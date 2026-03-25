O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, afirma que Lamine Yamal foi “tocado pela magia” ao elogiar o jovem prodígio do Barcelona, que considera “respeitoso”

"Lamine é um exemplo de jovem completo, educado, respeitoso e com imenso talento. Dá para perceber imediatamente esse tipo de jogador de futebol que é tocado por uma magia que diz: 'Você vai ser especial'", afirmou De la Fuente. Ele também destacou que a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) trabalhou incansavelmente para garantir que o jovem comprometesse seu futuro internacional com a La Roja, já que Yamal também era elegível para representar Marrocos e a Guiné Equatorial.

Ele acrescentou: “É por isso que a RFEF fez tudo o que era necessário para garantir sua lealdade, para trazê-lo para o time e para convencê-lo de que jogar pela seleção espanhola era o melhor para ele.”