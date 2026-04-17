"O técnico não é o problema!" – Estrelas do Tottenham são duramente criticadas por Toby Alderweireld; o ex-zagueiro do Spurs é especialmente severo com Cristian Romero e Micky van de Ven

Alderweireld revelou à ESPN o que realmente pensa sobre a crise que assola o norte de Londres. Com o Tottenham em uma posição perigosa, na 18ª colocação com 30 pontos, dois pontos atrás do West Ham, que ocupa a 17ª posição, o belga não mediu palavras.

Ele questionou o calibre do elenco. “Acho que também é preciso começar a olhar para a qualidade pura. O que os grandes jogadores fazem? O que os jogadores de qualidade fazem? É ser decisivo nos momentos importantes, atingir o seu nível... E isso não tem acontecido durante toda a temporada. Jogadores que foram contratados por muito dinheiro, mas que, mesmo assim, não cumprem o esperado, e não apenas em uma ou duas partidas ou em um período, mas ao longo de toda a temporada. Não há como deixar de concluir que eles não são bons o suficiente em termos de qualidade.”