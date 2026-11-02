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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

O técnico do Al-Ittihad após o tapa diante do Al-Ain: não somos máquinas para mudar com um apertar de botão!

Al-Ittihad x Al-Ain
Al-Ittihad
Al-Ain
Liga dos Campeões da Ásia
J. Wissing
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
Alemanha

Primeiro comentário do treinador após o choque do Zamalek

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O alemão Jens Wiessing, treinador do Al-Ittihad, recusou-se a ceder à pressão após a pesada derrota para o Al-Ain, dos Emirados Árabes, pelo placar de 4 a 1, válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, afirmando que sua equipe ainda está em fase de evolução e que atingir o nível almejado pela torcida exige tempo e trabalho contínuo, e não apenas uma mudança que acontece ao apertar de um botão.

Durante a coletiva de imprensa após a partida, Wiessing reforçou seu apego aos jogadores e sua defesa deles apesar do resultado duro, dizendo: "Estou muito satisfeito com os jogadores que tenho em minha equipe, e vou defendê-los até o último suspiro. Este é o mesmo elenco que iniciou conosco o período de pré-temporada, mas o que aconteceu do início da preparação até hoje? Nós evoluímos, e não somos máquinas para mudar ao apertar de um botão".

O treinador alemão acrescentou que passar por momentos difíceis é algo natural durante a jornada de construção de uma equipe, explicando: "É natural que surjam dias difíceis, mas trabalhamos dia após dia e semana após semana em busca da evolução. A torcida merece o melhor, o clube merece isso, e temos um grande trabalho pela frente. Infelizmente, são apenas os resultados que julgam o trabalho dos treinadores, e às vezes os resultados são injustos".

  • Vicente: Não dá para julgar o time por uma única noite

    O técnico do Al-Ittihad falou sobre a dificuldade da derrota diante do Al-Ain, considerando que a queda de rendimento pode acontecer em algumas partidas e não deve apagar o que os jogadores apresentaram em confrontos anteriores, e disse: "Foi uma noite difícil, e pode ocorrer uma queda de rendimento. Quantas vezes estivemos atrás no placar e reagimos no resultado? A mais recente foi o confronto com o Neftçi. E quantas vezes os jogadores mostraram espírito de tigre? Eu seria injusto com a equipe se a julgasse apenas pelo que ela apresentou hoje".

    Vicent destacou que a trajetória na competição ainda é longa e que sua equipe precisa desenvolver diversos aspectos, especialmente nos níveis mental e físico, para enfrentar as equipes fortes, apontando que os resultados positivos no início da temporada não significavam que a equipe estivesse livre de erros.

    E explicou: "Se quisermos competir, precisamos ser melhores. A fase de preparação foi boa, e os resultados no início também foram bons, mas alguns não queriam enxergar os erros quando estávamos vencendo, embora estivéssemos identificando-os e trabalhando para corrigi-los. O que está acontecendo agora é parte da fase de evolução, e isso não é uma desculpa, pois eu não dou desculpas".

    Leia também: Vídeo: o Al-Ain faz o Al-Ittihad provar da taça do Al-Nassr na elite da Ásia

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    A sobrecarga de jogos e o cansaço: explicam a queda?

    O treinador alemão destacou a diferença nas condições de preparação entre as duas equipes, explicando que o Al Ain teve uma semana inteira para se preparar, enquanto o Al Ittihad dispôs de apenas três dias, em meio à pressão dos jogos e ao acúmulo de carga física.

    Vissing disse: "O Al Ain teve uma semana para se preparar, enquanto nós tivemos apenas três dias. Desde a minha chegada, vejo uma evolução na equipe, e já disputamos 18 partidas, por isso a gestão das cargas e do esforço se tornou algo extremamente importante. Erros simples afetam a equipe, e precisamos nos concentrar na recuperação e no descanso, pois ainda temos muito trabalho pela frente".

    Acrescentou que a equipe precisa continuar trabalhando para conseguir acompanhar os adversários nos níveis físico e mental, ressaltando que o processo de evolução não chegou ao fim e que o Al Ittihad ainda está no início do caminho rumo ao nível que busca alcançar.

  • Assumo a responsabilidade: a derrota não foi por causa do esquema tático

    Apesar de defender os jogadores, Fissing assumiu total responsabilidade pelos resultados, ao mesmo tempo em que rejeitou considerar a derrota para o Al Ain como prova de uma falha tática, e disse: "Como treinador, assumo 100% da responsabilidade. Em toda partida em que as coisas não vão bem, assumo a responsabilidade, e não é preciso repetir isso toda vez".

    E acrescentou: "Quando o time começa a partida da maneira correta, não se pode dizer que a tática estava errada. O que aconteceu hoje não foi por causa da tática, mas sim uma noite na Liga dos Campeões da Ásia, diante de um time forte que tem grande experiência na competição. Precisamos estar presentes em todos os detalhes e saber como lidar com essas circunstâncias".

    Fissing enfatizou que recuperar o prestígio do Al Ittihad exige tempo, explicando: "Para sermos realistas, não somos o Al Ittihad que queremos ser, e não podemos mudar com o apertar de um botão. Temos que evoluir e trabalhar, pois a temporada passada não está distante, e houve coisas que não foram boas. Estamos tentando desenvolver tudo, e ainda estamos no início da caminhada, e precisamos trabalhar para voltar o mais rápido possível".

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  • Admissão dos erros: o Al Ain explorou os pontos fracos do Al Ittihad

    Ao avaliar a partida, Vissing demonstrou sua frustração com o resultado, afirmando que sua equipe tinha consciência da dificuldade de enfrentar um adversário que possui experiência continental e grande potencial, mas que não aproveitou seu bom início nos dois tempos para transformá-lo em gols.

    Ele disse: "Estamos muito frustrados após a derrota. Sabíamos da dificuldade do confronto diante de uma equipe que tem experiência e conquistou grandes resultados, e nos preparamos para a partida, mas acredito que começamos bem tanto o primeiro quanto o segundo tempo, e não conseguimos transformar nossa superioridade em gols".

    O treinador criticou a forma como sua equipe sofreu alguns gols, acrescentando: "O segundo gol foi bobo e o sofremos de maneira ruim, e depois de marcarmos nosso gol, ganhamos confiança, mas sofremos outro gol de forma boba. Enfrentamos uma equipe inteligente e que possui bom potencial, e não estávamos em nosso melhor momento mental, físico ou técnico".

    Vissing encerrou sua fala reconhecendo o impacto do cansaço no desempenho de seus jogadores, dizendo: "O cansaço nos afetou, e não conseguimos acompanhar o adversário fisicamente. Conversei com os jogadores e disse a eles que, se quisermos competir, precisamos ser melhores. Esta é uma verdade dolorosa, e precisamos erguer a cabeça e encará-la".

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