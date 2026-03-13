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O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, revela troca de mensagens com Mikel Arteta após críticas ao Arsenal por "perda de tempo"
Um pedido de desculpas em particular por críticas feitas em público
“Eu não queria causar esse alvoroço, só queria expressar o que estava sentindo”, explicou Hurzeler ao falar sobre as repercussões.
“Não tem nada a ver com o que eles conquistaram, é incrível. Para mim, Arteta é um dos melhores treinadores do mundo, ele é um exemplo a seguir – mas é importante expressar sua opinião e não escondê-la. Mesmo quando se trata de um clube menor.”
Ele acrescentou: “Mandei uma mensagem para ele dizendo que tenho um enorme respeito por todos no Arsenal. Se eles ganharem a Premier League, com certeza merecem, mas foram apenas coisas que me deixaram emocionado, e sou uma pessoa que se mantém fiel aos seus princípios e opiniões. Isso gerou muito barulho, mas é importante defender a sua opinião – mas eu disse ao Mikel que tenho um enorme respeito [por ele]. Nada deve se interpor entre nós, e o trabalho continua.”
- AFP
Arteta responde ao gesto de paz
Arteta, em declarações antes do confronto do Arsenal com o Everton, confirmou ter recebido a mensagem, mas manteve-se, como de costume, discreto quanto aos detalhes específicos da conversa. O espanhol parecia satisfeito em deixar a animosidade no passado, elogiando a atitude de seu colega do Brighton por ter entrado em contato diretamente. A tensão entre os dois ficou evidente durante a partida, com pelo menos uma discussão acalorada observada pelos espectadores à beira do campo, enquanto os Gunners buscavam garantir um resultado crucial na corrida pelo título.
“Não, isso é uma conversa pessoal”, disse Arteta quando questionado sobre a mensagem. “Obviamente, ele tornou públicos certos comentários que fez anteriormente. Isso diz muitas coisas positivas sobre ele como pessoa. Eu aprecio isso. Quanto ao resto, acho que ele é um técnico fantástico. O trabalho que está fazendo no Brighton é realmente muito bom. Tudo bem.” Quando inicialmente informado de que Hurzeler sugeriu que apenas um time tentou vencer a partida, Arteta simplesmente respondeu: “Que surpresa.”
O debate sobre as “artes negras” continua
O cerne da frustração de Hurzeler decorre do que ele considera uma falta de coerência na forma como os árbitros lidam com a perda de tempo e as interferências em jogadas de bola parada. Ele já havia afirmado que ninguém percebe isso, mas quando o Arsenal tem um escanteio e está na frente no placar, às vezes leva mais de um minuto só para cobrá-lo.
Esse foco nas “artimanhas” tem acompanhado o Arsenal ao longo da temporada, já que a equipe de Arteta priorizou a eficiência e a solidez defensiva ao lado de seu talento ofensivo.
- AFP
Troca de opiniões no calor da corrida
Apesar da troca de mensagens, parece que os dois treinadores ainda têm opiniões divergentes sobre a ética das táticas em campo. Hurzeler confirmou que, embora o tom tenha sido respeitoso, eles não necessariamente concordaram sobre as questões subjacentes. “Sim, tivemos uma boa conversa”, acrescentou o técnico alemão. “Ele expôs sua opinião e eu expus a minha. É disso que se trata o futebol: todos defendendo o seu lado”.
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