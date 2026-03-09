Getty Images Sport
O técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, estaria entre os candidatos pré-selecionados pelo Real Madrid para assumir o cargo de treinador na próxima temporada
A situação em Madri
O gigante espanhol começou a temporada sob o comando do técnico Xabi Alonso, contratado após levar o Bayer Leverkusen ao título da Bundesliga. Ex-meio-campista do Real Madrid, Alonso era cotado para o cargo há muito tempo e foi contratado no último verão para substituir Carlo Ancelotti, que assumiu a seleção brasileira.
No entanto, Alonso durou apenas alguns meses, sendo demitido em janeiro, e o clube recorreu a outro ex-jogador, Álvaro Arbeloa, para assumir o cargo. Arbeloa vinha treinando times de base e, segundo relatos, o técnico precisaria superar em muito as expectativas para manter o cargo.
Pochettino é um dos candidatos
De acordo com a ESPN, Pochettino é um dos treinadores que o clube selecionou para esta temporada. O Real Madrid está avaliando diferentes candidatos e o cargo continua sendo indiscutivelmente o auge do esporte, não faltando candidatos para assumi-lo.
Pochettino, porém, tem experiência na La Liga, tendo jogado e treinado o Espanyol, mas também tem um histórico de alto nível com o Tottenham, Paris Saint-Germain e Chelsea, vários dos melhores clubes do mundo.
O argentino tem sido associado a um retorno à Europa durante todo o seu mandato na seleção americana, principalmente com relatos indicando que ele poderia retornar ao Spurs após a Copa do Mundo.
O caminho da seleção masculina dos Estados Unidos
Pochettino está entrando na reta final deste ciclo da Copa do Mundo, tendo se juntado à seleção americana no meio do caminho. Ele foi encarregado de levar os EUA à Copa do Mundo em casa, e essa Copa do Mundo está chegando rapidamente.
Os EUA jogarão amistosos em março contra Portugal e Bélgica antes de Pochettino finalizar sua lista para a Copa do Mundo em 24 de maio. A equipe então enfrentará Senegal e Alemanha em amistosos pré-Copa do Mundo antes de sua estreia no torneio contra o Paraguai em 12 de junho.
O que vem a seguir para o Real Madrid?
O Real Madrid ocupa a segunda posição na La Liga, quatro pontos atrás do Barcelona, faltando 11 jogos para o final da temporada nacional. No entanto, todos os olhos estão voltados para a Liga dos Campeões em Madri, já que a equipe de Arbeloa enfrentará o Manchester City em uma partida de ida e volta pelas oitavas de final, com início na quarta-feira.
