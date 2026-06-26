O técnico da seleção masculina de futebol dos EUA, Mauricio Pochettino, teria recebido uma proposta de renovação de contrato válida até a Copa do Mundo de 2030

Pochettino admitiu abertamente que estaria interessado em assumir um segundo mandato no comando da Seleção Masculina dos Estados Unidos. Ele já aludiu repetidamente à possibilidade de permanecer no cargo e disse aos repórteres que recusou propostas de outros clubes devido ao seu compromisso com os EUA.

“Quando eu estava em outros clubes, sempre me mantive comprometido. É claro que houve momentos em que as pessoas entraram em contato comigo. Isso aconteceu quando eu estava no Tottenham; recebi propostas e conversei com as pessoas para dizer: ‘Respeito meu contrato com o Tottenham’. Para mim, essa é a maneira como agimos... Quando a abordagem é dessa forma, eu não dou ouvidos, e meus representantes também não dão ouvidos até depois da Copa do Mundo. Talvez depois da Copa do Mundo haja também a possibilidade de permanecer na federação. Talvez eles estejam interessados em nós ou não, mas esse é o meu compromisso”, disse ele após surgirem notícias de que o Milan, gigante italiano, estaria buscando contratá-lo como seu novo técnico.

O CEO da U.S. Soccer, JT Batson, insistiu que as conversas sobre uma possível renovação vêm ocorrendo.

“Tivemos várias discussões bem longas sobre como poderiam ser os próximos quatro anos”, disse o CEO da Federação Americana de Futebol. “Estamos animados, e eles também estão, mas, é claro, precisamos nos concentrar no verão e é isso que estamos fazendo.”