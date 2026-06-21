Getty Images Sport
Traduzido por
O técnico do Egito reage aos rumores sobre um desentendimento com Mohamed Salah após ter substituído a lenda do Liverpool na partida de estreia da campanha para a Copa do Mundo de 2026
Substituição gera especulações
Salah já havia dado uma assistência para Emam Ashour antes de ser substituído pelo promissor jovem do Barcelona, Hamza Abdelkarim, aos 76 minutos. Com o jogo empatado em 1 a 1, tirar de campo o craque e capitão da seleção parecia uma aposta ousada de Hassan. No entanto, o técnico do Egito negou veementemente qualquer boato sobre problemas dentro do elenco, enquanto a equipe se prepara para enfrentar a Nova Zelândia em sua segunda partida da fase de grupos. Ele insistiu que todos os 26 jogadores são tratados com igualdade e profissionalismo.
- Getty Images Sport
Técnico nega acusações de favoritismo
Em declarações à imprensa, Hassan explicou sua posição e elogiou o caráter do capitão. Ele disse: “Salah é um jogador importante para o nosso elenco, e os 26 jogadores que estão aqui comigo são muito importantes. Todos os jogadores que já trabalharam comigo sabem que eu os trato de maneira profissional. Não tenho favoritos. Salah é um grande jogador que ajuda seus companheiros. Ele tem muita disciplina e é um exemplo a ser seguido. Se ele for titular ou se for substituído, tudo bem. Esse é o papel dele como jogador. Todos sabem que estou trabalhando para o bem da equipe e da seleção nacional.”
Acabando com os boatos
O técnico continuou defendendo suas decisões, deixando bem claro que o elenco permanece unido em meio ao barulho externo. Ele afirmou: “Estão circulando rumores sobre astros, sobre jogadores, sobre times. Mas Salah é alguém muito disciplinado. Ele treina conosco. É o primeiro jogador que também concordaria com minhas decisões como diretor técnico. Por isso, acho que ele terá uma atitude muito positiva amanhã.” Salah marcou nove gols durante as eliminatórias, ajudando seu país a chegar à fase final pela quarta vez. Agora, a seleção busca desesperadamente sua primeira vitória no maior palco do futebol.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Egito?
Depois que as partidas de estreia do Grupo G terminaram empatadas, a classificação ainda está em aberto. O Egito enfrenta a Nova Zelândia na próxima partida, buscando uma vitória histórica. Hassan concluiu: “Empatamos na primeira partida e queremos vencer para garantir esses pontos. Essa é a nossa ambição para amanhã, essa é a ambição do povo egípcio, para o futebol egípcio e também para o futebol africano. Estamos representando todas essas pessoas e realmente esperamos ter um bom desempenho.”