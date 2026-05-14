O técnico do Santos afirma que Neymar está “no caminho certo” para garantir vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo, após ter desempenhado um papel fundamental na vitória decisiva sobre o Coritiba

O técnico do Santos continua otimista quanto às perspectivas de Neymar na seleção brasileira, enquanto o Brasil se prepara para enfrentar Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo G da Copa do Mundo. Cuca acrescentou: “Acho que a vaga dele na seleção está bem garantida. Ele pode nos representar muito bem; acho que isso é necessário, na minha opinião. Cabe à CBF decidir; eles têm suas opções para analisar como proceder.

“Não sei o que vai acontecer na Copa do Mundo, e o Brasil está indo bem; se Deus quiser, eles serão campeões. Vamos esperar para ver, levar um jogo de cada vez, como temos feito. Talvez no domingo ele faça mais uma boa partida e, quem sabe, garanta sua vaga na Copa do Mundo.”