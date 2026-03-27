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Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

O técnico da Eslovênia lançou um aviso ao Manchester United sobre Benjamin Sesko, depois que o atacante foi retirado da seleção

B. Sesko
Manchester United
B. Cesar
Hungria x Eslovênia
Eslovênia
Amistosos
Montenegro x Eslovênia
Premier League

O técnico da Eslovênia, Bostjan Cesar, enviou uma mensagem clara ao Manchester United, insistindo que não se deixará “manipular” no que diz respeito à disponibilidade de Benjamin Sesko para a seleção. O promissor atacante se retirou da atual convocação para tratar de um problema físico, mas o técnico da seleção nacional exige mais respeito do gigante de Old Trafford.

  • César traça uma linha na areia

    O técnico da Eslovênia advertiu o United de que o clube não pode ditar as condições quanto à disponibilidade de Sesko para a seleção, apesar de ter permitido que o atacante faltasse aos próximos amistosos contra a Hungria e Montenegro para se recuperar de uma lesão. Enquanto o United afirma estar “gerenciando cuidadosamente” o jogador de 22 anos, Cesar continua inflexível quanto ao fato de que sua própria equipe médica será a principal responsável por avaliar a aptidão física do jogador no futuro, recusando-se a conceder qualquer tratamento especial ao time da Premier League.


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    Prioridade da seleção nacional e regras da UEFA

    César manteve-se firme em sua posição, destacando que a hierarquia de importância muitas vezes difere entre clube e seleção. Ele enfatizou que a seleção nacional deve valorizar sua própria posição de acordo com os regulamentos da UEFA. “Normalmente, a seleção nacional é crucial para nós, um pouco menos para eles (o United), mas é melhor para o Benjamin não treinar durante esses 14 dias”, observou César. “Nosso departamento médico avaliou imediatamente que não seria bom para ele jogar.”

    O técnico reforçou ainda mais sua autoridade ao afirmar: “Temos que nos valorizar. Somos um país pequeno, mas esta é uma seleção nacional. Para mim, e sou o responsável, não haverá desvio aqui. Seja o Manchester United ou o Celje, vocês sabem quais são as regras da UEFA para seleções nacionais. Não haverá desvio.”

  • Tensões após a eliminação da Copa do Mundo

    A tensão entre as duas partes não é totalmente nova. Houve um impasse notável em novembro, depois que Sesko se retirou da seleção devido a uma lesão no joelho sofrida durante uma partida contra o Tottenham. Naquela época, o ex-técnico Matjaz Kek expressou frustração com a falta de comunicação por parte dos Red Devils. Esse período acabou custando caro à Eslovênia, já que a derrota subsequente para o Kosovo pôs fim aos seus sonhos de se classificar para a Copa do Mundo.

    Após essa decepção, o contrato de Kek não foi renovado, levando à nomeação de Cesar em janeiro. O novo técnico parece determinado a garantir que sua relação com o United comece nos seus próprios termos. Embora o United fique satisfeito com o retorno de Sesko para casa para descansar nesta semana, a pausa serviu como um primeiro encontro cara a cara entre o jogador e seu novo técnico da seleção para alinharem os planos daqui para frente.

  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    De olho no confronto contra o Leeds

    O United acompanhará de perto a condição física de Sesko no centro de treinamento da Eslovênia, em Liubliana, onde ele está atualmente realizando exercícios leves para garantir sua disponibilidade para o confronto de 13 de abril contra o Leeds.

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