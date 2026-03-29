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O técnico de San Marino enfrentou a Bósnia há menos de um ano: “Eles são lentos, mas têm jogadores de destaque. O estádio parece o Scida, de Crotone”

Bósnia e Herzegovina x Itália
Bósnia e Herzegovina
Itália
Eliminatórias Europeias

As opiniões do treinador italiano naturalizado de São Marinho

Enfrentar a Bósnia em Zenica: como é? Roberto Cevoli, técnico da Seleção de San Marino desde 2023 e adversário dos jogadores de Barbarez — que enfrentam a Itália na terça-feira, 31 de março, nas eliminatórias para a Copa do Mundo —, sabe bem como é, pois já passou por isso em junho passado.

“Jogamos a partida de ida no Bilino Polje no último dia 7 de junho; fazia 32 graus e o calor era sufocante. Nada a ver com a neve desses dias. É um estádio pequeno, apertado e em ruínas. As arquibancadas ficam bem próximas ao campo e os torcedores se fazem ouvir muito”.

  • A PARTIDA

    “Conseguimos colocá-los em apuros ao fazer uma excelente partida. A 25 minutos do fim, o placar ainda estava 0 a 0. Dzeko estava sentado no banco de reservas de tênis, sem chuteiras. Ele não deveria entrar, mas o técnico mudou de ideia. Ele marcou o gol decisivo, e o jogo terminou 1 a 0 para eles. Mas, no último minuto, partimos em um contra-ataque e quase empatamos. A torcida comemorou nosso erro, todos ficaram com medo. Em casa, contra San Marino, eles achavam que iriam vencer facilmente. Em vez disso, correram risco. Barbarez veio me parabenizar depois do 1 a 0. Ele gostou da nossa atuação e de como lutamos”.




    • Publicidade

  • DZEKO E ALAJBEGOVIC

    “É uma equipe lenta nas jogadas, um pouco contida. Jogam em ritmo lento, o que é um fator positivo para os Azzurri. Em Zenica, tentei focar o jogo na intensidade: pressionávamos alto e marcávamos em dupla o jogador com a bola. Em campo, porém, eles têm jogadores importantes, principalmente o eterno Dzeko: um atacante que os zagueiros da Azzurra conhecem bem; Gattuso saberá melhor do que eu como evitar dar espaço a ele. Ele tem 40 anos e ainda é decisivo; ele é o perigo número um. Na partida de volta (perdida por 6 a 0), o jovem Alajbegovic me surpreendeu. Contra nós, ele marcou seu primeiro gol pela seleção. Ele corre, dribla, é excelente com os dois pés. É preciso ficar de olho nele. No entanto, no jogo, eles são previsíveis e também sofrem nos duelos físicos. Na fase de posse de bola, circulávamos muito a bola, fazíamos eles correrem. Não têm jogadores extremamente rápidos, e as jogadas ofensivas também são fáceis de ler. Mas cuidado para não subestimar o ambiente”.

  • AMBIENTE

    “Devido à capacidade reduzida, haverá menos dos 15 mil torcedores que vimos nas arquibancadas em junho. Pjanic tinha acabado de deixar a seleção e foi homenageado antes da partida. Ele deu uma volta pelo campo para abraçar a galera; todos estavam lá por ele. Você sente o calor da torcida já nos vestiários, que são até difíceis de alcançar. Nos deram um vestiário no segundo andar do estádio. Para chegar lá, era preciso subir duas rampas de escadas muito íngremes. Para os jogadores não foi um problema, para os almoxarifados, com certeza foi. Levar todo o material até lá, sem poder usar o elevador, foi cansativo. A galera torce das varandas, quase como no Ezio Scida, de Crotone. Como jogador, vesti a camisa rossoblù em 2004; os torcedores entravam no hospital ao lado do estádio para evitar pagar o ingresso e torcer pelo time pelas janelas que davam para o campo”.



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