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Gianni Infantino Getty
Mohamed Saeed
Traduzido por

O tempo está se esgotando para Infantino! Uefa exige respostas urgentes do chefe da Fifa sobre polêmica de governança

F. Balogun
Copa do Mundo

A UEFA apresentou oficialmente um ultimato rigoroso ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, exigindo total transparência sobre uma série de decisões controversas de governança e um projeto de investimento privado que fracassou. A entidade que comanda o futebol europeu estabeleceu o prazo de 2 de novembro para que a organização mundial divulgue documentos internos e responda de forma abrangente a uma longa lista de questões ainda sem resposta.

  • UEFA estabelece prazo até novembro

    A entidade que comanda o futebol europeu estabeleceu um limite e informou oficialmente à FIFA que ela tem até 2 de novembro para divulgar documentos importantes sobre seus recentes processos de governança e tomada de decisões.

    A medida ocorre em meio à crescente frustração com a falta de clareza por parte da cúpula do futebol mundial, especialmente sobre como decisões financeiras e disciplinares de grande impacto são tomadas a portas fechadas em Zurique.

    A tensão aumentou após uma reunião do Conselho da FIFA na qual a atual direção não forneceu a transparência solicitada por dirigentes de alto escalão de várias partes do mundo

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    A paciência da UEFA com a FIFA começa a se esgotar

    Em uma carta formal, o secretário-geral da UEFA, Theodore Theodoridis, destacou que a entidade que rege o futebol mundial deixou de responder a “uma série de questões fundamentais” essenciais para a integridade do esporte. A correspondência deixa claro que a paciência das associações filiadas está se esgotando.

    “Outras continuam sem resposta, e as informações e os documentos solicitados não foram fornecidos”, afirmou a carta, segundo a BBC Sport. Esse episódio representa uma ruptura significativa na relação entre Nyon e Zurique em um momento crítico para o calendário internacional.

  • Questionamentos sobre planos secretos de investimento

    No centro da disputa está a proposta FIFA Forward Enterprise (FFE), agora descartada, um plano secreto de investimento que teria permitido a entidades privadas assumir o controle de importantes direitos comerciais.

    As consequências dessas negociações deixaram Infantino lutando para se manter na presidência  enquanto dirigentes de alto escalão questionam sua aptidão para o cargo. A carta da UEFA foi explícita em suas críticas: "A retirada da FFE, o reconhecimento dos erros e o anúncio de 'possíveis reformas de governança' não esclarecem como as decisões em questão foram tomadas nem por que o Conselho da Fifa não foi envolvido no momento adequado."

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  • imago-sport-1084149174.jpgZUMA Press Wire

    Governança e a polêmica envolvendo Balogun

    O alcance da investigação vai além das questões financeiras e abrange medidas disciplinares que provocaram questionamentos do outro lado do Atlântico. A entidade insistiu: “Essas questões exigem respostas agora. Elas não podem ser adiadas até a próxima reunião do Conselho da Fifa, e futuras reformas de governança tampouco podem substituir o exame das decisões já tomadas e a responsabilização por elas.”

    Ao estabelecer um prazo rígido para o início de novembro, a UEFA força um confronto que Infantino havia conseguido evitar com pedidos internos de desculpas e promessas de mudanças estruturais futuras que ainda não se concretizaram de forma significativa.