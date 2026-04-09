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Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

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O técnico da Noruega dá notícias sobre a lesão de Martin Odegaard depois que o capitão do Arsenal saiu mancando na vitória sobre o Sporting CP

M. Oedegaard
Arsenal
S. Solbakken
Premier League
Noruega

O Arsenal recebeu uma boa notícia em relação a Martin Odegaard após o mais recente contratempo com lesões do meio-campista. O capitão dos Gunners foi forçado a sair de campo durante a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP, mas o técnico da seleção norueguesa, Stale Solbakken, deu a entender que a lesão não é tão grave quanto se temia inicialmente.

  • Solbakken traz notícias positivas

    Solbakken interveio para esclarecer a situação em torno da condição física de Odegaard. O meia causou preocupação ao sair mancando de campo aos 70 minutos, durante a vitória do Arsenal por 1 a 0 em Lisboa. Apesar de ter parecido fora de ritmo durante grande parte da partida, a lesão pareceu ser o principal motivo de sua saída prematura.

    Em declarações à imprensa na Noruega para esclarecer a condição do seu capitão, Solbakken foi rápido em minimizar a gravidade do problema. O técnico da seleção nacional manteve-se otimista quanto a um rápido retorno do jogador de 27 anos, afirmando: “Um pequeno contratempo. Acho que ele estará de volta ao campo em breve.”

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    Prevê-se uma ausência de curta duração

    Embora as notícias sejam, em geral, positivas para Mikel Arteta, o momento continua sendo um desafio para o Arsenal. As chances de Odegaard entrar em campo na próxima partida da Premier League contra o Bournemouth parecem agora ser mínimas, já que a equipe médica pretende gerenciar sua recuperação com cautela. O clube estava apreensivo com os resultados das avaliações iniciais, temendo uma repetição dos problemas no tornozelo que já afetaram o meio-campista no passado.

    A atualização sugere que, embora a partida contra o Bournemouth possa ser prematura, o capitão não enfrentará um longo período fora dos gramados.

  • Eberechi Eze volta aos treinos

    Em um reforço oportuno para os Gunners, Eberechi Eze foi visto de volta aos treinos do Arsenal nesta manhã. O jogador da seleção inglesa ficou de fora das últimas três partidas do clube, e sua ausência fez falta, com a equipe demonstrando uma certa falta de criatividade sem ele.

    Seu retorno aos gramados em London Colney sugere que ele poderá assumir seu lugar na equipe para o confronto contra o Bournemouth neste fim de semana. Dada a provável ausência de Odegaard, a disponibilidade de Eze oferece a Arteta uma alternativa de alta qualidade para preencher a lacuna criativa na posição de camisa dez ou como um dos oitos avançados.

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Mais preocupações com lesões para Arteta

    Apesar das notícias positivas sobre Eze e das atualizações tranquilizadoras sobre Odegaard, o Arsenal ainda enfrenta vários outros problemas de escalação. Além de Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori e Piero Hincapie também não participaram do treino na manhã de quinta-feira.

    Arteta espera que seu time do Arsenal consiga se virar sem esses ausentes na busca por mais três pontos contra o Bournemouth, para se aproximar do seu primeiro título da Premier League em mais de duas décadas.


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