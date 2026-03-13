O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, revela troca de mensagens com Mikel Arteta após críticas ao Arsenal por "perda de tempo"

“Eu não queria causar esse alvoroço, só queria expressar o que estava sentindo”, explicou Hurzeler ao falar sobre as repercussões.

“Não tem nada a ver com o que eles conquistaram, é incrível. Para mim, Arteta é um dos melhores treinadores do mundo, ele é um exemplo a seguir – mas é importante expressar sua opinião e não escondê-la. Mesmo quando se trata de um clube menor.”

Ele acrescentou: “Mandei uma mensagem para ele dizendo que tenho um enorme respeito por todos no Arsenal. Se eles ganharem a Premier League, com certeza merecem, mas foram apenas coisas que me deixaram emocionado, e sou uma pessoa que se mantém fiel aos seus princípios e opiniões. Isso gerou muito barulho, mas é importante defender a sua opinião – mas eu disse ao Mikel que tenho um enorme respeito [por ele]. Nada deve se interpor entre nós, e o trabalho continua.”