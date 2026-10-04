O jovem atacante Estevao teve uma atuação individual brilhante na vitória tranquila do Brasil por 4 a 0 sobre a Índia, em amistoso disputado no Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium. O jogador de 19 anos abriu o placar aos 27 minutos antes de dar uma assistência precisa para o gol de Pedro.

A partida marcou o primeiro gol de Estevao pela seleção brasileira desde novembro de 2025.

Lesões haviam afastado o atacante anteriormente durante a janela internacional de março e a campanha da Copa do Mundo.