O técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, estaria entre os candidatos pré-selecionados pelo Real Madrid para assumir o cargo de treinador na próxima temporada

O gigante espanhol começou a temporada sob o comando do técnico Xabi Alonso, contratado após levar o Bayer Leverkusen ao título da Bundesliga. Ex-meio-campista do Real Madrid, Alonso era cotado para o cargo há muito tempo e foi contratado no último verão para substituir Carlo Ancelotti, que assumiu a seleção brasileira.

No entanto, Alonso durou apenas alguns meses, sendo demitido em janeiro, e o clube recorreu a outro ex-jogador, Álvaro Arbeloa, para assumir o cargo. Arbeloa vinha treinando times de base e, segundo relatos, o técnico precisaria superar em muito as expectativas para manter o cargo.