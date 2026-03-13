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Fabian Hurzeler Mikel ArtetaGetty/GOAL
Mohamed Saeed

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O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, revela troca de mensagens com Mikel Arteta após críticas ao Arsenal por "perda de tempo"

O técnico do Brighton & Hove Albion, Fabian Hurzeler, tomou medidas para amenizar as tensões com Mikel Arteta, revelando que enviou uma mensagem de texto pessoal ao técnico do Arsenal após suas críticas abertas à abordagem tática dos Gunners. O técnico alemão já havia criticado as técnicas de gestão de jogo da equipe do norte de Londres durante a vitória apertada por 1 a 0 no Amex Stadium no início deste mês. Apesar do atrito na linha lateral durante aquele confronto, Hurzeler fez questão de deixar claro seu respeito profissional por Arteta.

  • Um pedido de desculpas em particular por críticas feitas em público

    “Eu não queria causar esse alvoroço, só queria expressar o que estava sentindo”, explicou Hurzeler ao falar sobre as repercussões.

    “Não tem nada a ver com o que eles conquistaram, é incrível. Para mim, Arteta é um dos melhores treinadores do mundo, ele é um exemplo a seguir – mas é importante expressar sua opinião e não escondê-la. Mesmo quando se trata de um clube menor.”

    Ele acrescentou: “Mandei uma mensagem para ele dizendo que tenho um enorme respeito por todos no Arsenal. Se eles ganharem a Premier League, com certeza merecem, mas foram apenas coisas que me deixaram emocionado, e sou uma pessoa que se mantém fiel aos seus princípios e opiniões. Isso gerou muito barulho, mas é importante defender a sua opinião – mas eu disse ao Mikel que tenho um enorme respeito [por ele]. Nada deve se interpor entre nós, e o trabalho continua.”

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    Arteta responde ao gesto de paz

    Arteta, em declarações antes do confronto do Arsenal com o Everton, confirmou ter recebido a mensagem, mas manteve-se, como de costume, discreto quanto aos detalhes específicos da conversa. O espanhol parecia satisfeito em deixar a animosidade no passado, elogiando a atitude de seu colega do Brighton por ter entrado em contato diretamente. A tensão entre os dois ficou evidente durante a partida, com pelo menos uma discussão acalorada observada pelos espectadores à beira do campo, enquanto os Gunners buscavam garantir um resultado crucial na corrida pelo título.

    “Não, isso é uma conversa pessoal”, disse Arteta quando questionado sobre a mensagem. “Obviamente, ele tornou públicos certos comentários que fez anteriormente. Isso diz muitas coisas positivas sobre ele como pessoa. Eu aprecio isso. Quanto ao resto, acho que ele é um técnico fantástico. O trabalho que está fazendo no Brighton é realmente muito bom. Tudo bem.” Quando inicialmente informado de que Hurzeler sugeriu que apenas um time tentou vencer a partida, Arteta simplesmente respondeu: “Que surpresa.”

  • O debate sobre as “artes negras” continua

    O cerne da frustração de Hurzeler decorre do que ele considera uma falta de coerência na forma como os árbitros lidam com a perda de tempo e as interferências em jogadas de bola parada. Ele já havia afirmado que ninguém percebe isso, mas quando o Arsenal tem um escanteio e está na frente no placar, às vezes leva mais de um minuto só para cobrá-lo.

    Esse foco nas “artimanhas” tem acompanhado o Arsenal ao longo da temporada, já que a equipe de Arteta priorizou a eficiência e a solidez defensiva ao lado de seu talento ofensivo.

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    Troca de opiniões no calor da corrida

    Apesar da troca de mensagens, parece que os dois treinadores ainda têm opiniões divergentes sobre a ética das táticas em campo. Hurzeler confirmou que, embora o tom tenha sido respeitoso, eles não necessariamente concordaram sobre as questões subjacentes. “Sim, tivemos uma boa conversa”, acrescentou o técnico alemão. “Ele expôs sua opinião e eu expus a minha. É disso que se trata o futebol: todos defendendo o seu lado”.

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