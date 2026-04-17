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Romero Van de Ven AlderweireldGetty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

"O técnico não é o problema!" – Estrelas do Tottenham são duramente criticadas por Toby Alderweireld; o ex-zagueiro do Spurs é especialmente severo com Cristian Romero e Micky van de Ven

Tottenham
C. Romero
M. van de Ven
T. Alderweireld
Premier League

O ex-zagueiro do Tottenham Hotspur, Toby Alderweireld, lançou um ataque contundente ao elenco atual, enquanto o clube luta contra um chocante rebaixamento da Premier League. O belga insistiu que os jogadores, e não os treinadores, são os culpados pela campanha desastrosa, destacando Cristian Romero e Micky van de Ven, enquanto o Spurs se encontra a dois pontos da zona de segurança.

  • Avaliação contundente do elenco

    Alderweireld revelou à ESPN o que realmente pensa sobre a crise que assola o norte de Londres. Com o Tottenham em uma posição perigosa, na 18ª colocação com 30 pontos, dois pontos atrás do West Ham, que ocupa a 17ª posição, o belga não mediu palavras.

    Ele questionou o calibre do elenco. “Acho que também é preciso começar a olhar para a qualidade pura. O que os grandes jogadores fazem? O que os jogadores de qualidade fazem? É ser decisivo nos momentos importantes, atingir o seu nível... E isso não tem acontecido durante toda a temporada. Jogadores que foram contratados por muito dinheiro, mas que, mesmo assim, não cumprem o esperado, e não apenas em uma ou duas partidas ou em um período, mas ao longo de toda a temporada. Não há como deixar de concluir que eles não são bons o suficiente em termos de qualidade.”

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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jogadores são instados a assumir responsabilidades

    O Spurs tem trocado de treinador a cada passo na tentativa de conter sua queda, com Roberto De Zerbi chegando recentemente como o terceiro técnico da temporada, depois de Thomas Frank e Igor Tudor. No entanto, o ex-zagueiro central acredita que o vestiário deve assumir a responsabilidade, em vez de se esconder atrás do banco de reservas.

    “Agora dá para perceber que o problema não é o técnico, é realmente apenas o elenco”, disse Alderweireld. “A qualidade do elenco, as responsabilidades dos jogadores. É sempre possível colocar outro técnico no comando, mas percebe-se que eles simplesmente não cumprem o que precisam cumprir. E isso, no fim das contas, é apenas uma questão de qualidade.”

  • Dupla defensiva enfrenta duras críticas

    O ex-jogador da seleção belga ficou particularmente surpreso com o fraco desempenho da dupla defensiva formada por Romero e Van de Ven. Como figura-chave nas campanhas anteriores do clube na Liga dos Campeões, ele sabe o que é preciso para ter sucesso.

    “Olho para o Romero, olho para o Van de Ven... Eles simplesmente não estão jogando no seu nível”, disse ele. “Mais uma vez, não é por um período, mas na verdade por uma temporada inteira. Além disso, vejo o Romero recebendo cartões vermelhos com muita frequência, não tomando as decisões certas e, por isso, prejudicando a equipe.”

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    O que vem a seguir para o Spurs, que está passando por dificuldades?

    Olhando para o futuro, o Tottenham precisa resolver urgentemente essas falhas evidentes em campo para diminuir a diferença de dois pontos que o separa da zona de segurança. Com apenas seis partidas restantes para garantir a permanência na primeira divisão, começando contra o Brighton, o clube enfrenta uma tarefa gigantesca. Se os jogadores não derem ouvidos a este aviso, a segunda divisão os aguarda.

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