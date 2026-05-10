O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, “parabeniza” os árbitros pela decisão “corajosa” de anular o gol de empate do West Ham após uma “falta clara” sobre David Raya

Os Gunners pareciam ter garantido três pontos vitais graças a um gol no final da partida marcado por Leandro Trossard, mas suas esperanças de conquistar o título foram momentaneamente abaladas quando Callum Wilson empurrou a bola para o fundo da rede aos 96 minutos. No entanto, após uma longa análise, o árbitro Chris Kavanagh anulou o gol depois que o VAR detectou uma falta sobre o goleiro Raya.

“Foi uma decisão muito corajosa do árbitro, mas muito consistente com o que eles vêm discutindo durante toda a temporada”, afirmou Arteta.

“Quando preciso criticar, eu critico. E hoje tenho que elogiá-los, pelo menos por dar ao árbitro a opção de decidir, longe dos holofotes e do caos, para que ele tenha clareza e tome a decisão certa.”