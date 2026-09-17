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O tão aguardado retorno de Gnabry! Vincent Kompany está pronto para colocar em campo novamente a estrela do Bayern, agora recuperada, contra o Union Berlin
Fim de um pesadelo de lesão de cinco meses
Serge Gnabry está, enfim, prestes a fazer seu tão aguardado retorno pelo Bayern de Munique depois de passar cinco meses fora de ação. O atacante de 31 anos não atua em uma partida oficial desde 15 de abril, quando esteve em campo contra o Real Madrid na Champions League. Uma grave lesão muscular na região do adutor o deixou fora por um longo período, o que acabou tirando o jogador dos compromissos internacionais durante o verão.
No entanto, após voltar com sucesso ao elenco relacionado para a partida contra o SV Elversberg, o internacional alemão agora está pronto para dar o próximo passo em sua recuperação.
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Kompany espera contar com Gnabry contra o Union
Falando antes do confronto da Bundesliga contra o Union Berlin na noite de sexta-feira, o técnico Vincent Kompany deu uma atualização positiva sobre a evolução do ponta. Kompany observou que a comissão técnica administrou cuidadosamente a reabilitação de Gnabry para garantir que ele se sentisse completamente confortável antes de voltar à ação competitiva.
"Esperamos muito tempo até que Serge desse o sinal de que está se sentindo bem. Acho que ele vai ganhar minutos contra o Union", disse Kompany aos repórteres na quinta-feira.
A versatilidade amplia as opções táticas do Bayern
Embora Kompany tenha reconhecido que Gnabry está pronto para voltar, o treinador se recusou a definir uma única posição em campo para o versátil atacante. A capacidade de Gnabry de transitar sem dificuldade entre uma função central e uma posição aberta no ataque oferece ao time uma valiosa flexibilidade tática.
"Serge jogou muito bem na posição de camisa 10 na temporada passada, mas também atuou aberto", acrescentou Kompany, destacando a versatilidade do jogador em toda a linha de frente.
- AFP
Elenco completo à disposição para os próximos compromissos
A recuperação bem-sucedida de Gnabry representa um marco importante para o Bayern de Munique, dando a Kompany um elenco totalmente completo para escolher pela primeira vez em muito tempo. Recém-convocado para a seleção nacional, o atacante revitalizado estará ansioso para causar impacto imediato em campo.
Enquanto o Bayern busca manter o embalo na Bundesliga, reintegrar Gnabry à rotação dará um reforço oportuno às ambições da equipe em todas as competições.
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