O técnico do Egito reage aos rumores sobre um desentendimento com Mohamed Salah após ter substituído a lenda do Liverpool na partida de estreia da campanha para a Copa do Mundo de 2026

Em declarações à imprensa, Hassan explicou sua posição e elogiou o caráter do capitão. Ele disse: “Salah é um jogador importante para o nosso elenco, e os 26 jogadores que estão aqui comigo são ⁠muito importantes. Todos os jogadores que já trabalharam comigo sabem que eu os trato de maneira profissional. Não tenho favoritos. Salah é um grande jogador que ajuda seus companheiros. Ele tem muita disciplina e é um exemplo a ser seguido. Se ele for titular ou se for substituído, tudo bem. Esse é o papel dele como jogador. Todos sabem que estou trabalhando para o bem da equipe e da seleção nacional.”