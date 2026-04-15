O tempo de Arne Slot em Anfield chegou ao fim após escolhas surpreendentes, o brilhantismo de Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro, e todos os vencedores e perdedores da derrota do Liverpool para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões

Slot não acertou em muitas coisas naquela noite, mas quando afirmou que “o gol de Dembélé mostrou por que ele ganhou a Bola de Ouro na temporada passada”, o técnico do Liverpool acertou em cheio. Foi um momento de pura qualidade do ponta que passou a atuar como atacante, que, na verdade, tinha sido relativamente ineficaz até aquele momento da disputa das quartas de final. De fato, o desperdício do PSG em Paris se deveu tanto a Dembélé quanto a qualquer outro jogador, e ele também desperdiçou uma oportunidade gloriosa ao chutar por cima do gol durante o primeiro tempo da partida de volta.

No entanto, o gol decisivo foi todo obra de Dembele, que finalizou uma jogada que ele mesmo havia iniciado com uma bela troca de passes com Khvicha Kvaratskhelia dentro do seu próprio campo. Tendo reencontrado seu faro de gol, não foi, portanto, nenhuma surpresa vê-lo marcar novamente nos últimos instantes da partida.

Dembele pode ainda não ter atingido o nível de 2025 neste ano, mas, após mais uma atuação decisiva em Anfield e com o PSG também recuperando sua melhor forma no momento certo, ele está mais uma vez em posição perfeita para disputar a Bola de Ouro — especialmente com a França sendo uma das favoritas para vencer a Copa do Mundo deste verão.