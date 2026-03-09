Goal.com
United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup DrawGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduzido por

O técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, estaria entre os candidatos pré-selecionados pelo Real Madrid para assumir o cargo de treinador na próxima temporada

O técnico da Seleção Masculina dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, é um dos candidatos a assumir o cargo de técnico do Real Madrid na temporada 2026-27. O Real Madrid é atualmente comandado por Álvaro Arbeloa, que assumiu o cargo no início deste ano, mas o clube já teria começado a avaliar opções para a contratação de um novo técnico no meio do ano.

    A situação em Madri

    O gigante espanhol começou a temporada sob o comando do técnico Xabi Alonso, contratado após levar o Bayer Leverkusen ao título da Bundesliga. Ex-meio-campista do Real Madrid, Alonso era cotado para o cargo há muito tempo e foi contratado no último verão para substituir Carlo Ancelotti, que assumiu a seleção brasileira.

    No entanto, Alonso durou apenas alguns meses, sendo demitido em janeiro, e o clube recorreu a outro ex-jogador, Álvaro Arbeloa, para assumir o cargo. Arbeloa vinha treinando times de base e, segundo relatos, o técnico precisaria superar em muito as expectativas para manter o cargo.

    Pochettino é um dos candidatos

    De acordo com a ESPN, Pochettino é um dos treinadores que o clube selecionou para esta temporada. O Real Madrid está avaliando diferentes candidatos e o cargo continua sendo indiscutivelmente o auge do esporte, não faltando candidatos para assumi-lo. 

    Pochettino, porém, tem experiência na La Liga, tendo jogado e treinado o Espanyol, mas também tem um histórico de alto nível com o Tottenham, Paris Saint-Germain e Chelsea, vários dos melhores clubes do mundo. 

    O argentino tem sido associado a um retorno à Europa durante todo o seu mandato na seleção americana, principalmente com relatos indicando que ele poderia retornar ao Spurs após a Copa do Mundo.

    O caminho da seleção masculina dos Estados Unidos

    Pochettino está entrando na reta final deste ciclo da Copa do Mundo, tendo se juntado à seleção americana no meio do caminho. Ele foi encarregado de levar os EUA à Copa do Mundo em casa, e essa Copa do Mundo está chegando rapidamente.

    Os EUA jogarão amistosos em março contra Portugal e Bélgica antes de Pochettino finalizar sua lista para a Copa do Mundo em 24 de maio. A equipe então enfrentará Senegal e Alemanha em amistosos pré-Copa do Mundo antes de sua estreia no torneio contra o Paraguai em 12 de junho.

    O que vem a seguir para o Real Madrid?

    O Real Madrid ocupa a segunda posição na La Liga, quatro pontos atrás do Barcelona, faltando 11 jogos para o final da temporada nacional. No entanto, todos os olhos estão voltados para a Liga dos Campeões em Madri, já que a equipe de Arbeloa enfrentará o Manchester City em uma partida de ida e volta pelas oitavas de final, com início na quarta-feira.

