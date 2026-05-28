O técnico da seleção masculina de futebol dos EUA, Mauricio Pochettino, teria se reunido com dirigentes do Milan para discutir a vaga de treinador

Ainda assim, Pochettino continua com os olhos voltados para a Copa do Mundo — e os jogadores insistem que as especulações sobre o futuro do técnico não se tornaram uma distração.

"Não, isso não nos incomoda", disse Tim Weah em uma coletiva de imprensa na quinta-feira. "Acho que sou alguém que vive o presente, e neste momento ele está aqui, e estamos trabalhando com ele, então é uma sensação incrível ter um técnico tão prestigiado nos treinando. Quando você quer chegar ao mais alto nível, você quer ser treinado pelos melhores técnicos, então tem sido incrível.

“O que quer que ele decida fazer depois de nós é uma decisão do técnico, e estamos aqui para apoiá-lo. Ele está aqui para nos apoiar, e estamos apenas vivendo o presente e garantindo que façamos nosso trabalho.”

A seleção masculina dos EUA iniciou seu estágio na terça-feira e tem dois amistosos de preparação antes da estreia contra o Paraguai, em 12 de junho. Em seguida, enfrentará a Austrália em 19 de junho, antes de encerrar a fase de grupos do Grupo D contra a Turquia, em 25 de junho.



