O técnico do Lyon explica por que criticou publicamente Endrick, enquanto o jogador emprestado pelo Real Madrid responde com uma atuação decisiva na vitória na Ligue 1

O técnico português admitiu que seus comentários anteriores, nos quais afirmou estar “insatisfeito” com a contribuição do atacante, foram puramente provocativos. Fonseca procurou testar o caráter do jovem após uma atuação discreta contra o Angers e reclamações de cansaço devido às viagens internacionais.

Falando após a vitória sobre o Lorient sobre sua decisão de desafiar publicamente o jovem, Fonseca disse: “Como treinador, precisamos encontrar estratégias para provocar reações nos jogadores, e foi isso que fiz. Falei para provocar uma reação dele, e vi essa reação.”

Ele acrescentou: “Sim, conversamos. Endrick é um jogador jovem, uma pessoa muito positiva; gosto muito da personalidade dele. Aos 19 anos, ele está em um período de evolução, de mudança, mas conversamos; está tudo bem.”