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O Swansea ficou furioso com a cobertura especial da Sky Sports sobre o Wrexham, e o diretor executivo confirmou ter apresentado uma reclamação à EFL sobre a transmissão de Ryan Reynolds e Rob Mac
A Reynolds & Mac fez a narração alternativa do jogo entre Wrexham e Swansea
Essa não foi a única opção oferecida aos assinantes da Sky naquele dia, já que foi disponibilizada uma transmissão alternativa quando Reynolds e Mac pegaram um microfone e se juntaram a David Prutton na cabine de transmissão. Ao longo dos 90 minutos, eles se reencontraram com vários rostos conhecidos — incluindo Ben Tozer, Ollie Palmer, Humphrey Ker, Ben Foster e Steven Fletcher.
A Sky Sports transmitiu o jogo normalmente em outro canal, onde foi oferecida uma visão mais equilibrada, mas o Swansea questionou os privilégios de que o Wrexham desfruta — já que seus co-presidentes de primeira linha atraem bastante interesse. Os Red Dragons viram sua popularidade disparar após uma impressionante aquisição em 2021.
A premiada série documental “Welcome to Wrexham” abriu uma janela para o mundo, com o sucesso em campo proporcionando uma sequência histórica de três promoções consecutivas — enquanto a equipe de Phil Parkinson busca uma vaga na Premier League.
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O que o diretor executivo do Swansea disse sobre a cobertura do clássico pela Sky Sports
Emissoras como a Sky estão se aproveitando desse entusiasmo dos torcedores, sem pressionar os telespectadores a acompanharem a experiência do Wrexham, mas o Swansea acredita que o equilíbrio está sendo ligeiramente prejudicado em favor daqueles que contam com os maiores nomes.
O diretor executivo Tom Gorringe disse em suas notas para o confronto do Swans com o líder da Championship, Coventry City: “Temos as câmeras da Sky Sports presentes mais uma vez, embora esperemos que a cobertura deste jogo seja mais equilibrada do que a que testemunhamos em nossa partida em Wrexham no último fim de semana.
“Embora eu não ache que alguém contestaria que queremos continuar a elevar o perfil do produto da EFL, os meios pelos quais fazemos isso devem ser equilibrados e imparciais. Na minha opinião, a preparação para o jogo e a cobertura do jogo em si deixaram muito a desejar nesses aspectos específicos.
“Como a produção está a cargo da própria produtora do Rob e do Ryan, todos os convidados e o foco estavam na equipa deles; houve comemorações com David Prutton – o rosto da cobertura da EFL pela Sky – e o anúncio do comentário do jogo nem sequer mencionou que estávamos a jogar.
“Para mim e para vários membros da nossa equipe, parecia que éramos uma espécie de nota de rodapé e que nossos anfitriões recebiam prioridade em todas as oportunidades; como clube, sugerimos enfaticamente que se dedique uma reflexão mais crítica à forma como essas situações serão tratadas daqui para frente. Esta é uma posição que discutirei com a EFL na próxima semana.”
Resposta às acusações de favoritismo em relação ao Wrexham
A Sky anunciou o programa “Ao Vivo de Wrexham com Rob & Ryan” como uma “transmissão inédita”. Mac afirmou ter aproveitado a oportunidade, chamando-a de “a experiência profissional mais gratificante de toda a minha vida”. Os torcedores puderam ver os bastidores de como Mac e Reynolds lidam com o estresse de assistir ao Wrexham ao vivo, já que acabaram comemorando uma vitória por 2 a 0 no clássico.
A Sky Sports informou à BBC Wales que, ao contrário do que Gorringe alegou, a cobertura alternativa do jogo entre Wrexham e Swansea foi produzida e transmitida por eles — e não por Reynolds e Mac. Eles também se apressaram em salientar que o ex-capitão do Swansea, Ashley Williams, fazia parte de sua equipe de comentaristas em outro canal, enquanto o técnico Vitor Matos foi entrevistado antes e depois da partida — com os Swans recebendo o mesmo tratamento que o Wrexham e Parkinson.
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Modric e Snoop Dogg: o Swansea tem suas próprias celebridades
O Swansea também tem despertado bastante interesse desde que recebeu nomes famosos em seu grupo de acionistas. Luka Modric, lenda do Real Madrid e vencedor da Bola de Ouro, que agora joga pelo AC Milan, faz parte desse grupo ao lado do icônico astro do rap americano Snoop Dogg.
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