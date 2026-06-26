Getty Images Sport
Traduzido por
O técnico da seleção masculina de futebol dos EUA, Mauricio Pochettino, teria recebido uma proposta de renovação de contrato válida até a Copa do Mundo de 2030
- Getty Images Sport
Discussões em andamento
Pochettino admitiu abertamente que estaria interessado em assumir um segundo mandato no comando da Seleção Masculina dos Estados Unidos. Ele já aludiu repetidamente à possibilidade de permanecer no cargo e disse aos repórteres que recusou propostas de outros clubes devido ao seu compromisso com os EUA.
“Quando eu estava em outros clubes, sempre me mantive comprometido. É claro que houve momentos em que as pessoas entraram em contato comigo. Isso aconteceu quando eu estava no Tottenham; recebi propostas e conversei com as pessoas para dizer: ‘Respeito meu contrato com o Tottenham’. Para mim, essa é a maneira como agimos... Quando a abordagem é dessa forma, eu não dou ouvidos, e meus representantes também não dão ouvidos até depois da Copa do Mundo. Talvez depois da Copa do Mundo haja também a possibilidade de permanecer na federação. Talvez eles estejam interessados em nós ou não, mas esse é o meu compromisso”, disse ele após surgirem notícias de que o Milan, gigante italiano, estaria buscando contratá-lo como seu novo técnico.
O CEO da U.S. Soccer, JT Batson, insistiu que as conversas sobre uma possível renovação vêm ocorrendo.
“Tivemos várias discussões bem longas sobre como poderiam ser os próximos quatro anos”, disse o CEO da Federação Americana de Futebol. “Estamos animados, e eles também estão, mas, é claro, precisamos nos concentrar no verão e é isso que estamos fazendo.”
- Getty Images Sport
Uma oferta de emprego concreta
Ainda assim, a Federação de Futebol dos EUA fez uma proposta concreta a Pochettino antes da Copa do Mundo que poderia mantê-lo no comando do programa até 2030, segundo o The Athletic. As duas partes teriam concordado em adiar as negociações durante o torneio, com o entendimento de que o desempenho dos EUA na Copa do Mundo poderia influenciar a forma como Pochettino enxerga o futuro do programa.
E se um bom desempenho levar a um novo contrato, então Pochettino parece ter dado um passo importante logo no início. Os EUA venceram seus dois primeiros jogos da fase de grupos e garantiram a liderança do Grupo D antes da terceira partida — uma derrota de partir o coração nos acréscimos para a Turquia, em Los Angeles (Pochettino escalou um time composto principalmente por reservas).
- Getty Images Sport
As opções de clubes estão se esgotando
Supunha-se que haveria muitas vagas em clubes disponíveis para o argentino neste verão. Ele teria mantido conversas com o Brentford no ano passado, e o interesse do Milan era real. No entanto, com essa vaga já preenchida e outras também definidas, a lista de possíveis novos cargos de Pochettino está diminuindo — mesmo que continue havendo interesse por parte de várias entidades.
“Em quase dois anos, recebemos muitas propostas, e sempre dizemos que vamos cumprir o contrato até julho, depois da Copa do Mundo”, disse Pochettino. “É claro que fomos procurados. Não vou mentir para vocês. É claro que me encontrei com algumas pessoas de diferentes clubes, mas isso é apenas uma conversa, porque temos amigos no futebol. Temos amigos em todos os lugares, e meu representante trabalha para mim tentando encontrar a melhor possibilidade para o futuro. Isso é normal. É normal para todos os meus colegas. Há muitos exemplos de pessoas sob contrato em diferentes clubes que se encontram e conversam com outras pessoas.”
- Getty Images
Uma excelente Copa do Mundo — e um futuro promissor
Enquanto isso, a campanha dos EUA na Copa do Mundo pode estar ganhando um grande impulso. A seleção enfrentará a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final e parece estar em um lado favorável da chave do torneio. Os EUA venceram apenas uma partida da fase eliminatória na história moderna, e há uma boa chance, considerando o desempenho atual, de que a seleção supere essa marca somente neste torneio.
Há também outros torneios pelos quais ansiar. Os EUA estariam na fila para sediar a Copa América de 2028, enquanto as Olimpíadas de 2030 serão realizadas em Los Angeles — um mês após o término da Copa do Mundo.