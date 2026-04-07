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O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, explica o bizarro exercício de treino com canetas após vídeo se tornar viral
O exercício de Arteta com a caneta
Foram divulgadas imagens do centro de treinamento do Arsenal em London Colney, mostrando seus craques trabalhando em grupos para manter a posse de bola enquanto, ao mesmo tempo, se certificavam de não deixar cair as canetas que seguravam entre os dedos. Esse exercício incomum ocorreu enquanto o Arsenal se preparava para a decisiva partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP, em Lisboa. O exercício é o mais recente de uma longa série de desafios físicos e psicológicos excêntricos introduzidos pelo técnico para manter seus jogadores mentalmente alertas durante os períodos de alta pressão da temporada.
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Clareza em vez de pânico
Arteta é conhecido por seu pensamento não convencional, tendo já utilizado lâmpadas e batedores de carteira profissionais para transmitir mensagens motivacionais à sua equipe. Apesar da curiosidade do público em relação ao seu mais recente método, o técnico de 44 anos mostrou-se relutante em revelar o significado metafórico específico por trás das canetas, optando por se concentrar no objetivo mais amplo de promover a união do elenco.
Falando antes do confronto contra o Sporting, Arteta disse: “Em vez de entrar em pânico, entenda, se isso acontecer, por que aconteceu e traga clareza. Sempre haverá um ponto de interrogação e é isso. É preciso viver o presente, é preciso dar o nosso melhor todos os dias. Esse é o padrão que estabelecemos e faz parte da nossa identidade e deste clube de futebol. Um treino deve ter elementos diferentes. E deve estar relacionado às mensagens que transmitimos e aos compromissos que assumimos entre nós.”
Recomeçando a temporada
O líder da Premier League enfrenta um momento crucial após uma derrota desmoralizante na final da Carabao Cup e a eliminação da FA Cup, o que torna o momento em que esses exercícios criativos são realizados particularmente significativo. Arteta acredita que manter um senso de identidade é fundamental para garantir que a temporada não desmorone, enquanto a equipe busca equilibrar uma vantagem de nove pontos na liga com as ambições europeias. Quando questionado especificamente sobre o uso das canetas, o técnico acrescentou: “Isso fica no vestiário.”
- Getty Images Sport
Teste decisivo na Europa
O Arsenal enfrenta uma tarefa difícil contra o Sporting, que venceu todos os seus cinco jogos em casa pela Liga dos Campeões nesta temporada. Os Gunners precisam superar um histórico ruim em Portugal, já que nunca venceram fora de casa contra adversários portugueses em uma partida de fase eliminatória europeia (4 empates e 2 derrotas), tendo perdido mais recentemente por 1 a 0 para o FC Porto em 2024. Esta viagem a Lisboa serve como um aquecimento de alto risco para uma visita ao Etihad Stadium, que pode decidir o título, daqui a apenas 12 dias.