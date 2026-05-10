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O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, “parabeniza” os árbitros pela decisão “corajosa” de anular o gol de empate do West Ham após uma “falta clara” sobre David Raya
Arteta elogia os árbitros pela clareza estratégica
Os Gunners pareciam ter garantido três pontos vitais graças a um gol no final da partida marcado por Leandro Trossard, mas suas esperanças de conquistar o título foram momentaneamente abaladas quando Callum Wilson empurrou a bola para o fundo da rede aos 96 minutos. No entanto, após uma longa análise, o árbitro Chris Kavanagh anulou o gol depois que o VAR detectou uma falta sobre o goleiro Raya.
“Foi uma decisão muito corajosa do árbitro, mas muito consistente com o que eles vêm discutindo durante toda a temporada”, afirmou Arteta.
“Quando preciso criticar, eu critico. E hoje tenho que elogiá-los, pelo menos por dar ao árbitro a opção de decidir, longe dos holofotes e do caos, para que ele tenha clareza e tome a decisão certa.”
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Um "erro óbvio" corrigido nos acréscimos
Enquanto os Hammers ficaram furiosos depois que Kavanagh assistiu a 17 repetições diferentes no monitor ao lado do campo, Arteta continuou convicto de que as imagens mostravam uma infração clara.
Para o técnico do Arsenal, o processo funcionou exatamente como pretendido para evitar uma injustiça histórica na disputa pelo título.
“E quando você analisa a jogada dessa forma, é um erro óbvio”, explicou Arteta. “É uma falta, e o gol tem que ser anulado. Então, parabéns, porque eles tomaram uma grande decisão em circunstâncias muito, muito difíceis. Hoje percebi o quão difícil e importante é o trabalho do árbitro. Porque estamos falando de um momento que pode decidir a história e o rumo de dois grandes clubes.”
Trossard acaba com a seca, enquanto Raya se destaca
A polêmica ofuscou uma atuação corajosa do Arsenal, liderada por Trossard. O atacante belga pôs fim a um jejum de gols que durava 26 partidas no momento mais oportuno, marcando o gol da vitória a apenas sete minutos do fim do tempo regulamentar.
No outro lado do campo, Raya mereceu sua alta nota com uma série de defesas de nível mundial que mantiveram o Arsenal na partida. Antes do drama do gol anulado, Raya havia defendido um chute de Mateus Fernandes em um confronto cara a cara crucial, quando o placar estava 0 a 0.
Arteta elogiou a contribuição de seu goleiro, citando-a ao lado da decisão do VAR como os dois momentos decisivos que mantiveram o destino do título do Arsenal em suas próprias mãos: “Se você quer a chance de conquistar grandes troféus, precisa de momentos e ações, e de indivíduos que criem esses momentos mágicos, e David certamente – assim como Martin Odegaard – criou um momento que nos garantiu a vitória.”
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Lidando com o caos e as lesões
A vitória teve seu preço, já que o Arsenal teve que enfrentar um segundo tempo caótico após as lesões de Ben White e Riccardo Calafiori.
Arteta admitiu que sua equipe perdeu o ritmo após uma reorganização tática que colocou Martin Zubimendi em campo e deslocou Declan Rice para a lateral direita — uma mudança que demorou a se encaixar até que Cristhian Mosquera estabilizou a defesa após o intervalo.
“Acho que começamos o jogo muito bem”, disse Arteta. “Criamos três grandes chances, mas não conseguimos marcar o gol; depois, veio a lesão de Ben White e tivemos que nos adaptar a isso.
Não deu muito certo e, no intervalo, tivemos que trocar o Calafiori também, outra mudança, então não foi o ideal. Mas acho que mostramos muita coragem com as mudanças e com os jogadores que entraram.”