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O técnico do Everton, David Moyes, afirma ironicamente que o Liverpool leva TODAS as decisões ao rebater as reclamações de Arne Slot sobre a arbitragem em Anfield
A ironia das reclamações em Anfield
O Estádio Hill Dickinson sediará seu primeiro clássico de Merseyside no domingo, e o Everton chega ao confronto cheio de confiança, a apenas cinco pontos do rival e com os olhos voltados para as competições europeias. O atual campeão inglês, por sua vez, venceu apenas três das últimas dez partidas e está a uma derrota de igualar seu recorde de derrotas em uma temporada. A pressão aumenta sobre o ex-jogador do Feyenoord, já que sua equipe luta para repetir a forma que a levou a levantar o troféu da Premier League na temporada passada. Moyes diz que tem simpatia pelo rival da cidade em dificuldades – mas insiste que “não aceita” que o técnico do Liverpool use as decisões da arbitragem como desculpa.
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Moyes destaca a vantagem histórica do Liverpool
Quando questionado se sente solidariedade por Slot, já que alguns torcedores do Reds não acreditam que ele consiga reverter a situação, Moyes disse: “Com certeza. Ele tem feito um trabalho brilhante. E devo dizer que ele é um técnico realmente muito bom – isso de um ponto de vista neutro. Mas não tenho certeza se concordo com ele quando diz que estão recebendo decisões ruins em Anfield, porque se você perguntar a qualquer técnico da Premier League ao longo da história do futebol, eles dirão que, se há um clube que recebe todas as decisões a seu favor, esse clube é o Liverpool Football Club.”
O escocês continuou sua crítica, sugerindo que o Everton muitas vezes foi prejudicado por essas decisões durante suas várias passagens pelo banco de reservas. “Então, se eles estão encontrando algumas coisas ruins no momento, bem, nós tivemos que aturar isso por anos, toda vez que íamos lá. Mas, como técnico, acho que ele é um técnico de primeira linha. Na verdade, acho que os torcedores do Liverpool concordariam com isso se fossem honestos também! Há muito poucas decisões que vão contra o Liverpool em Anfield. Muito poucas”, acrescentou Moyes.
Uma dose de realidade para o gestor moderno
Quando questionado sobre como os treinadores podem passar de heróis a zeros, o experiente Moyes disse: “Estou ficando um pouco mais velho. Já passei por tudo isso. Já passei por isso e já fiz tudo isso. Sabe, eu poderia começar a próxima temporada com seis derrotas e vocês diriam que sou um lixo! De certa forma, há muito pouco equilíbrio e realismo nessa profissão. Arne Slot venceu a Premier League no ano passado. Ele provavelmente terá que fazer algumas mudanças e dar um tempo se os jogadores não se adaptarem imediatamente. É um pouco como nós.”
Ele ainda alertou contra expectativas irrealistas, observando a dificuldade de manter o sucesso no topo de uma liga competitiva. “Como será o próximo nível para o Everton no ano que vem? Se você está dizendo ‘vocês deveriam estar entre os quatro ou cinco primeiros!’, então eu diria ‘calma, espere um minuto! Você está errado.’ É muito difícil. Alguns treinadores estão fazendo um trabalho incrível. Mas não há como termos uma Premier League sem que alguém perca. Vai haver alguém no centro das atenções todos os anos”, concluiu.
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A disputa pela classificação para as competições europeias
A seis rodadas do fim, os Toffees encontram-se em uma verdadeira disputa por uma vaga nas competições europeias — uma perspectiva que parecia improvável durante a turbulência financeira dos últimos anos. Moyes continua focado no progresso da equipe, em vez de se preocupar com o desempenho dos rivais, apesar do alvoroço em torno da pressão sobre o banco de reservas do Liverpool.