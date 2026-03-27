O técnico da Eslovênia lançou um aviso ao Manchester United sobre Benjamin Sesko, depois que o atacante foi retirado da seleção

César manteve-se firme em sua posição, destacando que a hierarquia de importância muitas vezes difere entre clube e seleção. Ele enfatizou que a seleção nacional deve valorizar sua própria posição de acordo com os regulamentos da UEFA. “Normalmente, a seleção nacional é crucial para nós, um pouco menos para eles (o United), mas é melhor para o Benjamin não treinar durante esses 14 dias”, observou César. “Nosso departamento médico avaliou imediatamente que não seria bom para ele jogar.”

O técnico reforçou ainda mais sua autoridade ao afirmar: “Temos que nos valorizar. Somos um país pequeno, mas esta é uma seleção nacional. Para mim, e sou o responsável, não haverá desvio aqui. Seja o Manchester United ou o Celje, vocês sabem quais são as regras da UEFA para seleções nacionais. Não haverá desvio.”