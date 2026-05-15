O técnico do Manchester United, Darren Fletcher, critica a “dominação do Manchester City na FA Youth Cup” após ver JJ Gabriel e companhia sofrerem uma derrota no Joie Stadium, com capacidade para 7 mil pessoas

O técnico do United, Fletcher, criticou a FA após a derrota de sua equipe por 2 a 1 para o Man City na final da FA Youth Cup. Embora tenha reconhecido que a equipe de Oliver Reiss foi superior em campo, Fletcher questionou a organização do evento. A final foi disputada no Joie Stadium, com capacidade para 7.000 pessoas, sede da academia e das equipes femininas do City.

O United teria se oferecido para sediar a partida no Old Trafford, mas a proposta foi rejeitada depois que o City informou que o Etihad Stadium não estava disponível devido a obras, segundo a BBC. A diretoria do United considerou que o local não tinha o prestígio esperado para uma grande final. Apesar do City ter declarado que os ingressos estavam esgotados, assentos vazios eram visíveis nas arquibancadas reservadas para a torcida da equipe da casa, o que aumentou a frustração do United com o ambiente e a organização.