O alemão Jens Wiessing, treinador do Al-Ittihad, recusou-se a ceder à pressão após a pesada derrota para o Al-Ain, dos Emirados Árabes, pelo placar de 4 a 1, válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, afirmando que sua equipe ainda está em fase de evolução e que atingir o nível almejado pela torcida exige tempo e trabalho contínuo, e não apenas uma mudança que acontece ao apertar de um botão.

Durante a coletiva de imprensa após a partida, Wiessing reforçou seu apego aos jogadores e sua defesa deles apesar do resultado duro, dizendo: "Estou muito satisfeito com os jogadores que tenho em minha equipe, e vou defendê-los até o último suspiro. Este é o mesmo elenco que iniciou conosco o período de pré-temporada, mas o que aconteceu do início da preparação até hoje? Nós evoluímos, e não somos máquinas para mudar ao apertar de um botão".

O treinador alemão acrescentou que passar por momentos difíceis é algo natural durante a jornada de construção de uma equipe, explicando: "É natural que surjam dias difíceis, mas trabalhamos dia após dia e semana após semana em busca da evolução. A torcida merece o melhor, o clube merece isso, e temos um grande trabalho pela frente. Infelizmente, são apenas os resultados que julgam o trabalho dos treinadores, e às vezes os resultados são injustos".