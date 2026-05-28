Getty
Traduzido por
O técnico da seleção masculina de futebol dos EUA, Mauricio Pochettino, teria se reunido com dirigentes do Milan para discutir a vaga de treinador
- Getty Images
Um possível sucessor de Allegri
Pochettino e a diretoria do Milan se reuniram antes do início da pré-temporada do time para a Copa do Mundo, em Atlanta, no início desta semana. O Milan o considera um possível sucessor de Max Allegri, que foi demitido após o desmoronamento do Rossoneri nas últimas semanas da temporada — e a perda da vaga na Liga dos Campeões. De acordo com o The Athletic, Pochettino é uma das muitas opções possíveis, com o Milan realizando uma ampla busca pelo seu novo técnico.
Um contrato que está prestes a expirar
O contrato de Pochettino termina após a Copa do Mundo deste verão e, embora ele tenha indicado em março que estava aberto a permanecer no cargo, várias notícias o associam a vagas em clubes europeus.
Ele teria se encontrado com o Brentford no ano passado antes de o clube contratar Keith Andrews — mesmo que Pochettino tenha negado que tal conversa tenha ocorrido. Pochettino também estava entre os nomes cogitados para o cargo no Manchester United antes de os Red Devils contratarem Michael Carrick em caráter definitivo.
Reencontro com as estrelas da seleção masculina dos EUA?
O técnico encontraria alguns rostos conhecidos no vestiário do Milan caso assumisse o cargo. O astro norte-americano Christian Pulisic está entre as figuras mais destacadas do clube, enquanto Yunus Musah — que passou a última temporada emprestado à Atalanta — também joga no Milan.
- AFP
O foco continua sendo a Copa do Mundo
Ainda assim, Pochettino continua com os olhos voltados para a Copa do Mundo — e os jogadores insistem que as especulações sobre o futuro do técnico não se tornaram uma distração.
"Não, isso não nos incomoda", disse Tim Weah em uma coletiva de imprensa na quinta-feira. "Acho que sou alguém que vive o presente, e neste momento ele está aqui, e estamos trabalhando com ele, então é uma sensação incrível ter um técnico tão prestigiado nos treinando. Quando você quer chegar ao mais alto nível, você quer ser treinado pelos melhores técnicos, então tem sido incrível.
“O que quer que ele decida fazer depois de nós é uma decisão do técnico, e estamos aqui para apoiá-lo. Ele está aqui para nos apoiar, e estamos apenas vivendo o presente e garantindo que façamos nosso trabalho.”
A seleção masculina dos EUA iniciou seu estágio na terça-feira e tem dois amistosos de preparação antes da estreia contra o Paraguai, em 12 de junho. Em seguida, enfrentará a Austrália em 19 de junho, antes de encerrar a fase de grupos do Grupo D contra a Turquia, em 25 de junho.