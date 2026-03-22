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O técnico do Tottenham, Igor Tudor, se pronuncia após ser acusado de confundir um membro da comissão técnica do Spurs com Arne Slot, do Liverpool, em um momento que viralizou
A verdade por trás do abraço em Anfield
O incidente ocorreu antes do recente empate do Tottenham contra o Liverpool, em Merseyside. As câmeras flagraram Tudor dando um tapinha brincalhão no ombro de um homem careca na linha lateral, aparentemente pensando que se tratava de seu colega técnico, Slot. Quando o homem se virou, a expressão de Tudor pareceu mudar, gerando uma onda de especulações nas redes sociais de que o técnico do Spurs teria cometido uma gafe embaraçosa. No entanto, a pessoa em questão era, na verdade, Allan Dixon, o experiente gerente de equipe e oficial de ligação com os jogadores do Tottenham. Dixon também é cunhado do ex-presidente do Spurs, Daniel Levy.
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Tudor rebate alegações nas redes sociais
Tudor não perdeu tempo para desmentir a história de que não sabia quem estava abraçando. Tudor revelou que até mesmo sua própria família foi envolvida na polêmica que viralizou. “Desta vez, fizemos de propósito!”, brincou ele após o jogo contra o Atlético, no meio da semana. “O que aconteceu foi que meu filho, que tem 20 anos, disse: ‘Na Croácia, todo mundo está rindo de você porque cometeu esse erro’.” Eu disse: ‘Que erro?’ Você sabe quem é o cara?’ ‘Não, não sei’. Eu disse: ‘É o Allan Dixon, passo todos os meus dias com ele’." O técnico do Spurs expressou descrença de que alguém pudesse pensar que ele não reconheceria um colega tão importante. “Posso imaginar na Croácia, porque talvez eles não saibam quem é Allan Dixon. Mas na Inglaterra, eles acham que eu não reconheço o cara com quem passo todos os dias, 10 horas?! Eu saio e não sei quem ele é? Foi um pouco ridículo”, acrescentou Tudor.
Novo apelido para um veterano do Spurs
Esse momento descontraído já se transformou em uma piada recorrente no meio do Tottenham. Tudor admitiu que já deu um novo apelido ao colega após toda a atenção mundial. “Agora [contra o Atlético], fizemos isso de propósito para brincar, porque a partir de agora vou chamá-lo de ‘Arne’! Não é Allan, é Arne! Mas é assim que funciona, estamos em 2026, trata-se de notícias, de se divertir. Faz parte do trabalho de hoje, mas às vezes é realmente ridículo. Não entendo isso, mas é preciso inventar algumas notícias”, explicou.
Fala-se até que a interação se torne um ritual pré-jogo, lembrando o famoso beijo de Laurent Blanc na cabeça de Fabien Barthez durante a campanha da França na Copa do Mundo de 1998. Quando questionado se o abraço “Arne” se tornaria uma superstição permanente para ajudar a sorte do Spurs, Tudor disse com um sorriso: “Vamos ver.”
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A atenção volta-se agora para a permanência na Premier League
Embora o clima na coletiva de imprensa fosse descontraído, a realidade da temporada do Tottenham continua sombria. O time ocupa atualmente a 16ª posição na tabela da Premier League, apenas um ponto à frente do Nottingham Forest, seu adversário deste domingo, em uma disputa acirrada contra o rebaixamento. Tudor espera que as atuações do Forest nas competições europeias possam dar à sua equipe uma vantagem física.
“É claro que ficaria feliz. Isso é normal. [Se] isso exigir energia, com certeza ajuda”, admitiu Tudor sobre a agenda do Forest. “Às vezes, até mesmo disputar uma competição europeia traz algo a mais: confiança e energia. Então, nem sempre isso tira algo de você, especialmente quando se tem dois elencos, como duas equipes. Se não houver lesões, pode ser uma vantagem até mesmo passar para a próxima fase, pois isso pode trazer um pouco de energia para o vestiário.”
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