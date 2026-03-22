O técnico do Tottenham, Igor Tudor, se pronuncia após ser acusado de confundir um membro da comissão técnica do Spurs com Arne Slot, do Liverpool, em um momento que viralizou

Esse momento descontraído já se transformou em uma piada recorrente no meio do Tottenham. Tudor admitiu que já deu um novo apelido ao colega após toda a atenção mundial. “Agora [contra o Atlético], fizemos isso de propósito para brincar, porque a partir de agora vou chamá-lo de ‘Arne’! Não é Allan, é Arne! Mas é assim que funciona, estamos em 2026, trata-se de notícias, de se divertir. Faz parte do trabalho de hoje, mas às vezes é realmente ridículo. Não entendo isso, mas é preciso inventar algumas notícias”, explicou.

Fala-se até que a interação se torne um ritual pré-jogo, lembrando o famoso beijo de Laurent Blanc na cabeça de Fabien Barthez durante a campanha da França na Copa do Mundo de 1998. Quando questionado se o abraço “Arne” se tornaria uma superstição permanente para ajudar a sorte do Spurs, Tudor disse com um sorriso: “Vamos ver.”