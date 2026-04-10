O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, acredita que Mikel Merino conseguirá se recuperar de forma espetacular da lesão antes do fim da temporada, apesar da cirurgia no pé fraturado

Os torcedores do Arsenal receberam uma grande notícia positiva sobre a recuperação de Merino, com Arteta sugerindo — antes do confronto deste sábado contra o Bournemouth — que o meio-campista poderia antecipar o prazo inicialmente previsto para seu retorno. Depois de passar por uma cirurgia para corrigir uma fratura por estresse no pé direito, sofrida contra o Manchester United em janeiro, muitos temiam que a temporada do espanhol tivesse chegado ao fim, mas seu técnico acredita que o retorno está próximo.

Falando sobre o progresso de Merino, Arteta disse: “Ele é mais um que vai superar todos os limites. Ele já tirou a bota ortopédica. Já está fazendo muitos exercícios. Reagiu muito bem à cirurgia. Não sente dor. Cabe à equipe médica avaliar melhor isso. Mas tenho certeza de que há uma chance de encurtar esse período. Se há alguém capaz de fazer isso, tenho certeza de que será o Mikel novamente.”