O técnico do Santos insiste que Neymar está “ficando mais forte” na tentativa de entrar na seleção brasileira para a Copa do Mundo, apesar do desempenho medíocre na Copa Sul-Americana

O Santos empatou em 1 a 1 com o San Lorenzo na noite de terça-feira em Buenos Aires, deixando suas esperanças na Copa Sul-Americana por um fio. Embora o desempenho coletivo tenha sido abaixo do esperado, grande parte das críticas pós-jogo recaiu sobre Neymar, que teve dificuldades para exercer sua influência habitual no confronto continental. O resultado deixa o gigante brasileiro na última posição do Grupo D, com apenas dois pontos em três partidas.

Apesar das críticas, Cuca não hesitou em destacar os pontos positivos do desempenho de seu craque: “Neymar melhorou no segundo tempo, quando encontrou mais espaço para jogar. No primeiro tempo, ele foi muito bem marcado, apesar de ter participado do gol de Gabigol. No segundo tempo, ele encontrou mais espaço, criou chances, fez jogadas muito inteligentes; ele busca um passe que poucos jogadores conseguem dar. Eu o vejo forte e ficando cada vez mais forte.”