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O técnico do Bournemouth, Andoni Iraola, quebra o silêncio após se tornar o principal candidato a assumir um cargo na La Liga, em meio ao interesse do Tottenham e do Crystal Palace
O Athletic lidera a corrida por Iraola
Iraola passou a liderar a lista de candidatos do San Mamés, com o time basco identificando-o como o sucessor ideal de Ernesto Valverde. Como se espera que Valverde deixe o cargo ao final da atual temporada, o clube da La Liga está agindo rapidamente para garantir um substituto.
A ligação é motivada por uma profunda conexão histórica, já que Iraola disputou mais de 500 partidas pelo clube durante sua carreira de jogador. Esse vínculo emocional colocou o clube basco na pole position para tirá-lo do Vitality Stadium quando seu contrato terminar em junho.
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Iraola responde aos rumores sobre sua saída
Após o recente empate de 2 a 2 do Bournemouth contra o Manchester United, o espanhol não perdeu tempo em se pronunciar sobre as crescentes especulações a respeito de seu futuro e os rumores que o ligam ao seu antigo clube.
“Não, isso não tem nada a ver comigo”, disse Iraola aos repórteres. “Provavelmente como torcedor, porque é o meu clube, mas não, isso não afeta a situação. Já disse muitas vezes que estou muito feliz aqui. Tenho um ótimo relacionamento com o clube e é verdade que teremos que tomar uma decisão de acordo com isso, mas é uma situação que vivi na maior parte dos meus anos como técnico. Não é novidade para mim.”
O interesse da Premier League se intensifica
Apesar da atração de um retorno à Espanha, Iraola continua sendo um técnico muito cobiçado na primeira divisão inglesa. Tanto o Tottenham quanto o Palace têm cogitado o espanhol como um possível candidato para renovar sua comissão técnica durante a janela de transferências de verão, segundo o Daily Mail.
Seu trabalho na costa sul transformou o Bournemouth em um time capaz de disputar uma vaga nas competições europeias. Essa evolução tática impulsionou significativamente sua reputação entre os clubes da Premier League, complicando as esperanças do Bournemouth de uma simples renovação de contrato.
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Bournemouth busca esclarecimentos urgentes
O Bournemouth está desesperado para manter seu técnico, mas enfrenta atualmente uma batalha difícil. Iraola, cujo contrato expira no meio do ano, tem se mostrado inclinado a renovar com o Bournemouth, mas a atração exercida por seu antigo clube e o interesse de times maiores da Premier League complicaram as negociações.
A diretoria do Cherries agora pressiona por uma resposta definitiva para iniciar o planejamento da próxima temporada. O clube espera obter uma indicação de sua decisão nos próximos dias, enquanto busca garantir o futuro a longo prazo de seu líder de projeto.
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