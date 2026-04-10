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Khaled Mahmoud

Traduzido por

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, acredita que Mikel Merino conseguirá se recuperar de forma espetacular da lesão antes do fim da temporada, apesar da cirurgia no pé fraturado

M. Merino
M. Arteta
Arsenal
Arsenal x Bournemouth
Bournemouth
Premier League
E. Eze

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, deu uma atualização surpreendentemente otimista sobre a condição física de Mikel Merino, sugerindo que o meio-campista ainda pode voltar a jogar antes do fim da temporada. Apesar de ter sido submetido a uma cirurgia devido a uma fratura no pé, o jogador da seleção espanhola tem tudo para se recuperar rapidamente e contribuir na reta final da temporada dos Gunners.

  • A confiança de Arteta na recuperação de Merino

    Os torcedores do Arsenal receberam uma grande notícia positiva sobre a recuperação de Merino, com Arteta sugerindo — antes do confronto deste sábado contra o Bournemouth — que o meio-campista poderia antecipar o prazo inicialmente previsto para seu retorno. Depois de passar por uma cirurgia para corrigir uma fratura por estresse no pé direito, sofrida contra o Manchester United em janeiro, muitos temiam que a temporada do espanhol tivesse chegado ao fim, mas seu técnico acredita que o retorno está próximo.

    Falando sobre o progresso de Merino, Arteta disse: “Ele é mais um que vai superar todos os limites. Ele já tirou a bota ortopédica. Já está fazendo muitos exercícios. Reagiu muito bem à cirurgia. Não sente dor. Cabe à equipe médica avaliar melhor isso. Mas tenho certeza de que há uma chance de encurtar esse período. Se há alguém capaz de fazer isso, tenho certeza de que será o Mikel novamente.”

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  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Eze volta para o confronto contra o Bournemouth

    Enquanto Merino continua sua recuperação de longo prazo, os Gunners receberam um alívio imediato com a notícia de que Eberechi Eze está disponível para a escalação. O jogador da seleção inglesa ficou fora dos últimos três jogos após sofrer uma lesão na perna durante a vitória sobre o Bayer Leverkusen, mas já voltou aos treinos completos antes da viagem a Bournemouth.

    Arteta elogiou a dedicação do meia à sua recuperação, afirmando: “Ele está disponível. Ele está [adiantado em relação ao previsto]; na minha primeira conversa com ele depois que sentiu uma pequena lesão, ele queria estar disponível na semana seguinte, sabíamos que isso era impossível. Mas a recuperação, a vontade que ele demonstrou desde o primeiro dia de voltar o mais rápido possível, como ele pressionou a equipe médica e a si mesmo para estar lá amanhã, é simplesmente ótimo de se ver.”

  • Odegaard enfrenta novo teste físico

    No entanto, nem tudo são boas notícias para o time do norte de Londres, já que o capitão Martin Odegaard surgiu como uma nova dúvida devido a uma lesão. Odegaard, que havia retornado recentemente após um problema no joelho, parece ter sofrido uma contusão durante a vitória no meio da semana sobre o Sporting CP, em Lisboa. O técnico da Noruega, Stale Solbakken, já se pronunciou sobre a situação, sugerindo que pode ser um pequeno contratempo.

    Solbakken disse à TV 2: “Martin levou uma pancada onde não devia, mas acho que ele vai voltar aos gramados em um futuro não muito distante. Ele já voltou e jogou duas partidas de 60 minutos. [Agora ele teve] um pequeno contratempo, mas isso não precisa significar muito.” Arteta preferiu manter sigilo sobre a situação do capitão, recusando-se a confirmar ou negar sua disponibilidade para o fim de semana.

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    Mais novidades sobre o elenco do Emirates

    O Arsenal enfrenta várias outras preocupações ao entrar na reta final da temporada. Arteta manteve-se evasivo quanto à situação atual de Bukayo Saka e Jurrien Timber, embora tenha dado a entender que houve novidades na sala médica. Ele observou que houve “mudanças desde ontem” no que diz respeito à condição física de suas estrelas defensivas e ofensivas. Vale destacar que Piero Hincapie voltou aos treinos.

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