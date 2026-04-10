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O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, acredita que Mikel Merino conseguirá se recuperar de forma espetacular da lesão antes do fim da temporada, apesar da cirurgia no pé fraturado
A confiança de Arteta na recuperação de Merino
Os torcedores do Arsenal receberam uma grande notícia positiva sobre a recuperação de Merino, com Arteta sugerindo — antes do confronto deste sábado contra o Bournemouth — que o meio-campista poderia antecipar o prazo inicialmente previsto para seu retorno. Depois de passar por uma cirurgia para corrigir uma fratura por estresse no pé direito, sofrida contra o Manchester United em janeiro, muitos temiam que a temporada do espanhol tivesse chegado ao fim, mas seu técnico acredita que o retorno está próximo.
Falando sobre o progresso de Merino, Arteta disse: “Ele é mais um que vai superar todos os limites. Ele já tirou a bota ortopédica. Já está fazendo muitos exercícios. Reagiu muito bem à cirurgia. Não sente dor. Cabe à equipe médica avaliar melhor isso. Mas tenho certeza de que há uma chance de encurtar esse período. Se há alguém capaz de fazer isso, tenho certeza de que será o Mikel novamente.”
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Eze volta para o confronto contra o Bournemouth
Enquanto Merino continua sua recuperação de longo prazo, os Gunners receberam um alívio imediato com a notícia de que Eberechi Eze está disponível para a escalação. O jogador da seleção inglesa ficou fora dos últimos três jogos após sofrer uma lesão na perna durante a vitória sobre o Bayer Leverkusen, mas já voltou aos treinos completos antes da viagem a Bournemouth.
Arteta elogiou a dedicação do meia à sua recuperação, afirmando: “Ele está disponível. Ele está [adiantado em relação ao previsto]; na minha primeira conversa com ele depois que sentiu uma pequena lesão, ele queria estar disponível na semana seguinte, sabíamos que isso era impossível. Mas a recuperação, a vontade que ele demonstrou desde o primeiro dia de voltar o mais rápido possível, como ele pressionou a equipe médica e a si mesmo para estar lá amanhã, é simplesmente ótimo de se ver.”
Odegaard enfrenta novo teste físico
No entanto, nem tudo são boas notícias para o time do norte de Londres, já que o capitão Martin Odegaard surgiu como uma nova dúvida devido a uma lesão. Odegaard, que havia retornado recentemente após um problema no joelho, parece ter sofrido uma contusão durante a vitória no meio da semana sobre o Sporting CP, em Lisboa. O técnico da Noruega, Stale Solbakken, já se pronunciou sobre a situação, sugerindo que pode ser um pequeno contratempo.
Solbakken disse à TV 2: “Martin levou uma pancada onde não devia, mas acho que ele vai voltar aos gramados em um futuro não muito distante. Ele já voltou e jogou duas partidas de 60 minutos. [Agora ele teve] um pequeno contratempo, mas isso não precisa significar muito.” Arteta preferiu manter sigilo sobre a situação do capitão, recusando-se a confirmar ou negar sua disponibilidade para o fim de semana.
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Mais novidades sobre o elenco do Emirates
O Arsenal enfrenta várias outras preocupações ao entrar na reta final da temporada. Arteta manteve-se evasivo quanto à situação atual de Bukayo Saka e Jurrien Timber, embora tenha dado a entender que houve novidades na sala médica. Ele observou que houve “mudanças desde ontem” no que diz respeito à condição física de suas estrelas defensivas e ofensivas. Vale destacar que Piero Hincapie voltou aos treinos.