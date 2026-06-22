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O técnico da Turquia mantém o cargo, enquanto a Federação de Futebol promete “apoiar” Vincenzo Montella, que está sob críticas, apesar da eliminação vergonhosa na Copa do Mundo
O presidente da TFF confirma que Montella está a salvo
A seleção turca chegou à América do Norte com grandes expectativas para sua primeira participação na Copa do Mundo em 24 anos, mas uma campanha desastrosa na fase de grupos nos EUA, Canadá e México levou à sua eliminação antes mesmo da última rodada. Apesar da eliminação precoce, o presidente da Federação Turca de Futebol (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, agiu rapidamente para descartar qualquer especulação sobre uma mudança de técnico, insistindo que Montella continua sendo a pessoa certa para liderar a seleção.
Haciosmanoglu se mostrou firme em seu apoio ao técnico italiano na segunda-feira, dizendo aos repórteres: “Vamos apoiar tanto o técnico desta seleção quanto os jogadores. Isso não é um clube. Se você observar os times de clubes, os fracassos ocorrem justamente por causa da falta de continuidade. Não dá para simplesmente mandar embora 15 jogadores e trazer 15 novos para cá.”
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Apoiando o processo, apesar dos resultados insatisfatórios
A eliminação da Turquia foi selada de forma preocupante, começando com uma derrota por 2 a 0 para a Austrália na estreia. As esperanças de recuperação eram altas contra o Paraguai, mas mesmo depois de jogar com vantagem numérica durante boa parte da partida, a Turquia acabou sofrendo uma derrota por 1 a 0. Isso fez com que o próximo confronto contra os EUA se tornasse um jogo sem importância, servindo apenas como uma oportunidade para um “final reconciliante” de um verão decepcionante.
“Não dá para demitir o técnico e contratar um novo. Não dá para destituir o presidente e nomear um novo”, explicou Haciosmanoglu.
Ele enfatizou que a federação está olhando para o panorama geral, o que inclui a bem-sucedida campanha de classificação que levou a equipe ao cenário mundial. “É por isso que apoiamos nossos jogadores. Nunca trocamos aqueles com quem trilhamos o caminho juntos por outros que encontramos pelo caminho.”
Continuidade em vez de reações impulsivas
O principal argumento do presidente da TFF gira em torno da necessidade de estabilidade, um luxo que muitas vezes faz falta no volátil mundo do futebol turco. Ao se recusar a demitir Montella, a federação espera quebrar o ciclo de decisões de curto prazo que prejudicou a seleção nacional no passado.
Ao abordar as duras críticas que se abateram sobre o elenco e a comissão técnica, o presidente da TFF deixou claro que não se deixará influenciar pela pressão pública nem pelo alvoroço da mídia. Ele acredita que o atual grupo de jogadores e comissão técnica tem qualidade para se recuperar, desde que lhes seja dado tempo para corrigir os erros cometidos durante esta campanha.
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De olho nas eliminatórias para a Euro 2028
Com a sua trajetória na Copa do Mundo encerrada prematuramente, a Turquia já voltou seu foco para o próximo grande ciclo internacional. O objetivo agora está firmemente voltado para a Euro 2028, e Haciosmanoglu demonstrou total confiança de que esse grupo específico levará o país de volta à glória. Ele afirmou de forma bastante simples: “Esses jogadores vão nos trazer os mesmos sucessos novamente.”