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O técnico americano Pellegrino Matarazzo conquista grande honra com a vitória da Real Sociedad na final da Copa del Rey, após disputa de pênaltis contra o Atlético de Madrid
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A Real Sociedad não facilita as coisas
A equipe de Matarazzo parecia determinada a complicar ao máximo a sua própria situação na noite de sábado. Eles abriram o placar duas vezes, mas desperdiçaram a vantagem em ambas as ocasiões contra um Atlético de Madrid que buscava conquistar seu primeiro título importante em cinco anos. Um gol de empate de Julián Álvarez no final levou a partida para a prorrogação, e a Real venceu nos pênaltis. O goleiro Unai Marrero foi o herói no final, defendendo dois pênaltis antes que o substituto Pablo Marín marcasse o gol da vitória.
Isso marca uma reviravolta bastante notável para Matarazzo e a Real, que passavam por dificuldades quando ele foi nomeado, há apenas cinco meses. A equipe de San Sebastián estava dois pontos acima da zona de rebaixamento e tinha apenas quatro vitórias na temporada.
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Matarazzo e a história
Este é realmente um território desconhecido para os americanos na Europa. A trajetória dos treinadores do outro lado do Atlântico tem sido marcada, em grande parte, por dificuldades. O atual técnico do Canadá, Jesse Marsch, deixou sua marca nas divisões inferiores das ligas europeias, mas nunca conseguiu chegar ao mais alto nível. Ele conquistou a Bundesliga austríaca duas vezes com o RB Salzburg, mas nunca alcançou o mesmo sucesso em passagens posteriores pelo Leeds e pelo RB Leipzig.
Matarazzo é o primeiro técnico americano a conquistar um título em uma das cinco principais ligas da Europa.
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Um excelente sistema de formação de treinadores
Vale ressaltar também que o La Real tem sido, nos últimos tempos, um excelente viveiro de treinadores de alto nível. Xabi Alonso, Mikel Arteta, Unai Emery, Andoni Iraola e Julen Lopetegui tiveram todos seus momentos de destaque em San Sebastián. E embora Matarazzo seja uma contratação muito mais recente — tendo assumido o cargo em dezembro de 2025 —, ele pode estar trilhando um caminho semelhante rumo ao topo do futebol.
O Atlético tem algo pelo que lutar
A temporada da Real agora se concentra no campeonato. A equipe está a dois pontos das vagas europeias, faltando sete partidas para o fim. Embora, sem dúvida, conquistar um título importante pareça ser um bom compromisso. O Atlético, por sua vez, ainda está na disputa por títulos importantes. O time enfrentará o Arsenal na primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões, no dia 29 de abril.