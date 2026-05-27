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O técnico do Coventry, Frank Lampard, recebe uma mensagem especial de Sir Alex Ferguson após ser eleito o melhor técnico do ano pela Associação de Técnicos da Liga
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Lampard leva o prêmio principal após a promoção do Coventry
O técnico de 47 anos foi premiado por sua temporada histórica com o Coventry ao ser nomeado o “Técnico do Ano” pela LMA. O ex-treinador do Chelsea e do Everton conduziu o Sky Blues ao título do Campeonato Inglês de forma dominante, garantindo o retorno do clube à Premier League pela primeira vez desde 2001.
Suas conquistas no banco de reservas lhe renderam o prêmio de melhor técnico da divisão, antes de ser selecionado para o prestigioso Troféu Sir Alex Ferguson como o melhor técnico do ano. A cerimônia, realizada em Londres, reconheceu a transformação que Lampard promoveu no clube de Midlands, transformando-o em uma força avassaladora na segunda divisão.
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Homenagem pessoal de Sir Alex Ferguson
Embora Ferguson não tenha podido comparecer ao evento, pois continua se recuperando após um tratamento médico no início deste mês, o lendário ex-técnico do Manchester United fez questão de que sua voz fosse ouvida. O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, subiu ao palco para entregar o prêmio e leu uma carta pessoal de Ferguson para Lampard.
Tuchel, representando Ferguson, acrescentou suas próprias palavras de apoio antes de ler a transcrição. “É claro que não é a mesma coisa sem o próprio Sir Alex, e desejamos a ele tudo de bom e uma rápida recuperação para que, com sorte, ele esteja conosco no palco novamente no ano que vem”, disse o técnico dos Três Leões ao público. “Até lá, tenho o privilégio de ler esta carta para você, Frank.”
A carta dizia: “Caro Frank, muitos parabéns por ter sido nomeado o técnico do ano pela LMA. Você deve se orgulhar muito do que você e sua equipe conquistaram. Sua personalidade como técnico e líder está tão claramente definida na forma como sua equipe jogou um ótimo futebol nesta temporada — com confiança e autoconfiança — e eu adorei assistir a você. Sei, por ter conversado com você, que possui grande humildade e aquela importante qualidade que é uma mente curiosa e ávida por aprender. Tenho certeza de que ganhar este prêmio significará muito para você, Frank, e desejo-lhe muita sorte na Premier League na próxima temporada.”
Arteta junta-se às comemorações
Mikel Arteta também foi um dos grandes vencedores da noite. Apesar de estar se preparando para a próxima final da Liga dos Campeões, o técnico do Arsenal compareceu com sua comissão técnica para receber o prêmio de melhor técnico do ano da Premier League. Arteta estava entre os indicados ao prêmio geral, ao lado de Pep Guardiola, Michael Carrick, Andoni Iraola, Keith Andrews e Regis Le Bris.
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Reconhecimento em toda a pirâmide do futebol
Os prêmios da LMA também destacaram os melhores profissionais do futebol feminino e das divisões inferiores da EFL. Andree Jeglertz, do Manchester City, foi eleita a treinadora do ano da Superliga Feminina (WSL) após arquitetar uma campanha histórica que finalmente quebrou o domínio de seis anos do Chelsea sobre o título, enquanto o prêmio da WSL 2 foi para Karen Hills, do Charlton.
Na EFL, Michael Skubala levou para casa o prêmio da League One por seu trabalho com o Lincoln City, e Andy Woodman foi reconhecido como o técnico do ano da League Two após levar o Bromley ao sucesso. No entanto, a noite acabou pertencendo a Lampard, cuja reputação cresceu significativamente após sua passagem triunfante pela Coventry Building Society Arena.