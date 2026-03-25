(C)Getty images
Traduzido por
O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, afirma que Lamine Yamal foi “tocado pela magia” ao elogiar o jovem prodígio do Barcelona, que considera “respeitoso”
Um talento especial para a La Roja
De la Fuente não poupou elogios ao falar sobre Yamal, apresentando o jogador formado na base do Barcelona como um exemplo para os jovens jogadores de todo o mundo. Em entrevista ao programa Revelado, da DAZN, o técnico da seleção espanhola destacou que o jovem possui uma qualidade rara que o diferencia de seus colegas no futebol mundial.
- AFP
Yamal, um "talento imenso"
"Lamine é um exemplo de jovem completo, educado, respeitoso e com imenso talento. Dá para perceber imediatamente esse tipo de jogador de futebol que é tocado por uma magia que diz: 'Você vai ser especial'", afirmou De la Fuente. Ele também destacou que a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) trabalhou incansavelmente para garantir que o jovem comprometesse seu futuro internacional com a La Roja, já que Yamal também era elegível para representar Marrocos e a Guiné Equatorial.
Ele acrescentou: “É por isso que a RFEF fez tudo o que era necessário para garantir sua lealdade, para trazê-lo para o time e para convencê-lo de que jogar pela seleção espanhola era o melhor para ele.”
A lesão de Gavi e o retorno de Rodri
A conversa também se voltou para o impacto emocional das longas lutas contra lesões vividas por Gavi no Barcelona. De la Fuente admitiu que a situação foi devastadora para toda a seleção espanhola, afirmando: “A lesão dele foi um dos momentos mais difíceis que vivemos. Pessoalmente, foi incrivelmente difícil, e para os companheiros de equipe também. Vivemos isso com muita dor, como se um membro da família tivesse sofrido um acidente. Ele é um jogador muito querido por todos nós.”
Em notícias mais positivas, o técnico deu uma atualização tranquilizadora sobre Rodri, do Manchester City, que vem se recuperando para voltar à plena forma física. De la Fuente acrescentou: “Ele está melhor agora e não estou preocupado porque vejo que sua recuperação está indo muito bem; ele vai continuar jogando nos próximos meses e já está jogando normalmente pelo seu clube. Ele é um jogador de classe mundial, o melhor, e, junto com [Martin] Zubimendi, um dos dois melhores meio-campistas do mundo.”
- AFP
De olho na Copa do Mundo de 2026
Com o troféu do Campeonato Europeu já na vitrine, a seleção espanhola voltou seu foco para a Copa do Mundo de 2026.
“Desde que o Campeonato Europeu terminou, temos pensado no que significaria disputar uma Copa do Mundo. E ver um país tão dedicado e animado com um objetivo possível me enche de grande alegria”, disse De la Fuente.
A campanha da Espanha terá início no Grupo H, onde a seleção foi sorteada ao lado de Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde, estreante no torneio. Com talentos como Yamal liderando o time, a Espanha, sem dúvida, entrará no torneio como uma das grandes favoritas.