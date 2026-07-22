O técnico do Southampton, Tonda Eckert, foi acusado de três violações das regras da FA após o escândalo do “Spygate”

Apesar da ameaça iminente de sanções pessoais contra seu técnico, o Southampton manteve uma postura pública de solidariedade. Em comunicado oficial, o clube declarou: “O Southampton Football Club e o técnico da equipe principal, Tonda Eckert, tomam conhecimento das acusações apresentadas hoje pela FA relacionadas a uma violação da Regra E3.1. Tonda e o clube continuarão a cooperar de forma plena e aberta com a FA.

“Nosso foco continua voltado para os preparativos para a temporada 2026-27 do Campeonato Inglês. O clube continua apoiando plenamente Tonda e sua comissão técnica enquanto trabalhamos em direção à nossa ambição de retornar à Premier League.

“Não podemos fazer mais comentários enquanto o processo estiver em andamento, mas forneceremos uma atualização aos torcedores assim que estivermos em condições de fazê-lo.”

Esse apoio vem na sequência de comentários do proprietário do clube, Dragan Solak, que prometeu seu apoio ao técnico alemão logo após o escândalo ter vindo à tona. Solak descreveu Eckert como um “técnico supertalentoso” e sugeriu que ele merecia uma segunda chance para corrigir seus erros.