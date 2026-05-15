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O técnico do Manchester United, Darren Fletcher, critica a “dominação do Manchester City na FA Youth Cup” após ver JJ Gabriel e companhia sofrerem uma derrota no Joie Stadium, com capacidade para 7 mil pessoas
Fletcher critica o local da final da FA Youth Cup
O técnico do United, Fletcher, criticou a FA após a derrota de sua equipe por 2 a 1 para o Man City na final da FA Youth Cup. Embora tenha reconhecido que a equipe de Oliver Reiss foi superior em campo, Fletcher questionou a organização do evento. A final foi disputada no Joie Stadium, com capacidade para 7.000 pessoas, sede da academia e das equipes femininas do City.
O United teria se oferecido para sediar a partida no Old Trafford, mas a proposta foi rejeitada depois que o City informou que o Etihad Stadium não estava disponível devido a obras, segundo a BBC. A diretoria do United considerou que o local não tinha o prestígio esperado para uma grande final. Apesar do City ter declarado que os ingressos estavam esgotados, assentos vazios eram visíveis nas arquibancadas reservadas para a torcida da equipe da casa, o que aumentou a frustração do United com o ambiente e a organização.
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Fletcher expressa frustração após a final
A tensão aumentou durante a cerimônia pós-jogo, quando Fletcher foi visto discutindo com dirigentes da FA enquanto o presidente da EFL, Rick Parry, se preparava para distribuir as medalhas. Em declarações após a partida, Fletcher criticou tanto a escolha do local quanto a forma como a cerimônia de entrega do troféu foi conduzida.
“Estou decepcionado com a FA por tudo o que aconteceu em torno deste jogo: pelo local, por tudo”, explicou Fletcher. “É preciso respeitar o adversário. Mas não quando o Man City assume o controle da FA Youth Cup. É uma competição da FA. Nunca deveria ter sido assim.
“Nunca vi treinadores e jogadores sendo vaiados individualmente. Isso não acontece em finais de copa. É uma competição da FA, mas parecia uma competição do Man City durante toda a preparação para o jogo e na forma como tivemos que lidar com isso no final. Essa é a minha única reclamação desta noite. Mas o melhor time venceu, parabéns a eles.”
Problemas com a programação aumentam a frustração
Fletcher também expressou preocupação com a programação dos jogos da base após a final da Youth Cup. A equipe sub-21 do Manchester United enfrentará o Brighton na final do playoff da Premier League 2 menos de 48 horas depois, no Amex Stadium.
“Estamos lidando com muitas dinâmicas difíceis neste momento em relação a esses jogos das categorias de base, o que é decepcionante”, disse ele. “Com o jogo dos sub-21 sendo 48 horas depois disso, alguns dos nossos jogadores não vão poder participar.”
“Espero que as pessoas deem um passo atrás agora que já passaram por isso. Há muito a ser aprendido pela Premier League e pela FA em relação a essas competições históricas.”
- AFP
O United pretende encerrar a temporada da base com um título
O time de Fletcher precisa se concentrar rapidamente na final do playoff da Premier League 2 contra o Brighton. O curto intervalo entre as partidas pode limitar a disponibilidade de vários jogadores que participaram da final da Youth Cup. O calendário também cria complicações para a equipe principal. O Manchester United enfrenta o Nottingham Forest no Old Trafford no domingo, o que pode afetar as chances dos jogadores da base de integrarem o elenco da equipe principal.