O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, emocionado, comemora a vitória sobre o "Barcelona de Lamine Yamal" na Liga dos Campeões e elogia o "gênio" Antoine Griezmann

Ao refletir sobre a evolução tática de sua equipe e sua habilidade de superar o Barcelona em diferentes épocas, Simeone destacou que o time agora prioriza uma filosofia ofensiva.

Ao falar com a imprensa após chegar à sua quarta semifinal na carreira, o técnico do Atlético disse: “Eliminar o Barça nas quartas de final da Liga dos Campeões não é fácil. Enfrentamos o Barça de [Lionel] Messi, o Barça de Yamal, e conseguimos. Já se passaram 14 anos. Ver a equipe competir ainda me emociona. Os jogadores mudaram, recomeçamos tantas vezes e, mais uma vez, estamos entre as quatro melhores equipes da Europa. Como é bom disputar uma semifinal da Liga dos Campeões!”

Simeone destacou especificamente o brilhantismo de Griezmann, que deve se juntar ao Orlando City na MLS neste verão, como a pedra angular de seu sucesso duradouro. “Ele é um gênio. Com o tempo, vamos perceber que tivemos aqui um gênio do futebol, um jogador que faz a diferença, com experiência e personalidade”, acrescentou. “Vamos torcer para que Deus e o destino lhe deem o que ele busca no tempo que ainda lhe resta conosco.”