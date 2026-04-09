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O técnico do Marselha, Habib Beye, admite que a presença de Mason Greenwood cria um “déficit defensivo”
O paradoxo do craque do Marselha
O ex-jogador do Manchester United tem apresentado um desempenho sensacional diante do gol pelo Marselha mais uma vez nesta temporada, somando 25 gols e oito assistências em 39 partidas em todas as competições.
Embora a precisão de Greenwood na finalização continue indiscutível, sua presença gerou um debate polarizado no Marselha, com Beye admitindo que o ponta ainda precisa melhorar o aspecto defensivo de seu jogo. Tem-se sugerido que Greenwood é, ao mesmo tempo, o maior trunfo do time e sua fraqueza mais evidente.
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Beye admite falhas na defesa
Beye foi obrigado a abordar o crescente escrutínio sobre como sua equipe compensa a ausência de Greenwood. Em entrevista coletiva na quinta-feira, o técnico foi franco sobre as limitações do jogo do jogador de 24 anos quando o Marselha não está com a posse de bola.
“Isso está ligado ao fato de que o vemos defendendo menos. Hoje ele não vai fazer uma corrida defensiva de mais de 50 metros”, admitiu Beye. “Mas ele consegue cortar linhas de passe. Às vezes, é preciso aceitar um déficit defensivo quando há tanta contribuição ofensiva. Mason é muito importante para o nosso ataque, não devemos menosprezar suas qualidades. Mas sim, ele ainda pode melhorar no aspecto defensivo.”
A comparação com Mbappé
O Foot Mercato traçou um paralelo com a forma como o Paris Saint-Germain costumava estruturar seu time em torno de Kylian Mbappé, ou com a forma como o Real Madrid funciona atualmente. A sugestão é que os dez jogadores restantes devem, efetivamente, se esforçar mais para facilitar a atuação de um único jogador capaz de decidir uma partida em uma fração de segundo. Beye parece disposto a fazer esse sacrifício, considerando Greenwood um jogador decisivo que o Marselha simplesmente não pode se dar ao luxo de deixar de fora.
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Notícias positivas sobre lesões antes do confronto contra o Metz
O Marselha se prepara para enfrentar o Metz no Velódromo na noite de sexta-feira, e Beye confirmou que Greenwood deve voltar à lista de convocados, após ter ficado de fora da última partida contra o Mônaco, apesar de ainda sentir os efeitos de uma forte pancada que o obrigou a sair mais cedo contra o Lille na semana anterior.
“Ele está melhor, mas ainda sente um pouco de dor. Ele sofreu uma pancada forte contra o Lille”, explicou Beye. “Ele é um jogador de qualidade. Quanto à lacuna que deixou, ele é um jogador que poderia ter nos ajudado contra o Mônaco. Mason está de volta ao grupo, ele é uma solução e pode resolver situações. É bom tê-lo conosco para esta partida.”