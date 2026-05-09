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O técnico do Barcelona, Hansi Flick, responde a pergunta sobre a turbulência no Real Madrid e dá sua opinião sincera sobre Kylian Mbappé
Flick se pronuncia sobre os rumores de turbulência no Real Madrid
A tensão vai aumentando antes do mais recente confronto entre Barcelona e Real Madrid no El Clásico. Há um atrito crescente no vestiário do Real Madrid após uma sequência de resultados difíceis, com Aurelien Tchouameni e Federico Valverde tendo se envolvido em uma briga durante um treino. Flick foi questionado sobre a situação durante a coletiva de imprensa pré-jogo e deixou claro que não tinha intenção de comentar sobre assuntos internos do time rival. Em vez disso, o técnico do Barça manteve o foco firmemente em seu próprio elenco, enquanto os catalães se preparam para uma das partidas mais importantes da temporada.
- AFP
Flick se recusa a comentar sobre a situação do Real Madrid
Flick se distanciou das especulações em torno do Real Madrid. Ele destacou que problemas internos são comuns no futebol, mas insistiu que não lhe cabia comentar o que está acontecendo em outro clube.
“Essas coisas acontecem em todo o mundo, não apenas no Real Madrid”, disse Flick. “Mas não quero falar sobre isso, não é o meu time, não é o meu clube. Quando algo acontece, todos seguimos na mesma direção. Coisas podem acontecer, mas é preciso lidar com elas. É assim que funciona.”
"Um dos melhores jogadores"
Flick também falou sobre a ameaça representada pelo atacante do Real Madrid, Mbappé. O jogador da seleção francesa continua sendo um dos atacantes mais perigosos do futebol mundial e agora lidera a artilharia do campeonato com 24 gols.
“Mbappé é um dos melhores jogadores do mundo. Ele tem grande qualidade”, acrescentou. “Para mim, ele é um dos melhores.”
- AFP
Um momento decisivo na temporada do Barcelona
O Barcelona volta agora toda a sua atenção para o El Clásico, onde uma vitória garantiria aos blaugranas o título da La Liga. A equipe de Flick buscará manter sua boa fase e apresentar uma atuação impressionante contra seus rivais históricos. Enquanto isso, o Real Madrid tentará silenciar qualquer especulação sobre problemas internos com uma resposta decisiva em campo.