uma breve pausa forçada. Embora ele ainda não tenha retornado aos treinos com o time completo, vê-lo com a bola nos pés será um incentivo tanto para Vincent Kompany quanto para a diretoria da DFB.
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O caminho para a Copa do Mundo
O prazo para o retorno de Musiala é crucial, já que Nagelsmann planeja anunciar sua convocação provisória para a Copa do Mundo na segunda semana de maio. O técnico está ansioso para ter seu craque à disposição, mas mantém a cautela devido ao histórico recente de contratempos do jogador.
A Alemanha disputará seus últimos jogos de preparação contra a Suíça, em Basileia, e Gana, em Stuttgart, sem seu principal jogador no meio-campo.
Nagelsmann continua otimista apesar dos obstáculos, afirmando: “Acredito que ele pode chegar a 100%. Ele ainda tem oito semanas.” Por enquanto, o foco principal de Musiala continua sendo recuperar a forma física ideal com o Bayern para garantir que ele esteja entre os 26 jogadores registrados na FIFA no início de junho.