O técnico de San Marino enfrentou a Bósnia há menos de um ano: “Eles são lentos, mas têm jogadores de destaque. O estádio parece o Scida, de Crotone”

Enfrentar a Bósnia em Zenica: como é? Roberto Cevoli, técnico da Seleção de San Marino desde 2023 e adversário dos jogadores de Barbarez — que enfrentam a Itália na terça-feira, 31 de março, nas eliminatórias para a Copa do Mundo —, sabe bem como é, pois já passou por isso em junho passado.

“Jogamos a partida de ida no Bilino Polje no último dia 7 de junho; fazia 32 graus e o calor era sufocante. Nada a ver com a neve desses dias. É um estádio pequeno, apertado e em ruínas. As arquibancadas ficam bem próximas ao campo e os torcedores se fazem ouvir muito”.