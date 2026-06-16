O técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, explica por que se recusou a olhar para a câmera durante uma sessão de fotos constrangedora da FIFA

Em campo, o Uruguai teve um início difícil na campanha do Grupo H, perdendo por 1 a 0 no intervalo, apesar de ter registrado 27 chutes ao longo da partida, sendo 10 deles no alvo. Maxi Araújo acabou garantindo um ponto com o gol de empate aos 80 minutos, mas Bielsa expressou decepção pelo fato de seus jogadores terem demonstrado seu verdadeiro potencial apenas durante metade do confronto. “Acho que o fato de não termos vencido está ligado à nossa incapacidade de mostrar a melhor versão de nós mesmos”, disse Bielsa. “É por isso que não conseguimos vencer. Tínhamos tudo para jogar no primeiro tempo da mesma forma que jogamos no segundo, mas só conseguimos fazer isso na metade do tempo.”