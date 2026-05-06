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O técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, foi chamado de “verdadeiro idiota” por Jesse Marsch devido ao tratamento dispensado ao astro canadense Ismael Kone no Marselha
Marsch não mede palavras ao criticar a conduta de De Zerbi
Em entrevista ao podcast “Call It What You Want”, da CBS Sports Golazo America, Marsch fez uma avaliação direta dos métodos de treinamento de De Zerbi. Ao mesmo tempo em que elogiou a evolução recente de Kone na Série A com o Sassuolo, o técnico do Canadá criticou a forma como o atual treinador do Tottenham lidou com o jovem talento durante a passagem deles pela Ligue 1.
“Sabe, quando assumi o time, acho que o Ismael era um jogador cru, mas talentoso”, disse Marsch no podcast. “E, desde então, conversei muito com ele sobre disciplina e concentração e tudo o que isso significa em sua vida cotidiana, em sua alimentação, em seus hábitos de sono, na maneira como treina e se apresenta todos os dias, na maneira como joga, em sua inteligência geral. Indo para a Itália e jogando por um time recém-promovido, e tendo que lutar contra uma situação como essa em uma liga muito organizada, ele desempenhou um papel incrivelmente importante naquele time e teve um ótimo ano.”
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As consequências do caso do Marselha reveladas
A tensão entre Kone e De Zerbi teria chegado a um ponto crítico durante um treino em Marselha. Depois que o meio-campista não seguiu instruções táticas específicas, De Zerbi teria humilhado o jovem na frente dos companheiros, dizendo-lhe para sair de campo e “ligar para o seu agente” para encontrar um novo clube, pois ele não jogaria mais sob seu comando.
Marsch destacou esse período como um grande obstáculo para o jogador de 23 anos, afirmando: “Quero dizer, provavelmente seria fácil dizer que o Ismael é o cara. Não apenas pelo que fiz com ele e pelo que a seleção fez com ele, mas também pelo que ele conseguiu alcançar em sua carreira e pelos passos que conseguiu dar apesar das dificuldades, devo acrescentar. Porque não foi fácil com De Zerbi e o Marselha. De Zerbi foi um verdadeiro, verdadeiro idiota com ele, e ele se manteve forte. Ele nunca duvidou de si mesmo. Ele encontrou uma nova situação e agora veja como ele está se destacando. Deixe-me reiterar. De Zerbi foi um verdadeiro idiota com ele.”
Sorte contrastante na Itália e na Inglaterra
Desde que deixou o ambiente difícil do Marselha, Kone reconstruiu sua reputação na Itália. Após se juntar ao Sassuolo inicialmente por empréstimo, que acabou se tornando uma transferência definitiva por € 10 milhões, o jogador da seleção canadense tornou-se uma peça fundamental para o time da Série A, marcando seis gols em 32 partidas nesta temporada. Marsch acredita que esse renascimento comprova a fortaleza mental do jogador diante da hostilidade de De Zerbi.
Em contraste, De Zerbi tem enfrentado um período turbulento desde que se mudou para a Premier League. Atualmente no comando do Tottenham Hotspur, o técnico italiano está lutando para encontrar consistência no norte de Londres. O Spurs se viu em uma batalha atípica na parte de baixo da tabela, com De Zerbi encarregado de tirar o clube de uma desastrosa briga contra o rebaixamento.
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Uma estrela em ascensão para o Canadá
Kone amadureceu sob a orientação de Marsch, deixando para trás o rótulo de “inexperiente” para se tornar um titular de destaque da seleção canadense. Seu desempenho consistente na Série A com o Sassuolo, que atualmente ocupa a 10ª posição na tabela, serve como resposta direta às dificuldades que enfrentou anteriormente sob o comando de De Zerbi. Enquanto continua a se destacar na Itália, o meio-campista agora se prepara para a Copa do Mundo deste verão no Canadá, México e Estados Unidos, onde liderará sua seleção no Grupo B contra Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça.