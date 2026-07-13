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O técnico do Leeds, Daniel Farke, afastou a ameaça de um “grande nome”, mas recebeu uma advertência de “três jogos” de um ex-jogador do Elland Road
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O Leeds sonha grande dentro e fora de campo
Planos ambiciosos estão sendo elaborados em West Yorkshire, e esse projeto inclui reformas há muito esperadas em um famoso estádio histórico. Com a demanda superando a oferta na bilheteria, mais torcedores serão recebidos em breve nas arquibancadas.
Eles esperam se divertir com as atuações em campo, já que algumas contratações inteligentes no mercado de transferências permitiram ao Leeds consolidar sua posição entre a elite do futebol inglês.
A permanência na divisão foi finalmente garantida com relativa facilidade na última temporada, com uma diferença de oito pontos separando o Leeds da zona de rebaixamento e um retorno imediato à Championship apenas 12 meses após conquistar o título da segunda divisão.
Repetir — e, em última instância, superar — essas conquistas não será fácil, já que os rivais em geral estão prontos para gastar pesado mais uma vez. O Leeds precisa acompanhar o ritmo dos times ao seu redor, enquanto busca mais apoio do grupo de proprietários da 49ers Enterprises.
O clube quer avançar rumo às competições europeias e disputar títulos nacionais, precisando de figuras inspiradoras para ajudar nessa causa, tanto em campo quanto no banco de reservas. Farke atende a esse requisito por enquanto, e a ideia de trazer um nome mais conhecido está sendo rejeitada.
Será que Farke continuará sendo a pessoa certa para o Leeds?
Ainda não se sabe por quanto tempo isso vai durar. Questionado sobre se Farke fez o suficiente para se manter no cargo mais exigente, Kilgallon — formado na base do Leeds —, em entrevista concedida em parceria com a Right Bet, disse ao GOAL: “Isso já foi um pouco comentado na temporada passada também, especialmente quando a equipe passou por uma fase difícil.
“Acho que houve uma sequência de jogos em que enfrentaram o Man City, o Liverpool e o Chelsea, e todo mundo dizia: ‘Bem, ele vai ser demitido agora, não tem jeito, o time está em má fase, o presidente está falando sobre isso, onde eles vão conseguir esses pontos para que ele tenha uma chance de permanecer no cargo?’ E ele foi lá, mudou a formação contra o Man City e eles pareciam um time diferente.
“Acho que o presidente e os donos perceberam que os jogadores ainda estavam realmente jogando por ele. Às vezes você assiste a alguns times e pensa: ‘eles desistiram, os rapazes, não querem esse técnico no comando’. Mas havia algo, acho que foi na partida contra o Chelsea, em casa, no Elland Road, em que os rapazes estavam lá dando tudo de si por ele — obviamente para vencer o jogo, como sempre se faz, mas jogando por ele.
“Dá para perceber alguém dizendo: ‘eles não gostam do técnico aqui, dá para sentir algo no ar, não é?’ Acho que ele conquistou o vestiário com grande estilo. Acho que os jogadores realmente gostam dele. Mas basta alguns resultados, não é mesmo? Alguns não saem como você quer e você já começa a ficar na defensiva. Se você perder duas ou três partidas na Premier League agora, vai pensar: ‘Estou em apuros aqui’. Especialmente porque o Leeds United está ampliando o estádio e está se empenhando de verdade agora.
“Mas, para mim, o Farke tem feito um trabalho absolutamente fantástico. Acho que ele tem sido ótimo. Na última temporada, eles eram um time de ponta. Estavam na briga em todos os jogos. Sei que estavam perto da zona de rebaixamento e que provavelmente foram os últimos cinco ou seis jogos em que realmente ficaram fora da briga, longe do rebaixamento. Mas em todos os jogos no Elland Road que eu assisti, eles estavam na briga. Não estavam levando uma surra como o West Ham. O Leeds, mesmo quando perdia, perdia por 1 a 0. Eles estavam na briga em todos os jogos.
“Então, acho que o Farke fez um trabalho absolutamente brilhante, acho mesmo. E acho que os donos gostam dele, mas bastam três derrotas para você começar a ficar preocupado.”
O Leeds busca mais do que apenas a permanência na Premier League
Quando questionado mais a fundo sobre se as metas do Leeds haviam sido reajustadas — já que a simples permanência na divisão não representa mais o ápice da ambição coletiva, sendo importante que haja um progresso positivo na temporada 2026-27 —, Kilgallon acrescentou: “Com certeza. Acho que, no último jogo da temporada, todos vocês foram conduzidos para fora do estádio e as escavadeiras já estavam lá! O programa ‘Bob, o Construtor’ começou assim que o último jogo da temporada terminou.
“Eles estavam prontos para partir para a obra e construir aquele estádio, para que o Elland Road volte a parecer um estádio de verdade. Ele estava parecendo velho, vou ser sincero, especialmente se comparado a alguns dos estádios que existem hoje em dia.
“Estádio novo, jogadores agora com salários realmente bons, um pouco de dinheiro para gastar... Não dá para ficar satisfeito só por permanecer na divisão; tem que estar entre os 10 ou 12 primeiros, manter-se lá em cima. Mas quantas vezes a gente vê isso acontecer na segunda temporada na Premier League, quando os times começam a ter dificuldades? Eles se mantêm na divisão, mas, na segunda temporada, caem.
“Mas o Leeds United não pode fazer isso. Eles precisam melhorar se quiserem chegar lá em cima e começar a ser aquele grande clube que podem ser, porque a torcida está lá; eles precisam começar a terminar entre os 10 primeiros na próxima temporada e, depois, simplesmente continuar crescendo.”
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Jogos do Leeds: Pré-temporada e estreia na temporada 2026-27
O Leeds tem alguns jogos amistosos interessantes agendados para sua pré-temporada de verão, com confrontos contra times como Liverpool e Manchester United — além do Wrexham, que continua sob o comando dos coproprietários de Hollywood, Ryan Reynolds e Rob Mac.
Assim que essa preparação for concluída, as partidas oficiais serão retomadas no dia 22 de agosto, quando a equipe irá ao City Ground para a estreia na temporada contra o Nottingham Forest. Farke está plenamente ciente da necessidade de sua equipe começar com o pé direito.
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