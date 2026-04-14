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O técnico do Lyon explica por que criticou publicamente Endrick, enquanto o jogador emprestado pelo Real Madrid responde com uma atuação decisiva na vitória na Ligue 1
A aposta calculada valeu a pena
O Lyon pôs fim a uma sequência decepcionante sem vitórias com uma vitória crucial por 2 a 0 contra o Lorient, resultado marcado pela influente atuação de Endrick no segundo tempo. Após um período de queda de rendimento e uma reprimenda pública de Fonseca, o jogador de 19 anos foi inicialmente deixado no banco como parte de uma estratégia motivacional. No entanto, a entrada do jogador emprestado se mostrou decisiva, já que ele esteve diretamente envolvido nos dois gols, justificando a abordagem de alta pressão do técnico na gestão de jogadores durante um momento crítico da campanha.
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Fonseca explica as táticas psicológicas
O técnico português admitiu que seus comentários anteriores, nos quais afirmou estar “insatisfeito” com a contribuição do atacante, foram puramente provocativos. Fonseca procurou testar o caráter do jovem após uma atuação discreta contra o Angers e reclamações de cansaço devido às viagens internacionais.
Falando após a vitória sobre o Lorient sobre sua decisão de desafiar publicamente o jovem, Fonseca disse: “Como treinador, precisamos encontrar estratégias para provocar reações nos jogadores, e foi isso que fiz. Falei para provocar uma reação dele, e vi essa reação.”
Ele acrescentou: “Sim, conversamos. Endrick é um jogador jovem, uma pessoa muito positiva; gosto muito da personalidade dele. Aos 19 anos, ele está em um período de evolução, de mudança, mas conversamos; está tudo bem.”
Expectativas em relação ao jogador emprestado pelo Real Madrid
A exigência por uma melhora surgiu devido à sequência de nove jogos sem vitórias do Lyon, que fez com que o time perdesse as vagas garantidas na Liga dos Campeões. Fonseca insistiu que um jogador do calibre de Endrick tem a “obrigação” de liderar pelo exemplo, independentemente da idade ou das exigências da pausa para os jogos internacionais.
O técnico do Lyon havia comentado anteriormente: “Não estou satisfeito com a forma como Endrick está jogando. Não estou aqui para desmotivar jogadores, mas espero mais de um jogador como Endrick, e acho que ele tem a obrigação de fazer mais. Ele disse que estava um pouco cansado da viagem [de volta de Orlando], mas acho que ele tem a responsabilidade de fazer mais.”
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Mudança no ritmo antes do jogo contra o PSG
O Lyon enfrenta agora um desafio formidável neste domingo, quando viaja para enfrentar o líder do campeonato, o Paris Saint-Germain, no Parc des Princes. Atualmente em quinto lugar, com 51 pontos, os visitantes continuam 12 pontos atrás dos parisienses e precisam manter esse novo ímpeto para manter vivas suas esperanças de disputar competições europeias. Com Endrick, emprestado pelo Real Madrid, aparentemente revitalizado, o foco recai sobre se ele conseguirá manter essa eficiência contra a elite da divisão nas últimas semanas da temporada.