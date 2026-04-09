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O técnico da Noruega dá notícias sobre a lesão de Martin Odegaard depois que o capitão do Arsenal saiu mancando na vitória sobre o Sporting CP
Solbakken traz notícias positivas
Solbakken interveio para esclarecer a situação em torno da condição física de Odegaard. O meia causou preocupação ao sair mancando de campo aos 70 minutos, durante a vitória do Arsenal por 1 a 0 em Lisboa. Apesar de ter parecido fora de ritmo durante grande parte da partida, a lesão pareceu ser o principal motivo de sua saída prematura.
Em declarações à imprensa na Noruega para esclarecer a condição do seu capitão, Solbakken foi rápido em minimizar a gravidade do problema. O técnico da seleção nacional manteve-se otimista quanto a um rápido retorno do jogador de 27 anos, afirmando: “Um pequeno contratempo. Acho que ele estará de volta ao campo em breve.”
- AFP
Prevê-se uma ausência de curta duração
Embora as notícias sejam, em geral, positivas para Mikel Arteta, o momento continua sendo um desafio para o Arsenal. As chances de Odegaard entrar em campo na próxima partida da Premier League contra o Bournemouth parecem agora ser mínimas, já que a equipe médica pretende gerenciar sua recuperação com cautela. O clube estava apreensivo com os resultados das avaliações iniciais, temendo uma repetição dos problemas no tornozelo que já afetaram o meio-campista no passado.
A atualização sugere que, embora a partida contra o Bournemouth possa ser prematura, o capitão não enfrentará um longo período fora dos gramados.
Eberechi Eze volta aos treinos
Em um reforço oportuno para os Gunners, Eberechi Eze foi visto de volta aos treinos do Arsenal nesta manhã. O jogador da seleção inglesa ficou de fora das últimas três partidas do clube, e sua ausência fez falta, com a equipe demonstrando uma certa falta de criatividade sem ele.
Seu retorno aos gramados em London Colney sugere que ele poderá assumir seu lugar na equipe para o confronto contra o Bournemouth neste fim de semana. Dada a provável ausência de Odegaard, a disponibilidade de Eze oferece a Arteta uma alternativa de alta qualidade para preencher a lacuna criativa na posição de camisa dez ou como um dos oitos avançados.
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Mais preocupações com lesões para Arteta
Apesar das notícias positivas sobre Eze e das atualizações tranquilizadoras sobre Odegaard, o Arsenal ainda enfrenta vários outros problemas de escalação. Além de Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori e Piero Hincapie também não participaram do treino na manhã de quinta-feira.
Arteta espera que seu time do Arsenal consiga se virar sem esses ausentes na busca por mais três pontos contra o Bournemouth, para se aproximar do seu primeiro título da Premier League em mais de duas décadas.