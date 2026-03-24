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United States v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

O técnico da seleção masculina de futebol dos EUA, Mauricio Pochettino, admite que “sinto falta do futebol na Inglaterra” em meio a rumores sobre um possível retorno ao Tottenham

M. Pochettino
Tottenham
Premier League
Estados Unidos
Amistosos
Copa do Mundo

O técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, deu uma forte indicação sobre um possível retorno à Premier League. O argentino, que passou cinco anos no norte de Londres, no Tottenham, confessou seu profundo carinho pelo futebol inglês e revelou que o Spurs já havia tentado recontratá-lo durante sua passagem pelo Paris Saint-Germain.

  • Uma tentativa frustrada de reencontro

    Ficou sabido que o Spurs fez uma proposta formal para trazer Pochettino de volta ao clube já em 2021. Durante o período em que ele comandava o Paris Saint-Germain, o Tottenham entrou em contato com seu ex-técnico após a demissão de José Mourinho, em abril daquele ano. Na época, o Spurs buscava um sucessor definitivo antes de, por fim, nomear Nuno Espírito Santo. Pochettino, que comandou 293 partidas durante sua primeira passagem pelo clube, continua sendo uma figura lendária entre a torcida.

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    As ofertas de emprego de Poch no PSG

    Em uma entrevista franca ao L’Equipe, o técnico de 54 anos foi questionado se o Tottenham havia entrado em contato com ele após seus primeiros seis meses em Paris. Ele revelou: “Não foi só o Tottenham. Outros clubes muito grandes também. Quando aquela temporada de seis meses chegou ao fim, houve um certo… Bem, com toda essa situação da COVID, a situação do clube gerou instabilidade. Em todas as áreas. Houve um período de mudanças, situações desconfortáveis, situações que… Que não davam a impressão de que fosse possível trabalhar em um ambiente estável, como o que temos hoje. Gostei da minha experiência no PSG. Mas eu tinha outras opções, que compartilhei com o clube, mas eles optaram por não ouvir nenhuma delas.”

  • Ainda é adorado pelos torcedores do Spurs

    O vínculo duradouro entre Pochettino e a torcida do Tottenham foi recentemente capturado pelas câmeras em circunstâncias únicas. Enquanto viajava para Madri para o confronto do clube pela Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid no Estádio Metropolitano, o técnico da seleção americana se viu no mesmo voo que um grande grupo de torcedores que rapidamente começou a cantar para homenagear seu ex-treinador. Esse respeito mútuo tem origem em um profundo carinho pelo futebol britânico, como confessou Pochettino — que também treinou o Southampton e o Chelsea: “Sinto falta do mundo do futebol na Inglaterra. Amo o país, sua cultura, a cultura do futebol. Para qualquer pessoa com espírito competitivo que queira se medir contra os outros e testar seus limites, é o lugar ideal. Aqui, você tem que dar o seu melhor constantemente.”

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    Decisão pós-Copa do Mundo

    Atualmente, Pochettino está concentrado em comandar a seleção dos EUA na Copa do Mundo de 2026, que será disputada em casa, onde o time enfrentará um grupo composto por Paraguai, Austrália e o eventual vencedor da Chave C da UEFA, ainda a ser decidido entre Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo. Embora o torneio termine em julho, o calendário coincide perfeitamente com o início da temporada 2026-27 da Premier League, em 22 de agosto, o que pode abrir caminho para seu retorno ao futebol inglês.

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