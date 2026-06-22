O técnico da Turquia mantém o cargo, enquanto a Federação de Futebol promete “apoiar” Vincenzo Montella, que está sob críticas, apesar da eliminação vergonhosa na Copa do Mundo

A eliminação da Turquia foi selada de forma preocupante, começando com uma derrota por 2 a 0 para a Austrália na estreia. As esperanças de recuperação eram altas contra o Paraguai, mas mesmo depois de jogar com vantagem numérica durante boa parte da partida, a Turquia acabou sofrendo uma derrota por 1 a 0. Isso fez com que o próximo confronto contra os EUA se tornasse um jogo sem importância, servindo apenas como uma oportunidade para um “final reconciliante” de um verão decepcionante.

“Não dá para demitir o técnico e contratar um novo. Não dá para destituir o presidente e nomear um novo”, explicou Haciosmanoglu.

Ele enfatizou que a federação está olhando para o panorama geral, o que inclui a bem-sucedida campanha de classificação que levou a equipe ao cenário mundial. “É por isso que apoiamos nossos jogadores. Nunca trocamos aqueles com quem trilhamos o caminho juntos por outros que encontramos pelo caminho.”