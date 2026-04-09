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“O técnico perfeito para reconstruir o Liverpool” – Reds são instados a substituir Arne Slot pelo ex-técnico do Chelsea
Slot sob críticas após a derrota em Paris
A lua de mel do holandês em Anfield chegou a um fim abrupto, com o Liverpool enfrentando a perspectiva de uma temporada sem títulos e uma possível eliminação da Liga dos Campeões. A derrota por 2 a 0 na primeira partida das quartas de final contra o Paris Saint-Germain deixou os Reds diante de uma tarefa difícil, após uma campanha nacional em que ficaram 21 pontos atrás do líder da Premier League, o Arsenal.
As decisões táticas de Slot têm sido alvo de intenso escrutínio, especialmente após a péssima exibição no Parc des Princes. Após a partida, o técnico do Liverpool admitiu que sua equipe teve “sorte de perder apenas por 2 a 0”, reconhecendo que o gigante da Ligue 1 foi muito superior naquela noite e poderia facilmente ter ampliado a vantagem.
- AFP
Materazzi identifica o sucessor “perfeito”
O italiano Marco Materazzi, campeão da Copa do Mundo, acredita que é hora de uma mudança no banco de reservas de Anfield, apontando seu compatriota e ex-técnico do Chelsea, Enzo Maresca, como o candidato ideal para levar o clube adiante. Maresca, que levou o Chelsea ao título da Liga Conferência e à conquista do Mundial de Clubes, está sem trabalho desde que deixou Stamford Bridge em janeiro.
Em entrevista ao Hajper, o ex-zagueiro da Inter explicou por que o técnico de 46 anos é a pessoa certa para o cargo: “Enzo Maresca pode tornar o Real Madrid campeão novamente? Sim, por que não! Ele fala espanhol muito bem porque esteve no Sevilla, mas acho que Maresca também tem uma boa oportunidade de conseguir um cargo na Premier League para a próxima temporada. Newcastle United? Não para mim. O Manchester United seria uma boa opção para Maresca, mas ele tem laços muito fortes com o Manchester City para que isso aconteça. Acho que o Liverpool seria a melhor opção para Enzo Maresca. Ele é o técnico perfeito para liderar uma reconstrução no Liverpool e criar uma nova visão para o time.”
O legado do Chelsea e a lealdade ao elenco
A reputação de Maresca continua intacta, apesar de sua saída do oeste de Londres, com as atuais estrelas do Chelsea ainda falando abertamente sobre o impacto que ele teve no elenco. Durante sua gestão, ele foi reconhecido por trazer estabilidade a um ambiente caótico, um sentimento compartilhado por aqueles que trabalhavam sob sua orientação diariamente.
O zagueiro do Blues, Marc Cucurella, expressou recentemente seu pesar pela saída do técnico, dizendo: “Quando um técnico te dá essa confiança e oferece uma plataforma para lutar por títulos, você daria a vida por ele. O momento em que Maresca saiu teve um grande impacto sobre nós. Essas são decisões tomadas pelo clube. Se você me perguntasse, eu não teria tomado essa decisão.”
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Uma batalha difícil pela sobrevivência do Slot
As decisões táticas de Slot têm sido alvo de forte escrutínio, especialmente a escolha de deixar Mohamed Salah no banco como reserva não utilizado durante a derrota. O técnico defendeu sua decisão afirmando que, nos minutos finais, o jogo passou a ser uma questão de “sobrevivência” em vez de buscar um gol, mas isso pouco contribuiu para acalmar os críticos que acreditam que o técnico perdeu o brilho. Os Reds precisam agora equilibrar suas esperanças cada vez mais distantes de ficar entre os quatro primeiros com a necessidade de uma recuperação histórica na Europa. Se Slot não conseguir encontrar uma maneira de superar o PSG, a sombra de Maresca só vai crescer ainda mais sobre o banco de reservas de Anfield.