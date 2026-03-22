O Swansea ficou furioso com a cobertura especial da Sky Sports sobre o Wrexham, e o diretor executivo confirmou ter apresentado uma reclamação à EFL sobre a transmissão de Ryan Reynolds e Rob Mac

Emissoras como a Sky estão se aproveitando desse entusiasmo dos torcedores, sem pressionar os telespectadores a acompanharem a experiência do Wrexham, mas o Swansea acredita que o equilíbrio está sendo ligeiramente prejudicado em favor daqueles que contam com os maiores nomes.

O diretor executivo Tom Gorringe disse em suas notas para o confronto do Swans com o líder da Championship, Coventry City: “Temos as câmeras da Sky Sports presentes mais uma vez, embora esperemos que a cobertura deste jogo seja mais equilibrada do que a que testemunhamos em nossa partida em Wrexham no último fim de semana.

“Embora eu não ache que alguém contestaria que queremos continuar a elevar o perfil do produto da EFL, os meios pelos quais fazemos isso devem ser equilibrados e imparciais. Na minha opinião, a preparação para o jogo e a cobertura do jogo em si deixaram muito a desejar nesses aspectos específicos.

“Como a produção está a cargo da própria produtora do Rob e do Ryan, todos os convidados e o foco estavam na equipa deles; houve comemorações com David Prutton – o rosto da cobertura da EFL pela Sky – e o anúncio do comentário do jogo nem sequer mencionou que estávamos a jogar.

“Para mim e para vários membros da nossa equipe, parecia que éramos uma espécie de nota de rodapé e que nossos anfitriões recebiam prioridade em todas as oportunidades; como clube, sugerimos enfaticamente que se dedique uma reflexão mais crítica à forma como essas situações serão tratadas daqui para frente. Esta é uma posição que discutirei com a EFL na próxima semana.”