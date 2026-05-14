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O técnico do Santos afirma que Neymar está “no caminho certo” para garantir vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo, após ter desempenhado um papel fundamental na vitória decisiva sobre o Coritiba
Neymar brilha na conquista da taça
Neymar demonstrou sua qualidade inabalável na noite de quarta-feira, comandando a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Coritiba e garantindo a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O jogador de 34 anos deu uma assistência para o gol de abertura de Gabriel Bontempo aos 20 minutos, antes de ajudar sua equipe a garantir uma vitória crucial. Apesar de não ter atuado pela seleção brasileira desde outubro de 2023, essa atuação influente chega em um momento crítico, com a seleção final de Ancelotti para a Copa do Mundo se aproximando a poucos dias, após a longa jornada do atacante para recuperar a forma física ideal.
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Cuca elogia a evolução tática
Após o apito final, Cuca explicou como Neymar adaptou seu jogo para continuar sendo uma ameaça no mais alto nível. Ele disse: “Para a Copa do Mundo, acho que, a cada partida que passa, Neymar está mostrando seu valor, sua habilidade. Ele não é mais o Neymar do passado, que pegava a bola e avançava pelo meio, mas hoje ele cria enormes dificuldades para o adversário. Na seleção, ele pode ajudar de várias maneiras: vindo por trás, dando assistências, com sua inteligência, segurando a bola, organizando o jogo, finalizando. Ele joga na ponta, como camisa 10, como falso nove.”
O caminho para a América do Norte
O técnico do Santos continua otimista quanto às perspectivas de Neymar na seleção brasileira, enquanto o Brasil se prepara para enfrentar Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo G da Copa do Mundo. Cuca acrescentou: “Acho que a vaga dele na seleção está bem garantida. Ele pode nos representar muito bem; acho que isso é necessário, na minha opinião. Cabe à CBF decidir; eles têm suas opções para analisar como proceder.
“Não sei o que vai acontecer na Copa do Mundo, e o Brasil está indo bem; se Deus quiser, eles serão campeões. Vamos esperar para ver, levar um jogo de cada vez, como temos feito. Talvez no domingo ele faça mais uma boa partida e, quem sabe, garanta sua vaga na Copa do Mundo.”
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O dia do julgamento para o ícone da Seleção
Neymar enfrenta uma última prova neste domingo, em partida da Série A contra o Coritiba, na Vila Belmiro, antes do anúncio da lista definitiva de 26 convocados para a Seleção Brasileira. Ancelotti, que já incluiu Neymar em sua lista preliminar de 55 jogadores, divulgará a lista definitiva na segunda-feira, 18 de maio, durante um evento de grande repercussão no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
O Santos também precisa se preparar para uma agenda lotada, que inclui o San Lorenzo na Copa Sul-Americana, mas o foco continua sendo se seu emblemático camisa 10 conseguirá aumentar suas 128 partidas e 79 gols no maior palco do mundo.