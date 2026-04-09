O ex-jogador do Manchester United tem apresentado um desempenho sensacional diante do gol pelo Marselha mais uma vez nesta temporada, somando 25 gols e oito assistências em 39 partidas em todas as competições.

Embora a precisão de Greenwood na finalização continue indiscutível, sua presença gerou um debate polarizado no Marselha, com Beye admitindo que o ponta ainda precisa melhorar o aspecto defensivo de seu jogo. Tem-se sugerido que Greenwood é, ao mesmo tempo, o maior trunfo do time e sua fraqueza mais evidente.











