Solbakken interveio para esclarecer a situação em torno da condição física de Odegaard. O meia causou preocupação ao sair mancando de campo aos 70 minutos, durante a vitória do Arsenal por 1 a 0 em Lisboa. Apesar de ter parecido fora de ritmo durante grande parte da partida, a lesão pareceu ser o principal motivo de sua saída prematura.

Em declarações à imprensa na Noruega para esclarecer a condição do seu capitão, Solbakken foi rápido em minimizar a gravidade do problema. O técnico da seleção nacional manteve-se otimista quanto a um rápido retorno do jogador de 27 anos, afirmando: “Um pequeno contratempo. Acho que ele estará de volta ao campo em breve.”