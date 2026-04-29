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O técnico do Santos insiste que Neymar está “ficando mais forte” na tentativa de entrar na seleção brasileira para a Copa do Mundo, apesar do desempenho medíocre na Copa Sul-Americana
Cuca defende Neymar após noite frustrante
O Santos empatou em 1 a 1 com o San Lorenzo na noite de terça-feira em Buenos Aires, deixando suas esperanças na Copa Sul-Americana por um fio. Embora o desempenho coletivo tenha sido abaixo do esperado, grande parte das críticas pós-jogo recaiu sobre Neymar, que teve dificuldades para exercer sua influência habitual no confronto continental. O resultado deixa o gigante brasileiro na última posição do Grupo D, com apenas dois pontos em três partidas.
Apesar das críticas, Cuca não hesitou em destacar os pontos positivos do desempenho de seu craque: “Neymar melhorou no segundo tempo, quando encontrou mais espaço para jogar. No primeiro tempo, ele foi muito bem marcado, apesar de ter participado do gol de Gabigol. No segundo tempo, ele encontrou mais espaço, criou chances, fez jogadas muito inteligentes; ele busca um passe que poucos jogadores conseguem dar. Eu o vejo forte e ficando cada vez mais forte.”
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O sonho da Copa do Mundo continua sendo a prioridade
Com a Copa do Mundo se aproximando, cada atuação está sendo analisada minuciosamente pela comissão técnica da Seleção Brasileira. Neymar está determinado a garantir sua vaga na equipe de Carlo Ancelotti e, embora tenha conseguido apenas um chute a gol e três passes decisivos contra o San Lorenzo, o técnico do clube continua sendo seu maior defensor. Cuca acredita que a trajetória do atacante está indo na direção certa, apesar das circunstâncias difíceis da temporada.
“A convocação dele para a seleção é uma questão para o técnico e a comissão técnica. Como brasileiro, espero que isso aconteça”, admitiu Cuca quando questionado sobre o futuro internacional do jogador. Ele também reservou um momento para elogiar a recepção que o jogador recebeu no exterior: “Quero destacar o carinho que o povo argentino demonstra por Neymar hoje. Ficamos muito felizes em ver o respeito que as pessoas demonstraram ao aplaudirem Neymar.”
Problemas de disponibilidade para o confronto contra o Palmeiras
O Santos volta agora sua atenção para um grande confronto nacional contra o Palmeiras, líder da Série A, mas Cuca pode enfrentar um dilema na escalação. Tanto Neymar quanto Gabriel “Gabigol” Barbosa expressaram preocupações em relação a jogar em gramado sintético, o que poderia levá-los a ficar de fora da viagem ao Allianz Parque. Com o clube atualmente na 17ª posição na tabela da Série A e preso na zona de rebaixamento, a ausência deles seria um golpe significativo.
Cuca ainda não está pronto para descartá-los da partida da 14ª rodada. “Não sei se vou contar com o Neymar ou o Gabigol, por causa do que vocês sabem que eles pensam sobre o gramado sintético. Vamos conversar com eles. É claro que, se pudermos [levá-los], seremos mais fortes”, acrescentou.
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A difícil batalha de Santos em duas frentes
A situação está ficando cada vez mais crítica para o time da Vila Belmiro. Enquanto notícias individuais, como a recuperação física de Neymar, dominam as manchetes, a realidade da posição do time no campeonato é preocupante. Evitar o rebaixamento é a prioridade absoluta, mas o desempenho atual sugere um time em busca de confiança e identidade. Cuca sabe que contar com seus melhores jogadores é a única maneira de sair da zona de rebaixamento.
O empate na Argentina mostrou a dependência da dupla de ataque, já que a visão de Neymar ajudou a criar o gol de empate de Gabigol depois que Alexis Cuello abriu o placar. Se essa química será suficiente para salvar a temporada — e levar Neymar à Copa do Mundo — continua sendo a questão decisiva para o Peixe nas próximas semanas.