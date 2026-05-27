O técnico do Coventry, Frank Lampard, recebe uma mensagem especial de Sir Alex Ferguson após ser eleito o melhor técnico do ano pela Associação de Técnicos da Liga

Embora Ferguson não tenha podido comparecer ao evento, pois continua se recuperando após um tratamento médico no início deste mês, o lendário ex-técnico do Manchester United fez questão de que sua voz fosse ouvida. O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, subiu ao palco para entregar o prêmio e leu uma carta pessoal de Ferguson para Lampard.

Tuchel, representando Ferguson, acrescentou suas próprias palavras de apoio antes de ler a transcrição. “É claro que não é a mesma coisa sem o próprio Sir Alex, e desejamos a ele tudo de bom e uma rápida recuperação para que, com sorte, ele esteja conosco no palco novamente no ano que vem”, disse o técnico dos Três Leões ao público. “Até lá, tenho o privilégio de ler esta carta para você, Frank.”

A carta dizia: “Caro Frank, muitos parabéns por ter sido nomeado o técnico do ano pela LMA. Você deve se orgulhar muito do que você e sua equipe conquistaram. Sua personalidade como técnico e líder está tão claramente definida na forma como sua equipe jogou um ótimo futebol nesta temporada — com confiança e autoconfiança — e eu adorei assistir a você. Sei, por ter conversado com você, que possui grande humildade e aquela importante qualidade que é uma mente curiosa e ávida por aprender. Tenho certeza de que ganhar este prêmio significará muito para você, Frank, e desejo-lhe muita sorte na Premier League na próxima temporada.”