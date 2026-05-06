O técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, foi chamado de “verdadeiro idiota” por Jesse Marsch devido ao tratamento dispensado ao astro canadense Ismael Kone no Marselha

Em entrevista ao podcast “Call It What You Want”, da CBS Sports Golazo America, Marsch fez uma avaliação direta dos métodos de treinamento de De Zerbi. Ao mesmo tempo em que elogiou a evolução recente de Kone na Série A com o Sassuolo, o técnico do Canadá criticou a forma como o atual treinador do Tottenham lidou com o jovem talento durante a passagem deles pela Ligue 1.

“Sabe, quando assumi o time, acho que o Ismael era um jogador cru, mas talentoso”, disse Marsch no podcast. “E, desde então, conversei muito com ele sobre disciplina e concentração e tudo o que isso significa em sua vida cotidiana, em sua alimentação, em seus hábitos de sono, na maneira como treina e se apresenta todos os dias, na maneira como joga, em sua inteligência geral. Indo para a Itália e jogando por um time recém-promovido, e tendo que lutar contra uma situação como essa em uma liga muito organizada, ele desempenhou um papel incrivelmente importante naquele time e teve um ótimo ano.”