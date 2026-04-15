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Adhe Makayasa

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O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, emocionado, comemora a vitória sobre o "Barcelona de Lamine Yamal" na Liga dos Campeões e elogia o "gênio" Antoine Griezmann

D. Simeone
L. Yamal
Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid x Barcelona
Liga dos Campeões
La Liga
A. Griezmann

Diego Simeone expressou sua profunda emoção ao ver o Atlético de Madrid superar o “Barcelona de Lamine Yamal” e garantir sua primeira vaga nas semifinais da Liga dos Campeões desde 2017. O técnico argentino elogiou o espírito competitivo inabalável de sua equipe ao longo de seus 14 anos no comando e reservou elogios especiais para o “gênio” do atacante Antoine Griezmann, que está de saída.

  • O Atlético acaba com a maldição das quartas de final

    O Atlético avançou com um placar agregado de 3 a 2, apesar de ter sofrido sua primeira derrota em casa nas eliminatórias da competição desde 1997. Embora o Barcelona tenha vencido a segunda partida por 2 a 1 no Metropolitano, com gols de Yamal e Ferran Torres, o gol decisivo de Ademola Lookman garantiu a classificação dos comandados de Simeone. O resultado marca a terceira vez que os Rojiblancos eliminam o gigante catalão nesta fase, tendo alcançado a façanha anteriormente em 2014 e 2016.

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Simeone reflete sobre sua trajetória de 14 anos

    Ao refletir sobre a evolução tática de sua equipe e sua habilidade de superar o Barcelona em diferentes épocas, Simeone destacou que o time agora prioriza uma filosofia ofensiva.

    Ao falar com a imprensa após chegar à sua quarta semifinal na carreira, o técnico do Atlético disse: “Eliminar o Barça nas quartas de final da Liga dos Campeões não é fácil. Enfrentamos o Barça de [Lionel] Messi, o Barça de Yamal, e conseguimos. Já se passaram 14 anos. Ver a equipe competir ainda me emociona. Os jogadores mudaram, recomeçamos tantas vezes e, mais uma vez, estamos entre as quatro melhores equipes da Europa. Como é bom disputar uma semifinal da Liga dos Campeões!”

    Simeone destacou especificamente o brilhantismo de Griezmann, que deve se juntar ao Orlando City na MLS neste verão, como a pedra angular de seu sucesso duradouro. “Ele é um gênio. Com o tempo, vamos perceber que tivemos aqui um gênio do futebol, um jogador que faz a diferença, com experiência e personalidade”, acrescentou. “Vamos torcer para que Deus e o destino lhe deem o que ele busca no tempo que ainda lhe resta conosco.”

  • Griezmann reconhece ter cometido "erros"

    Apesar do clima de comemoração, Griezmann manteve-se crítico em relação aos erros individuais que permitiram ao Barcelona dominar o placar naquela noite. O francês, que perdeu a bola na jogada que resultou no segundo gol do Barça, deu crédito à torcida do Metropolitano por ter ajudado a equipe a superar as dificuldades.

    Refletindo sobre o desempenho e o caminho à frente, Griezmann disse à Movistar: “Estou muito feliz. Cometemos dois erros pelos quais se paga imediatamente nesses jogos. Eu perdi a bola no segundo. Mas, no final, com a torcida e nossa qualidade, conseguimos marcar o gol. Não estávamos à vontade com a bola, não tínhamos a calma necessária para jogar. Mas estamos nas semifinais. Não importa contra quem vamos jogar.”

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    Começam os preparativos para as semifinais

    O Atlético aguarda o vencedor do confronto entre Arsenal e Sporting CP, com o time da Premier League levando uma vantagem mínima de 1 a 0. Simeone precisa conciliar um calendário nacional lotado com a gestão da preparação física de um elenco que demonstrou um cansaço defensivo significativo contra os catalães. Tendo evitado empates sem gols em seus últimos 36 jogos europeus, os Rojiblancos provavelmente contarão com sua recém-descoberta ousadia ofensiva para garantir uma vaga na final.

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