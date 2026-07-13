O técnico do Leeds, Daniel Farke, afastou a ameaça de um “grande nome”, mas recebeu uma advertência de “três jogos” de um ex-jogador do Elland Road

Ainda não se sabe por quanto tempo isso vai durar. Questionado sobre se Farke fez o suficiente para se manter no cargo mais exigente, Kilgallon — formado na base do Leeds —, em entrevista concedida em parceria com a Right Bet, disse ao GOAL: “Isso já foi um pouco comentado na temporada passada também, especialmente quando a equipe passou por uma fase difícil.

“Acho que houve uma sequência de jogos em que enfrentaram o Man City, o Liverpool e o Chelsea, e todo mundo dizia: ‘Bem, ele vai ser demitido agora, não tem jeito, o time está em má fase, o presidente está falando sobre isso, onde eles vão conseguir esses pontos para que ele tenha uma chance de permanecer no cargo?’ E ele foi lá, mudou a formação contra o Man City e eles pareciam um time diferente.

“Acho que o presidente e os donos perceberam que os jogadores ainda estavam realmente jogando por ele. Às vezes você assiste a alguns times e pensa: ‘eles desistiram, os rapazes, não querem esse técnico no comando’. Mas havia algo, acho que foi na partida contra o Chelsea, em casa, no Elland Road, em que os rapazes estavam lá dando tudo de si por ele — obviamente para vencer o jogo, como sempre se faz, mas jogando por ele.

“Dá para perceber alguém dizendo: ‘eles não gostam do técnico aqui, dá para sentir algo no ar, não é?’ Acho que ele conquistou o vestiário com grande estilo. Acho que os jogadores realmente gostam dele. Mas basta alguns resultados, não é mesmo? Alguns não saem como você quer e você já começa a ficar na defensiva. Se você perder duas ou três partidas na Premier League agora, vai pensar: ‘Estou em apuros aqui’. Especialmente porque o Leeds United está ampliando o estádio e está se empenhando de verdade agora.

“Mas, para mim, o Farke tem feito um trabalho absolutamente fantástico. Acho que ele tem sido ótimo. Na última temporada, eles eram um time de ponta. Estavam na briga em todos os jogos. Sei que estavam perto da zona de rebaixamento e que provavelmente foram os últimos cinco ou seis jogos em que realmente ficaram fora da briga, longe do rebaixamento. Mas em todos os jogos no Elland Road que eu assisti, eles estavam na briga. Não estavam levando uma surra como o West Ham. O Leeds, mesmo quando perdia, perdia por 1 a 0. Eles estavam na briga em todos os jogos.

“Então, acho que o Farke fez um trabalho absolutamente brilhante, acho mesmo. E acho que os donos gostam dele, mas bastam três derrotas para você começar a ficar preocupado.”