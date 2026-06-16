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O técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, explica por que se recusou a olhar para a câmera durante uma sessão de fotos constrangedora da FIFA
Bielsa explica sua foto que viralizou
Após um frustrante empate em 1 a 1 contra a Arábia Saudita em Miami, Bielsa foi questionado sobre sua sessão de fotos para a FIFA que viralizou. O técnico de 70 anos foi flagrado olhando para o chão durante as entrevistas coletivas antes do torneio, um vídeo que rapidamente circulou pela internet. No entanto, conforme noticiado pela ESPN, o experiente técnico descartou os rumores generalizados sobre seu comportamento e se recusou a responder às perguntas. “Não tenho que dar nenhuma explicação”, disse Bielsa. “A foto foi tirada do jeito que foi tirada. Não sou modelo. Não tenho resposta para isso. Devo também explicar por que não olho para aqueles que estão falando agora? Não há explicações para eu dar.”
- AFP
Não há necessidade de explicações
O ex-técnico do Leeds United tentou inicialmente passar para assuntos relacionados ao futebol durante a coletiva de imprensa pós-jogo, mas, de repente, decidiu retomar, por conta própria, as perguntas sobre a sessão de fotos incomum. Mantendo-se firme em sua posição, Bielsa reiterou que não se deve esperar que os técnicos de futebol atuem ou posem para as câmeras como modelos de moda. “Acredito que há um limite em relação ao que precisamos explicar”, disse ele. “Se eu olhar para cima ou para baixo, há tantas coisas a serem explicadas? Algumas situações não precisam de explicação. Não temos nenhuma obrigação de nos comportar como modelos. Essas coisas não têm fundamento. Eu não fiz nada de errado.”
Frustrações em campo
Em campo, o Uruguai teve um início difícil na campanha do Grupo H, perdendo por 1 a 0 no intervalo, apesar de ter registrado 27 chutes ao longo da partida, sendo 10 deles no alvo. Maxi Araújo acabou garantindo um ponto com o gol de empate aos 80 minutos, mas Bielsa expressou decepção pelo fato de seus jogadores terem demonstrado seu verdadeiro potencial apenas durante metade do confronto. “Acho que o fato de não termos vencido está ligado à nossa incapacidade de mostrar a melhor versão de nós mesmos”, disse Bielsa. “É por isso que não conseguimos vencer. Tínhamos tudo para jogar no primeiro tempo da mesma forma que jogamos no segundo, mas só conseguimos fazer isso na metade do tempo.”
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O que vem a seguir para o Uruguai?
Após esse tropeço inesperado, o Uruguai enfrenta um desafio crucial para garantir a classificação. Com as quatro seleções empatadas com um ponto cada, após a Espanha ter empatado em 0 a 0 com Cabo Verde na manhã desta segunda-feira, Bielsa exigirá mais consistência. O Uruguai enfrentará Cabo Verde na próxima partida, antes de encerrar sua campanha na fase de grupos contra a Espanha, onde deverá aproveitar suas chances de forma eficaz para avançar.