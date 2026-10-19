A entidade que comanda o futebol europeu estabeleceu um limite e informou oficialmente à FIFA que ela tem até 2 de novembro para divulgar documentos importantes sobre seus recentes processos de governança e tomada de decisões.

A medida ocorre em meio à crescente frustração com a falta de clareza por parte da cúpula do futebol mundial, especialmente sobre como decisões financeiras e disciplinares de grande impacto são tomadas a portas fechadas em Zurique.

A tensão aumentou após uma reunião do Conselho da FIFA na qual a atual direção não forneceu a transparência solicitada por dirigentes de alto escalão de várias partes do mundo