O técnico americano Pellegrino Matarazzo conquista grande honra com a vitória da Real Sociedad na final da Copa del Rey, após disputa de pênaltis contra o Atlético de Madrid

A equipe de Matarazzo parecia determinada a complicar ao máximo a sua própria situação na noite de sábado. Eles abriram o placar duas vezes, mas desperdiçaram a vantagem em ambas as ocasiões contra um Atlético de Madrid que buscava conquistar seu primeiro título importante em cinco anos. Um gol de empate de Julián Álvarez no final levou a partida para a prorrogação, e a Real venceu nos pênaltis. O goleiro Unai Marrero foi o herói no final, defendendo dois pênaltis antes que o substituto Pablo Marín marcasse o gol da vitória.

Isso marca uma reviravolta bastante notável para Matarazzo e a Real, que passavam por dificuldades quando ele foi nomeado, há apenas cinco meses. A equipe de San Sebastián estava dois pontos acima da zona de rebaixamento e tinha apenas quatro vitórias na temporada.