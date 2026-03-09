Getty Images Sport
O técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, assistirá ao confronto do Tottenham pela Liga dos Campeões como convidado do Atlético de Madrid, em meio a rumores de um possível retorno ao time da Premier League
Um retorno sentimental a Madri
O local tem um significado pessoal profundo para Pochettino, que levou o Spurs à final da Liga dos Campeões em junho de 2019, mas acabou sofrendo uma derrota por 2 a 0 para o Liverpool. Apenas cinco meses após aquela noite em Madri, ele foi demitido do cargo, encerrando uma gestão transformadora de cinco anos e meio. Embora já tenha enfrentado o Tottenham duas vezes como técnico do Chelsea, este importante confronto europeu representa a primeira vez que ele observa o clube das arquibancadas durante uma partida oficial.
Missão de observação para a seleção masculina de futebol dos Estados Unidos
Além da nostalgia, a visita de Pochettino tem um lado profissional, já que ele continua a montar seu elenco para a próxima Copa do Mundo. Entende-se que ele irá observar o meio-campista Johnny Cardoso, que atualmente luta por uma vaga regular na seleção nacional. A temporada de Cardoso tem sido marcada por uma rotação sob o comando de Diego Simeone, tendo sido titular em 12 partidas neste semestre e participado de cinco das dez partidas do Atlético na Liga dos Campeões até agora.
Com o torneio de verão se aproximando, Pochettino está ansioso para avaliar a forma de suas principais estrelas europeias contra adversários de elite. O desempenho de Cardoso contra um time da Premier League pode ser fundamental para garantir sua vaga na lista final.
Rumores de uma reunião em Londres
A presença de Pochettino em uma partida do Tottenham inevitavelmente alimentará intensas especulações sobre um possível retorno sensacional ao clube neste verão. O Spurs está atualmente em busca de um sucessor permanente para Thomas Frank, que foi demitido no mês passado, deixando Igor Tudor no comando interino até o final da campanha. Pochettino nunca escondeu seu carinho pelo clube, declarando em dezembro que estava “sempre pensando” em trabalhar na Premier League novamente.
A conexão entre o técnico e os torcedores do Tottenham continua forte, e o momento de sua aparição ocorre em um momento em que o clube atravessa um dos períodos mais turbulentos de sua história recente. Com a busca por um novo técnico em andamento, cada movimento do ex-treinador do PSG e do Chelsea está sendo analisado pelos torcedores, que anseiam pela estabilidade e emoção de sua era anterior. Sua aparição como convidado do Atlético só aumenta a intriga em torno de uma história que se recusa a desaparecer.
O Spurs prioriza a permanência na Premier League
Embora a Liga dos Campeões represente uma competição glamorosa, o técnico interino Igor Tudor tem sido franco sobre a situação difícil do clube em casa. O Tottenham está atualmente apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, depois que Tudor perdeu seus três primeiros jogos no comando. Falando antes do confronto, o croata admitiu: “Estamos jogando contra um time que tem história na Liga dos Campeões, então eles têm experiência e qualidade. Precisamos dar o nosso melhor em momentos em que precisamos crescer.”
Tudor deixou claro que a glória europeia deve ficar em segundo plano em relação à segurança na primeira divisão nacional, com apenas nove jogos restantes na temporada. Ele explicou ainda mais a posição do clube, dizendo: “Nosso primeiro objetivo é a Premier League e isso precisa ser dito publicamente. Isso não significa que não queremos passar para a próxima fase. Todos os jogos são importantes. Temos que crescer para que isso possa ser uma oportunidade. Uma competição totalmente diferente contra uma equipe com história, experiência e qualidade na Liga dos Campeões.”
