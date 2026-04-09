“O técnico perfeito para reconstruir o Liverpool” – Reds são instados a substituir Arne Slot pelo ex-técnico do Chelsea

O italiano Marco Materazzi, campeão da Copa do Mundo, acredita que é hora de uma mudança no banco de reservas de Anfield, apontando seu compatriota e ex-técnico do Chelsea, Enzo Maresca, como o candidato ideal para levar o clube adiante. Maresca, que levou o Chelsea ao título da Liga Conferência e à conquista do Mundial de Clubes, está sem trabalho desde que deixou Stamford Bridge em janeiro.

Em entrevista ao Hajper, o ex-zagueiro da Inter explicou por que o técnico de 46 anos é a pessoa certa para o cargo: “Enzo Maresca pode tornar o Real Madrid campeão novamente? Sim, por que não! Ele fala espanhol muito bem porque esteve no Sevilla, mas acho que Maresca também tem uma boa oportunidade de conseguir um cargo na Premier League para a próxima temporada. Newcastle United? Não para mim. O Manchester United seria uma boa opção para Maresca, mas ele tem laços muito fortes com o Manchester City para que isso aconteça. Acho que o Liverpool seria a melhor opção para Enzo Maresca. Ele é o técnico perfeito para liderar uma reconstrução no Liverpool e criar uma nova visão para o time.”