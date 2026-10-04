Hindustan Times
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'O técnico confia em mim!' - Estevao faz admissão ousada após brilhar no retorno ao Brasil
Estevão marca na volta à seleção com gol de abertura em Kolkata
O jovem atacante Estevao teve uma atuação individual brilhante na vitória tranquila do Brasil por 4 a 0 sobre a Índia, em amistoso disputado no Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium. O jogador de 19 anos abriu o placar aos 27 minutos antes de dar uma assistência precisa para o gol de Pedro.
A partida marcou o primeiro gol de Estevao pela seleção brasileira desde novembro de 2025.
Lesões haviam afastado o atacante anteriormente durante a janela internacional de março e a campanha da Copa do Mundo.
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Atacante elogia a confiança de Ancelotti e reflete sobre fase artilheira
Falando após o apito final, Estevão expressou gratidão ao técnico Carlo Ancelotti por confiar em suas habilidades. O ponta se firmou como peça-chave sob o comando do treinador italiano, com seis gols marcados, atrás apenas de Vinicius Junior, que tem oito, na artilharia da equipe.
Estevão observou que ganhar ritmo de jogo foi vital para a continuidade de seu desenvolvimento.
"É sempre uma honra estar ajudando a seleção, marcando gols e jogando", afirmou Estevão. "O treinador é um cara que confia em mim, então eu tento colocar isso em prática em campo. Ter minutos em campo, especialmente pelo Brasil, é uma honra. Então acho que esses minutos foram muito importantes para eu voltar a ganhar ritmo."
Forward destaca progresso da equipe apesar de haver espaço para evolução
Estevao teve papel de destaque nas três partidas durante a Super Data da Fifa, começando como titular no empate por 1 a 1 com a Austrália, em Townsville, e na vitória por 4 a 0 na Índia. Ele ressaltou que, embora a equipe tenha conquistado duas vitórias e um empate, ainda são necessárias mais melhorias táticas.
Seus dribles em direção ao gol e sua capacidade de associação desmontaram repetidamente a estrutura defensiva da Índia.
"Sabemos que ainda precisamos melhorar muito no nosso jogo", acrescentou Estevao. "Mas saímos desta pausa internacional com duas vitórias e um empate. Acredito que sabemos o que precisamos melhorar e vamos buscar isso nas próximas convocações."
- NurPhoto
Jovem estrela mira manter o sucesso na janela de Singapura
Estevão agora retorna ao futebol de clubes antes de voltar a se apresentar à seleção para os amistosos de novembro contra Singapura e Japão, em Singapura. O atacante busca manter seu embalo goleador e garantir uma vaga permanente entre os titulares.
O Brasil retoma seu calendário internacional em 14 de novembro, contra o Japão.
Estevão busca aumentar sua impressionante marca de gols pela seleção.
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