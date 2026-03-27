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O técnico da Eslovênia lançou um aviso ao Manchester United sobre Benjamin Sesko, depois que o atacante foi retirado da seleção
César traça uma linha na areia
O técnico da Eslovênia advertiu o United de que o clube não pode ditar as condições quanto à disponibilidade de Sesko para a seleção, apesar de ter permitido que o atacante faltasse aos próximos amistosos contra a Hungria e Montenegro para se recuperar de uma lesão. Enquanto o United afirma estar “gerenciando cuidadosamente” o jogador de 22 anos, Cesar continua inflexível quanto ao fato de que sua própria equipe médica será a principal responsável por avaliar a aptidão física do jogador no futuro, recusando-se a conceder qualquer tratamento especial ao time da Premier League.
- AFP
Prioridade da seleção nacional e regras da UEFA
César manteve-se firme em sua posição, destacando que a hierarquia de importância muitas vezes difere entre clube e seleção. Ele enfatizou que a seleção nacional deve valorizar sua própria posição de acordo com os regulamentos da UEFA. “Normalmente, a seleção nacional é crucial para nós, um pouco menos para eles (o United), mas é melhor para o Benjamin não treinar durante esses 14 dias”, observou César. “Nosso departamento médico avaliou imediatamente que não seria bom para ele jogar.”
O técnico reforçou ainda mais sua autoridade ao afirmar: “Temos que nos valorizar. Somos um país pequeno, mas esta é uma seleção nacional. Para mim, e sou o responsável, não haverá desvio aqui. Seja o Manchester United ou o Celje, vocês sabem quais são as regras da UEFA para seleções nacionais. Não haverá desvio.”
Tensões após a eliminação da Copa do Mundo
A tensão entre as duas partes não é totalmente nova. Houve um impasse notável em novembro, depois que Sesko se retirou da seleção devido a uma lesão no joelho sofrida durante uma partida contra o Tottenham. Naquela época, o ex-técnico Matjaz Kek expressou frustração com a falta de comunicação por parte dos Red Devils. Esse período acabou custando caro à Eslovênia, já que a derrota subsequente para o Kosovo pôs fim aos seus sonhos de se classificar para a Copa do Mundo.
Após essa decepção, o contrato de Kek não foi renovado, levando à nomeação de Cesar em janeiro. O novo técnico parece determinado a garantir que sua relação com o United comece nos seus próprios termos. Embora o United fique satisfeito com o retorno de Sesko para casa para descansar nesta semana, a pausa serviu como um primeiro encontro cara a cara entre o jogador e seu novo técnico da seleção para alinharem os planos daqui para frente.
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De olho no confronto contra o Leeds
O United acompanhará de perto a condição física de Sesko no centro de treinamento da Eslovênia, em Liubliana, onde ele está atualmente realizando exercícios leves para garantir sua disponibilidade para o confronto de 13 de abril contra o Leeds.