Serge Gnabry está, enfim, prestes a fazer seu tão aguardado retorno pelo Bayern de Munique depois de passar cinco meses fora de ação. O atacante de 31 anos não atua em uma partida oficial desde 15 de abril, quando esteve em campo contra o Real Madrid na Champions League. Uma grave lesão muscular na região do adutor o deixou fora por um longo período, o que acabou tirando o jogador dos compromissos internacionais durante o verão.

No entanto, após voltar com sucesso ao elenco relacionado para a partida contra o SV Elversberg, o internacional alemão agora está pronto para dar o próximo passo em sua recuperação.