O técnico do Everton, David Moyes, afirma ironicamente que o Liverpool leva TODAS as decisões ao rebater as reclamações de Arne Slot sobre a arbitragem em Anfield

Quando questionado se sente solidariedade por Slot, já que alguns torcedores do Reds não acreditam que ele consiga reverter a situação, Moyes disse: “Com certeza. Ele tem feito um trabalho brilhante. E devo dizer que ele é um técnico realmente muito bom – isso de um ponto de vista neutro. Mas não tenho certeza se concordo com ele quando diz que estão recebendo decisões ruins em Anfield, porque se você perguntar a qualquer técnico da Premier League ao longo da história do futebol, eles dirão que, se há um clube que recebe todas as decisões a seu favor, esse clube é o Liverpool Football Club.”

O escocês continuou sua crítica, sugerindo que o Everton muitas vezes foi prejudicado por essas decisões durante suas várias passagens pelo banco de reservas. “Então, se eles estão encontrando algumas coisas ruins no momento, bem, nós tivemos que aturar isso por anos, toda vez que íamos lá. Mas, como técnico, acho que ele é um técnico de primeira linha. Na verdade, acho que os torcedores do Liverpool concordariam com isso se fossem honestos também! Há muito poucas decisões que vão contra o Liverpool em Anfield. Muito poucas”, acrescentou Moyes.