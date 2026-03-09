Além da nostalgia, a visita de Pochettino tem um lado profissional, já que ele continua a montar seu elenco para a próxima Copa do Mundo. Entende-se que ele irá observar o meio-campista Johnny Cardoso, que atualmente luta por uma vaga regular na seleção nacional. A temporada de Cardoso tem sido marcada por uma rotação sob o comando de Diego Simeone, tendo sido titular em 12 partidas neste semestre e participado de cinco das dez partidas do Atlético na Liga dos Campeões até agora.

Com o torneio de verão se aproximando, Pochettino está ansioso para avaliar a forma de suas principais estrelas europeias contra adversários de elite. O desempenho de Cardoso contra um time da Premier League pode ser fundamental para garantir sua vaga na lista final.