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Arne Slot Ousmane Dembele Hugo Ekitike GFXGOAL
Mark Doyle

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O tempo de Arne Slot em Anfield chegou ao fim após escolhas surpreendentes, o brilhantismo de Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro, e todos os vencedores e perdedores da derrota do Liverpool para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões

Vencedores & perdedores
Opinion
Liga dos Campeões
Liverpool
PSG
Liverpool x PSG
Premier League
A. Slot
Especiais e Opinião
O. Dembele
H. Ekitike
A. Isak
X. Alonso
Marquinhos

O Paris Saint-Germain eliminou o Liverpool da Liga dos Campeões pela segunda temporada consecutiva em Anfield na noite de terça-feira. Como era de se esperar, Ousmane Dembélé voltou a ser decisivo. Pouco mais de um ano depois de marcar o único gol da partida de volta das oitavas de final entre as duas equipes, que acabou levando o PSG à classificação nos pênaltis, o ponta voltou a Merseyside para marcar duas vezes na vitória por 2 a 0, que garantiu ao atual campeão uma vitória por 4 a 0 no placar agregado.

O primeiro gol do jogador da seleção francesa naquela noite foi brilhante e decisivo: Dembélé chutou com efeito no canto inferior esquerdo do gol de Giorgio Mamardashvili, num momento em que o Liverpool pressionava fortemente o PSG. Seu belo gol aos 72 minutos, portanto, quebrou a resistência da equipe da casa, e ele marcou mais um pouco antes do apito final, após um rápido contra-ataque dos visitantes.

No entanto, a dupla de Dembélé não foi o único grande assunto da partida de volta. O jogo gerou muitos outros debates — principalmente em torno da surpreendente escalação de Arne Slot. Abaixo, o GOAL analisa todos os grandes vencedores e perdedores de mais um confronto caótico diante da Kop entre Liverpool e PSG...

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    VENCEDOR: A defesa do Ballon d'Or de Dembélé

    Slot não acertou em muitas coisas naquela noite, mas quando afirmou que “o gol de Dembélé mostrou por que ele ganhou a Bola de Ouro na temporada passada”, o técnico do Liverpool acertou em cheio. Foi um momento de pura qualidade do ponta que passou a atuar como atacante, que, na verdade, tinha sido relativamente ineficaz até aquele momento da disputa das quartas de final. De fato, o desperdício do PSG em Paris se deveu tanto a Dembélé quanto a qualquer outro jogador, e ele também desperdiçou uma oportunidade gloriosa ao chutar por cima do gol durante o primeiro tempo da partida de volta.

    No entanto, o gol decisivo foi todo obra de Dembele, que finalizou uma jogada que ele mesmo havia iniciado com uma bela troca de passes com Khvicha Kvaratskhelia dentro do seu próprio campo. Tendo reencontrado seu faro de gol, não foi, portanto, nenhuma surpresa vê-lo marcar novamente nos últimos instantes da partida.

    Dembele pode ainda não ter atingido o nível de 2025 neste ano, mas, após mais uma atuação decisiva em Anfield e com o PSG também recuperando sua melhor forma no momento certo, ele está mais uma vez em posição perfeita para disputar a Bola de Ouro — especialmente com a França sendo uma das favoritas para vencer a Copa do Mundo deste verão.

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  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    PERDEDOR: O sonho de Ekitike na Copa do Mundo

    Infelizmente para a França, parece agora que há uma grande probabilidade de Hugo Ekitike não se juntar a Dembélé na próxima viagem da seleção para a América do Norte. O atacante do Liverpool havia conquistado seu lugar na escalação de Didier Deschamps com algumas atuações sensacionais nesta temporada, mas, pouco mais de meia hora após o início da partida, Ekitike caiu no chão ao tentar alcançar um passe à frente.

    Não havia ninguém perto dele naquele momento — o que nunca é um bom sinal, pois descarta a possibilidade de a queda ter sido apenas uma contusão causada por uma colisão com um adversário — e, enquanto se contorcia de dor em campo, Ekitike foi visto sinalizando para o fisioterapeuta do Liverpool que algo havia se rompido.

    Slot, sabiamente, recusou-se a comentar se era o tendão de Aquiles do atacante, mas admitiu que o prognóstico inicial “parecia realmente ruim” e que um Ekitike devastado já havia ido para casa.

    Ibrahima Konate, por sua vez, disse que já estava rezando para que seu companheiro de equipe, tanto no clube quanto na seleção, se recuperasse totalmente — e esse é um sentimento sem dúvida compartilhado por todo verdadeiro fã de futebol, pois seria terrível ver um jovem tão talentoso perder o que seria sua primeira Copa do Mundo.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    VENCEDOR: O Magnífico Marquinhos

    Dembélé pode ter marcado os gols que garantiram a vitória, mas Marquinhos foi, sem dúvida, o herói da partida.

    Willian Pacho teve uma excelente atuação ao lado do brasileiro, vencendo duelo após duelo; tanto Achraf Hakimi quanto Nuno Mendes defenderam com determinação durante toda a noite, enquanto o tão criticado Matvey Safonov fez defesas cruciais.

    No entanto, foi Marquinhos quem manteve unida uma defesa que estava a dar sinais de fraqueza na segunda parte — e fê-lo depois de protagonizar aquele que foi, sem dúvida, o momento mais importante da noite.

    Aos 30 minutos, Safanov fez uma defesa reflexa à queima-roupa contra Milos Kerkez, e a bola caiu nos pés de Virgil van Dijk dentro da área. O holandês parecia certo de marcar, mas Marquinhos surgiu do nada para fazer um bloqueio milagroso e impedir Van Dijk.

    Foi uma intervenção impressionante do capitão, que comemorou sua jogada como se fosse um gol. Se o Liverpool tivesse marcado naquele momento, isso teria mudado completamente o rumo da partida — e, de fato, da eliminatória.

    Os alas e meio-campistas de Luis Enrique recebem, com razão, muitos elogios, mas Marquinhos é um zagueiro magnífico e o PSG, como clube, simplesmente não estaria onde está hoje sem seu capitão inspirador.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    PERDEDOR: Premier League x PSG

    A Premier League adora se apresentar como a competição mais desafiadora do futebol de clubes — mas enfrentar a elite inglesa parece quase sempre tirar o melhor do Paris Saint-Germain.

    Os jogadores de Luis Enrique disputaram 13 partidas contra times da EPL desde janeiro do ano passado — e venceram 10 desses confrontos, incluindo as últimas quatro consecutivas.

    Talvez ainda mais impressionante seja o fato de que suas únicas derrotas nesse período, em casa contra o Liverpool e fora de casa contra o Aston Villa, não os impediram de avançar para a próxima fase da Liga dos Campeões. Na verdade, eles já venceram cinco partidas consecutivas da fase eliminatória contra adversários da Premier League.

    Os céticos, obviamente, apontarão o fato de que o PSG tem pouca concorrência real na França — e mesmo quando há, os jogos nacionais são convenientemente adiados para ajudá-los a se concentrar totalmente nos desafios europeus mais difíceis.

    No entanto, o PSG se tornou um problema tão grande para os times da Premier League que o Arsenal provavelmente estará torcendo para não acabar enfrentando-o na final deste ano!

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-AUGSBURGAFP

    VENCEDOR: Xabi Alonso defende

    Xabi Alonso era o favorito para assumir o comando em Anfield depois que Jurgen Klopp anunciou sua decisão de deixar o cargo no final da temporada 2023-24. No entanto, o querido ex-meio-campista do Liverpool optou por levar o Bayer Leverkusen à Liga dos Campeões após conquistar a dobradinha invicta na Alemanha, antes de retornar a outro de seus antigos clubes, o Real Madrid, no verão passado.

    Surpreendentemente (e, no entanto, também de certa forma previsivelmente, dada a forma como o Los Blancos é administrado), Alonso foi demitido por Florentino Pérez apenas seis meses após o início de um novo projeto ambicioso, porque se recusou a atender aos caprichos de superestrelas mimadas como Vinícius Júnior. Desde então, tem havido um clamor crescente entre os torcedores do Liverpool para substituir o vacilante Slot pelo ainda adorado Alonso.

    Esses apelos só vão se intensificar após a noite de terça-feira, pois era absolutamente impossível assistir ao jogo sem pensar que Alonso poderia ter tirado mais proveito dos jogadores da equipe da casa — e da dupla ex-Leverkusen, Jeremie Frimpong e Florian Wirtz, em particular.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    PERDEDOR: As esperanças de sobrevivência do Slot

    Muitos ex-jogadores do Liverpool que agora atuam como comentaristas relutam em pedir a demissão de Slot, argumentando que sua posição só se tornará insustentável se os Reds não conseguirem se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada. No entanto, já passamos desse ponto há muito tempo.

    Na verdade, o Liverpool já deveria ter feito uma mudança — se não em novembro, após uma sequência de resultados historicamente ruins, então durante a pausa para os jogos internacionais, após a vergonhosa derrota na Premier League em Brighton.

    A inércia da diretoria acabou custando ao Liverpool a chance que ainda tinha de conquistar algum título nesta temporada, já que, desde então, o time sofreu derrotas por 4 a 0 nas quartas de final tanto da FA Cup quanto da Liga dos Campeões, para o Manchester City e o PSG, respectivamente. Isso simplesmente não é bom o suficiente — assim como as escalações de Slot para as duas partidas contra o PSG.

    Em Paris, ele traiu seus princípios — e o clube — com uma abordagem vergonhosamente defensiva, resumida na mudança mais imprudente para uma defesa com cinco zagueiros da história do futebol. Em Anfield, ele efetivamente desperdiçou todo o primeiro tempo com sua decisão igualmente ridícula de escalar Alexander Isak (o que foi extremamente injusto com o atacante que não estava em plena forma), enquanto mais uma vez deixava Mohamed Salah e Rio Ngumoha no banco.

    Não há mais volta para Slot agora. Ele claramente não é o homem certo para tirar o melhor proveito deste elenco, e o quinto lugar não é um retorno aceitável para o investimento sem precedentes feito no verão passado em uma equipe capaz de conquistar o título.

    Após a partida, Slot mais uma vez tentou atribuir parte da culpa pelas deficiências de seu elenco à estratégia de contratações do clube, mas a responsabilidade final é do técnico, e o resultado final é que os Reds pioraram desde a última vez que foram eliminados da Liga dos Campeões — não melhoraram.

    Só por essa razão, terça-feira deve ser sua última noite europeia em Anfield como técnico do Liverpool. Esse espetáculo lamentável já se prolongou por tempo demais e todos sabem disso, quer queiram admitir ou não.

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