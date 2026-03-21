O técnico do Bournemouth, Andoni Iraola, quebra o silêncio após se tornar o principal candidato a assumir um cargo na La Liga, em meio ao interesse do Tottenham e do Crystal Palace

Após o recente empate de 2 a 2 do Bournemouth contra o Manchester United, o espanhol não perdeu tempo em se pronunciar sobre as crescentes especulações a respeito de seu futuro e os rumores que o ligam ao seu antigo clube.

“Não, isso não tem nada a ver comigo”, disse Iraola aos repórteres. “Provavelmente como torcedor, porque é o meu clube, mas não, isso não afeta a situação. Já disse muitas vezes que estou muito feliz aqui. Tenho um ótimo relacionamento com o clube e é verdade que teremos que tomar uma decisão de acordo com isso, mas é uma situação que vivi na maior parte dos meus anos como técnico. Não é novidade para mim.”