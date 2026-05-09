O técnico do Barcelona, Hansi Flick, responde a pergunta sobre a turbulência no Real Madrid e dá sua opinião sincera sobre Kylian Mbappé

Flick se distanciou das especulações em torno do Real Madrid. Ele destacou que problemas internos são comuns no futebol, mas insistiu que não lhe cabia comentar o que está acontecendo em outro clube.

“Essas coisas acontecem em todo o mundo, não apenas no Real Madrid”, disse Flick. “Mas não quero falar sobre isso, não é o meu time, não é o meu clube. Quando algo acontece, todos seguimos na mesma direção. Coisas podem acontecer, mas é preciso lidar com elas. É assim que funciona.”