O técnico da seleção masculina de futebol dos EUA, Mauricio Pochettino, admite que “sinto falta do futebol na Inglaterra” em meio a rumores sobre um possível retorno ao Tottenham

Em uma entrevista franca ao L’Equipe, o técnico de 54 anos foi questionado se o Tottenham havia entrado em contato com ele após seus primeiros seis meses em Paris. Ele revelou: “Não foi só o Tottenham. Outros clubes muito grandes também. Quando aquela temporada de seis meses chegou ao fim, houve um certo… Bem, com toda essa situação da COVID, a situação do clube gerou instabilidade. Em todas as áreas. Houve um período de mudanças, situações desconfortáveis, situações que… Que não davam a impressão de que fosse possível trabalhar em um ambiente estável, como o que temos hoje. Gostei da minha experiência no PSG. Mas eu tinha outras opções, que compartilhei com o clube, mas eles optaram por não ouvir nenhuma delas.”