O tempo de Arne Slot em Anfield chegou ao fim após escolhas surpreendentes, o brilhantismo de Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro, e todos os vencedores e perdedores da derrota do Liverpool para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões

Muitos ex-jogadores do Liverpool que agora atuam como comentaristas relutam em pedir a demissão de Slot, argumentando que sua posição só se tornará insustentável se os Reds não conseguirem se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada. No entanto, já passamos desse ponto há muito tempo.
Na verdade, o Liverpool já deveria ter feito uma mudança — se não em novembro, após uma sequência de resultados historicamente ruins, então durante a pausa para os jogos internacionais, após a vergonhosa derrota na Premier League em Brighton.
A inércia da diretoria acabou custando ao Liverpool a chance que ainda tinha de conquistar algum título nesta temporada, já que, desde então, o time sofreu derrotas por 4 a 0 nas quartas de final tanto da FA Cup quanto da Liga dos Campeões, para o Manchester City e o PSG, respectivamente. Isso simplesmente não é bom o suficiente — assim como as escalações de Slot para as duas partidas contra o PSG.
Em Paris, ele traiu seus princípios — e o clube — com uma abordagem vergonhosamente defensiva, resumida na mudança mais imprudente para uma defesa com cinco zagueiros da história do futebol. Em Anfield, ele efetivamente desperdiçou todo o primeiro tempo com sua decisão igualmente ridícula de escalar Alexander Isak (o que foi extremamente injusto com o atacante que não estava em plena forma), enquanto mais uma vez deixava Mohamed Salah e Rio Ngumoha no banco.
Não há mais volta para Slot agora. Ele claramente não é o homem certo para tirar o melhor proveito deste elenco, e o quinto lugar não é um retorno aceitável para o investimento sem precedentes feito no verão passado em uma equipe capaz de conquistar o título.
Após a partida, Slot mais uma vez tentou atribuir parte da culpa pelas deficiências de seu elenco à estratégia de contratações do clube, mas a responsabilidade final é do técnico, e o resultado final é que os Reds pioraram desde a última vez que foram eliminados da Liga dos Campeões — não melhoraram.
Só por essa razão, terça-feira deve ser sua última noite europeia em Anfield como técnico do Liverpool. Esse espetáculo lamentável já se prolongou por tempo demais e todos sabem disso, quer queiram admitir ou não.