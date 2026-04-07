O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, explica o bizarro exercício de treino com canetas após vídeo se tornar viral

Arteta é conhecido por seu pensamento não convencional, tendo já utilizado lâmpadas e batedores de carteira profissionais para transmitir mensagens motivacionais à sua equipe. Apesar da curiosidade do público em relação ao seu mais recente método, o técnico de 44 anos mostrou-se relutante em revelar o significado metafórico específico por trás das canetas, optando por se concentrar no objetivo mais amplo de promover a união do elenco.

Falando antes do confronto contra o Sporting, Arteta disse: “Em vez de entrar em pânico, entenda, se isso acontecer, por que aconteceu e traga clareza. Sempre haverá um ponto de interrogação e é isso. É preciso viver o presente, é preciso dar o nosso melhor todos os dias. Esse é o padrão que estabelecemos e faz parte da nossa identidade e deste clube de futebol. Um treino deve ter elementos diferentes. E deve estar relacionado às mensagens que transmitimos e aos compromissos que assumimos entre nós.”