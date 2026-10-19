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O tempo está se esgotando para Infantino! Uefa exige respostas urgentes do chefe da Fifa sobre polêmica de governança
UEFA estabelece prazo até novembro
A entidade que comanda o futebol europeu estabeleceu um limite e informou oficialmente à FIFA que ela tem até 2 de novembro para divulgar documentos importantes sobre seus recentes processos de governança e tomada de decisões.
A medida ocorre em meio à crescente frustração com a falta de clareza por parte da cúpula do futebol mundial, especialmente sobre como decisões financeiras e disciplinares de grande impacto são tomadas a portas fechadas em Zurique.
A tensão aumentou após uma reunião do Conselho da FIFA na qual a atual direção não forneceu a transparência solicitada por dirigentes de alto escalão de várias partes do mundo
- Getty Images Sport
A paciência da UEFA com a FIFA começa a se esgotar
Em uma carta formal, o secretário-geral da UEFA, Theodore Theodoridis, destacou que a entidade que rege o futebol mundial deixou de responder a “uma série de questões fundamentais” essenciais para a integridade do esporte. A correspondência deixa claro que a paciência das associações filiadas está se esgotando.
“Outras continuam sem resposta, e as informações e os documentos solicitados não foram fornecidos”, afirmou a carta, segundo a BBC Sport. Esse episódio representa uma ruptura significativa na relação entre Nyon e Zurique em um momento crítico para o calendário internacional.
Questionamentos sobre planos secretos de investimento
No centro da disputa está a proposta FIFA Forward Enterprise (FFE), agora descartada, um plano secreto de investimento que teria permitido a entidades privadas assumir o controle de importantes direitos comerciais.
As consequências dessas negociações deixaram Infantino lutando para se manter na presidência enquanto dirigentes de alto escalão questionam sua aptidão para o cargo. A carta da UEFA foi explícita em suas críticas: "A retirada da FFE, o reconhecimento dos erros e o anúncio de 'possíveis reformas de governança' não esclarecem como as decisões em questão foram tomadas nem por que o Conselho da Fifa não foi envolvido no momento adequado."
- ZUMA Press Wire
Governança e a polêmica envolvendo Balogun
O alcance da investigação vai além das questões financeiras e abrange medidas disciplinares que provocaram questionamentos do outro lado do Atlântico. A entidade insistiu: “Essas questões exigem respostas agora. Elas não podem ser adiadas até a próxima reunião do Conselho da Fifa, e futuras reformas de governança tampouco podem substituir o exame das decisões já tomadas e a responsabilização por elas.”
Ao estabelecer um prazo rígido para o início de novembro, a UEFA força um confronto que Infantino havia conseguido evitar com pedidos internos de desculpas e promessas de mudanças estruturais futuras que ainda não se concretizaram de forma significativa.
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