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West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, “parabeniza” os árbitros pela decisão “corajosa” de anular o gol de empate do West Ham após uma “falta clara” sobre David Raya

M. Arteta
Arsenal
West Ham
Premier League
D. Raya

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, elogiou os árbitros pela decisão “corajosa” de anular o gol de empate do West Ham nos últimos instantes da partida, que resultou na tensa vitória de 1 a 0 de sua equipe no domingo. O espanhol insistiu que a intervenção do VAR para marcar uma falta sobre David Raya foi a decisão correta, que trouxe a clareza necessária em meio aos momentos caóticos do final da partida no London Stadium.

  • Arteta elogia os árbitros pela clareza estratégica

    Os Gunners pareciam ter garantido três pontos vitais graças a um gol no final da partida marcado por Leandro Trossard, mas suas esperanças de conquistar o título foram momentaneamente abaladas quando Callum Wilson empurrou a bola para o fundo da rede aos 96 minutos. No entanto, após uma longa análise, o árbitro Chris Kavanagh anulou o gol depois que o VAR detectou uma falta sobre o goleiro Raya.

    “Foi uma decisão muito corajosa do árbitro, mas muito consistente com o que eles vêm discutindo durante toda a temporada”, afirmou Arteta.

    “Quando preciso criticar, eu critico. E hoje tenho que elogiá-los, pelo menos por dar ao árbitro a opção de decidir, longe dos holofotes e do caos, para que ele tenha clareza e tome a decisão certa.”

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  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Um "erro óbvio" corrigido nos acréscimos

    Enquanto os Hammers ficaram furiosos depois que Kavanagh assistiu a 17 repetições diferentes no monitor ao lado do campo, Arteta continuou convicto de que as imagens mostravam uma infração clara.

    Para o técnico do Arsenal, o processo funcionou exatamente como pretendido para evitar uma injustiça histórica na disputa pelo título.

    “E quando você analisa a jogada dessa forma, é um erro óbvio”, explicou Arteta. “É uma falta, e o gol tem que ser anulado. Então, parabéns, porque eles tomaram uma grande decisão em circunstâncias muito, muito difíceis. Hoje percebi o quão difícil e importante é o trabalho do árbitro. Porque estamos falando de um momento que pode decidir a história e o rumo de dois grandes clubes.”

  • Trossard acaba com a seca, enquanto Raya se destaca

    A polêmica ofuscou uma atuação corajosa do Arsenal, liderada por Trossard. O atacante belga pôs fim a um jejum de gols que durava 26 partidas no momento mais oportuno, marcando o gol da vitória a apenas sete minutos do fim do tempo regulamentar.

    No outro lado do campo, Raya mereceu sua alta nota com uma série de defesas de nível mundial que mantiveram o Arsenal na partida. Antes do drama do gol anulado, Raya havia defendido um chute de Mateus Fernandes em um confronto cara a cara crucial, quando o placar estava 0 a 0.

    Arteta elogiou a contribuição de seu goleiro, citando-a ao lado da decisão do VAR como os dois momentos decisivos que mantiveram o destino do título do Arsenal em suas próprias mãos: “Se você quer a chance de conquistar grandes troféus, precisa de momentos e ações, e de indivíduos que criem esses momentos mágicos, e David certamente – assim como Martin Odegaard – criou um momento que nos garantiu a vitória.”

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lidando com o caos e as lesões

    A vitória teve seu preço, já que o Arsenal teve que enfrentar um segundo tempo caótico após as lesões de Ben White e Riccardo Calafiori.

    Arteta admitiu que sua equipe perdeu o ritmo após uma reorganização tática que colocou Martin Zubimendi em campo e deslocou Declan Rice para a lateral direita — uma mudança que demorou a se encaixar até que Cristhian Mosquera estabilizou a defesa após o intervalo.

    “Acho que começamos o jogo muito bem”, disse Arteta. “Criamos três grandes chances, mas não conseguimos marcar o gol; depois, veio a lesão de Ben White e tivemos que nos adaptar a isso.

    Não deu muito certo e, no intervalo, tivemos que trocar o Calafiori também, outra mudança, então não foi o ideal. Mas acho que mostramos muita coragem com as mudanças e com os jogadores que entraram.”

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