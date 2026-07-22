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O técnico do Southampton, Tonda Eckert, foi acusado de três violações das regras da FA após o escândalo do “Spygate”
A FA toma medidas após investigação sobre espionagem
A decisão, conforme anunciada pela FA, é resultado de uma investigação detalhada sobre atividades clandestinas envolvendo partidas contra o Oxford United, o Ipswich Town e o Middlesbrough durante a temporada anterior. Surgiram evidências de que o clube designou um estagiário analista para filmar os treinos dos adversários a fim de obter vantagens táticas, prática que Eckert admitiu posteriormente ter autorizado.
Eckert tem um prazo de sete dias para se pronunciar sobre essas acusações específicas, embora uma reportagem da talkSPORT sugira que é improvável que ele conteste as conclusões. Esse desdobramento marca um novo ponto baixo nessa saga que levou ao Saints a ser desclassificado dos play-offs do Championship em maio. Embora o clube tenha derrotado o Middlesbrough por 2 a 1 no placar agregado em campo, acabou sendo substituído na final pelo adversário após a intervenção da comissão disciplinar da EFL.
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O Southampton manifesta total apoio ao técnico
Apesar da ameaça iminente de sanções pessoais contra seu técnico, o Southampton manteve uma postura pública de solidariedade. Em comunicado oficial, o clube declarou: “O Southampton Football Club e o técnico da equipe principal, Tonda Eckert, tomam conhecimento das acusações apresentadas hoje pela FA relacionadas a uma violação da Regra E3.1. Tonda e o clube continuarão a cooperar de forma plena e aberta com a FA.
“Nosso foco continua voltado para os preparativos para a temporada 2026-27 do Campeonato Inglês. O clube continua apoiando plenamente Tonda e sua comissão técnica enquanto trabalhamos em direção à nossa ambição de retornar à Premier League.
“Não podemos fazer mais comentários enquanto o processo estiver em andamento, mas forneceremos uma atualização aos torcedores assim que estivermos em condições de fazê-lo.”
Esse apoio vem na sequência de comentários do proprietário do clube, Dragan Solak, que prometeu seu apoio ao técnico alemão logo após o escândalo ter vindo à tona. Solak descreveu Eckert como um “técnico supertalentoso” e sugeriu que ele merecia uma segunda chance para corrigir seus erros.
Detalhes das operações do Spygate
A investigação revelou uma abordagem sistemática à coleta de informações, com a comissão criticando duramente a pressão exercida sobre os funcionários juniores para que realizassem atividades de reconhecimento. O esquema veio à tona quando o estagiário William Salt foi flagrado filmando o Middlesbrough no Riverside Stadium. No entanto, descobriu-se posteriormente que o clube havia mirado outros rivais, buscando detalhes sobre a formação tática do Oxford United e monitorando a condição física do meio-campista do Boro, Hayden Hackney. Desde então, Eckert emitiu um pedido de desculpas pelos danos e pela distração causados.
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Preparando-se para uma temporada difícil que se aproxima
O momento em que as acusações surgiram está longe de ser ideal, já que o Southampton se prepara para uma campanha exaustiva na Championship, que começa com uma viagem a Watford no dia 16 de agosto. Tendo perdido por pouco a chance de disputar a Premier League devido à sua expulsão, os Saints agora precisam enfrentar a nova temporada com um déficit de quatro pontos já na primeira rodada. O projeto de longo prazo do clube continua centrado em Eckert, cujo contrato vai até o final da temporada 2026-27.
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