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"O técnico não é o problema!" – Estrelas do Tottenham são duramente criticadas por Toby Alderweireld; o ex-zagueiro do Spurs é especialmente severo com Cristian Romero e Micky van de Ven
Avaliação contundente do elenco
Alderweireld revelou à ESPN o que realmente pensa sobre a crise que assola o norte de Londres. Com o Tottenham em uma posição perigosa, na 18ª colocação com 30 pontos, dois pontos atrás do West Ham, que ocupa a 17ª posição, o belga não mediu palavras.
Ele questionou o calibre do elenco. “Acho que também é preciso começar a olhar para a qualidade pura. O que os grandes jogadores fazem? O que os jogadores de qualidade fazem? É ser decisivo nos momentos importantes, atingir o seu nível... E isso não tem acontecido durante toda a temporada. Jogadores que foram contratados por muito dinheiro, mas que, mesmo assim, não cumprem o esperado, e não apenas em uma ou duas partidas ou em um período, mas ao longo de toda a temporada. Não há como deixar de concluir que eles não são bons o suficiente em termos de qualidade.”
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Jogadores são instados a assumir responsabilidades
O Spurs tem trocado de treinador a cada passo na tentativa de conter sua queda, com Roberto De Zerbi chegando recentemente como o terceiro técnico da temporada, depois de Thomas Frank e Igor Tudor. No entanto, o ex-zagueiro central acredita que o vestiário deve assumir a responsabilidade, em vez de se esconder atrás do banco de reservas.
“Agora dá para perceber que o problema não é o técnico, é realmente apenas o elenco”, disse Alderweireld. “A qualidade do elenco, as responsabilidades dos jogadores. É sempre possível colocar outro técnico no comando, mas percebe-se que eles simplesmente não cumprem o que precisam cumprir. E isso, no fim das contas, é apenas uma questão de qualidade.”
Dupla defensiva enfrenta duras críticas
O ex-jogador da seleção belga ficou particularmente surpreso com o fraco desempenho da dupla defensiva formada por Romero e Van de Ven. Como figura-chave nas campanhas anteriores do clube na Liga dos Campeões, ele sabe o que é preciso para ter sucesso.
“Olho para o Romero, olho para o Van de Ven... Eles simplesmente não estão jogando no seu nível”, disse ele. “Mais uma vez, não é por um período, mas na verdade por uma temporada inteira. Além disso, vejo o Romero recebendo cartões vermelhos com muita frequência, não tomando as decisões certas e, por isso, prejudicando a equipe.”
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O que vem a seguir para o Spurs, que está passando por dificuldades?
Olhando para o futuro, o Tottenham precisa resolver urgentemente essas falhas evidentes em campo para diminuir a diferença de dois pontos que o separa da zona de segurança. Com apenas seis partidas restantes para garantir a permanência na primeira divisão, começando contra o Brighton, o clube enfrenta uma tarefa gigantesca. Se os jogadores não derem ouvidos a este aviso, a segunda divisão os aguarda.